Panamá

Panamá busca proteger una de las últimas fortalezas naturales de Azuero ante sequías y contaminación

La propuesta convertiría al Cerro Canajagua en una Reserva Hidrológica para proteger ríos, bosques y zonas de recarga en la provincia de Los Santos.

Guardar
Google icon
Los estudios técnicos advierten que la deforestación y el avance de potreros han afectado la capacidad de recarga hídrica de la zona. Tomada de MiAmbiente
Los estudios técnicos advierten que la deforestación y el avance de potreros han afectado la capacidad de recarga hídrica de la zona. Tomada de MiAmbiente

El Ministerio de Ambiente mantiene abierto el proceso de consulta pública para la propuesta de creación de la Reserva Hidrológica Cerro Canajagua, una iniciativa que busca establecer oficialmente los límites y la categoría de manejo de una de las zonas más importantes para la producción de agua en la provincia de Los Santos.

La propuesta forma parte de un proceso técnico que incluye la ampliación y actualización de la protección ambiental de este macizo montañoso ubicado entre los distritos de Las Tablas, Guararé y Macaracas.

PUBLICIDAD

La iniciativa surge en un contexto marcado por crecientes preocupaciones sobre la disponibilidad de agua en la región de Azuero. De acuerdo con los documentos técnicos elaborados por MiAmbiente, el Cerro Canajagua constituye una de las principales áreas de recarga hídrica del sur de la península y alberga las nacientes de varios ríos fundamentales para el abastecimiento humano, la actividad agropecuaria y el desarrollo económico de la región.

El Cerro Canajagua alcanza una altitud aproximada de 830 metros sobre el nivel del mar y es considerado la principal reserva hídrica de la provincia de Los Santos.

PUBLICIDAD

Desde sus laderas nacen importantes ríos como el Guararé, Oria, Estivaná, Perales, Cacao, Sario, Monagrillo, Valle Rico y Quema, cuyas aguas sostienen buena parte de la producción agrícola y ganadera de la provincia.

Ilustración del Cerro Canajagua (830m) con ríos. Gráficos informan su rol hídrico y agrícola en Los Santos.
La iniciativa surge en medio de preocupaciones por la disponibilidad de agua y los efectos del cambio climático en el Arco Seco panameño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta establece que el área protegida adopte formalmente la categoría de Reserva Hidrológica, una figura que reconoce el valor estratégico de la zona como área de recarga, regulación y provisión de agua.

Según el borrador de resolución, la reserva abarcaría una superficie de 23.58 kilómetros cuadrados, equivalentes a más de 2,357 hectáreas distribuidas entre los distritos de Las Tablas, Guararé y Macaracas.

Uno de los principales objetivos de la consulta pública es informar a residentes, propietarios de tierras y autoridades locales sobre los alcances de la propuesta, recoger observaciones y garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales.

MiAmbiente sostiene que la medida permitirá fortalecer la protección de los recursos hídricos, la biodiversidad y los remanentes boscosos que todavía sobreviven en el macizo montañoso.

Las jornadas de consulta realizadas hasta el momento incluyeron encuentros comunitarios el 18 de abril en El Macano, el 23 de abril en Bayano y el 29 de abril en Espino Amarillo. Además, se efectuaron visitas puerta a puerta en comunidades como Mogollón y otros sectores cercanos. Según los informes oficiales, cerca de 60 personas participaron en estas actividades y expresaron una respuesta favorable a la iniciativa de conservación.

El proyecto responde también a la preocupación por los problemas de calidad del agua registrados en la cuenca del río La Villa desde 2025. Tomada de MiAmbiente
El proyecto responde también a la preocupación por los problemas de calidad del agua registrados en la cuenca del río La Villa desde 2025. Tomada de MiAmbiente

Detrás de la propuesta existe también una preocupación creciente por el deterioro ambiental de la zona. Los estudios técnicos señalan que la deforestación para la creación de potreros, la pérdida de cobertura vegetal y el avance de actividades agropecuarias han comenzado a afectar las cuencas altas de varios ríos.

Como consecuencia, algunos mantos acuíferos muestran señales de agotamiento y una menor capacidad para alimentar los cauces durante la temporada seca.

Los documentos advierten además sobre el impacto del denominado Arco Seco, una de las regiones más vulnerables del país frente a la sequía y al cambio climático. La pérdida de bosques ha contribuido al deterioro de los suelos, incrementando los procesos de erosión y compactación. A esto se suman los cambios en los patrones de lluvia que afectan la capacidad natural de recarga de los acuíferos.

Otro factor que ha elevado la preocupación de las autoridades es la crisis de contaminación registrada en la cuenca del río La Villa desde 2025. La resolución propuesta menciona que estos eventos evidenciaron la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar tanto la calidad como la disponibilidad del agua proveniente de las montañas de Canajagua.

De aprobarse la nueva categoría de manejo, quedarían prohibidas actividades como la tala de bosques, la expansión de la frontera agropecuaria, la introducción de especies exóticas, la explotación minera y cualquier proyecto que altere el régimen hidrológico de los ríos y quebradas de la zona. También se reforzaría la protección de los bosques de galería y de las áreas de recarga hídrica consideradas esenciales para mantener los caudales de los ríos.

Un letrero de madera con "CANAJAGUA" grabado en mayúsculas, junto a un camino de tierra. Al fondo, árboles, colinas verdes y un cielo con nubes iluminadas por el sol.
La protección de Canajagua forma parte de una estrategia para conservar ecosistemas que trascienden los límites administrativos de Las Tablas, Guararé y Macaracas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudios elaborados por MiAmbiente destacan que Canajagua alberga además uno de los últimos remanentes de bosque premontano que sobreviven en la península de Azuero. En el área se han identificado especies de aves, mamíferos y árboles de alto valor ecológico, lo que convierte a la montaña en un refugio clave para la biodiversidad regional.

La consulta pública forma parte del proceso previo a la aprobación definitiva de la resolución que establecería la Reserva Hidrológica Cerro Canajagua. Para las autoridades ambientales, la iniciativa representa una de las acciones más importantes para asegurar la protección del agua en el sur de Azuero frente a las presiones del cambio climático, la deforestación y el crecimiento de las actividades humanas en la región.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeCerro CanajaguaAguaDeforestaciónSequíaReserva NaturalAzuero

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Sometió a la víctima con arma blanca”: Motorista salvadoreño acusado presuntamente de violar a una joven en Honduras

Lo que comenzó como una petición de auxilio en la carretera para llegar a su destino, terminó en una pesadilla para una joven de 21 años en el occidente de Honduras

“Sometió a la víctima con arma blanca”: Motorista salvadoreño acusado presuntamente de violar a una joven en Honduras

En los cementerios de ciudad de Panamá habitan el abandono, el vandalismo y la profanación

Los camposantos, especialmente los del área metropolitana, son percibidos como lugares peligrosos, sucios y carentes de valor

En los cementerios de ciudad de Panamá habitan el abandono, el vandalismo y la profanación

La miasis por gusano barrenador aumenta y afecta ya a más de 271 personas en Nicaragua

Un periodo lluvioso en el país ha alarmado a expertos en temas sanitarios por el aumento simultáneo de enfermedades transmisibles y casos de infestación por larvas, en medio de un contexto de escasa divulgación estatal de datos

La miasis por gusano barrenador aumenta y afecta ya a más de 271 personas en Nicaragua

Las cárceles de Guatemala operan con un hacinamiento del 340% confirman las autoridades

El sistema penitenciario guatemalteco registra una sobrepoblación que multiplica su capacidad instalada y vuelve críticos el control interno, la atención sanitaria y la seguridad, según los últimos datos oficiales disponibles

Las cárceles de Guatemala operan con un hacinamiento del 340% confirman las autoridades

El 98 % de los salvadoreños respalda la gestión de Nayib Bukele en seguridad, según CID Gallup

El sondeo nacional posiciona al presidente con niveles históricos de aprobación ciudadana, mientras la política de control de la violencia obtiene el mayor respaldo registrado en la región

El 98 % de los salvadoreños respalda la gestión de Nayib Bukele en seguridad, según CID Gallup

TECNO

Por qué un celular se demora en abrir apps: significa que debes reiniciarlo

Por qué un celular se demora en abrir apps: significa que debes reiniciarlo

Hasta 62 mil dólares podría costar acompañar a tu selección en todos los partidos del Mundial 2026

Pokémon GO presenta su temporada Siempre Adelante con importantes cambios y novedades

Todos los códigos de Free Fire para ganar recompensas en Free Fire este 27 de mayo de 2026

Jeff Bezos, creador de Amazon, es ahora el encargado de construir una base lunar: del ecommerce al universo

ENTRETENIMIENTO

El robo de joyas en el Louvre será llevado al cine y a una serie documental

El robo de joyas en el Louvre será llevado al cine y a una serie documental

J. K. Simmons y Spider-Man protagonizan inesperado momento viral en juego de béisbol

Bianca Censori desafía los límites en Instagram con el bikini más pequeño de su colección

¿Accidente o asesinato? El nuevo documental de Netflix sobre la adolescente condenada por matar a su novio en un choque

“Rey y conquistador” sorprende con una reconstrucción fiel e impactante de la Inglaterra del siglo XI

MUNDO

China ejecutó al acusado de envenenar a un magnate de los videojuegos vinculado al “Problema de los 3 cuerpos” de Netflix

China ejecutó al acusado de envenenar a un magnate de los videojuegos vinculado al “Problema de los 3 cuerpos” de Netflix

Taiwán detuvo a tres personas sospechosas de contrabandear chips de inteligencia artificial de Nvidia hacia China

Una ola de calor histórica sacude a Europa y ya dejó al menos doce muertos

Putin permitirá que los bancos armen a sus empleados para defenderse de los ataques con drones

Un incendio afectó a un supermercado kosher en el mismo barrio de Londres donde hubo ataques antisemitas