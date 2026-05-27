Tips de ortografía: urgir de, usos propios e impropios

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

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En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite a través de su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

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Usos y ejemplos

La expresión urgir de algo , en relación con una cosa que una persona precisa con urgencia, es válida, pero con otros significados es urgir algo .

En los medios de comunicación aparece en ocasiones este giro, como se ilustra en las siguientes oraciones: «El sistema universitario urge de una reforma que nadie se atreve a acometer», «512 puentes urgen de una rehabilitación mayor» o «El lupus eritematoso sistémico urge de un diagnóstico temprano».

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Según el diccionario académico, con los sentidos de ‘pedir o exigir algo con urgencia o apremio’ o ‘conducir o empujar a alguien a una rápida actuación’, urgir es transitivo, como en «En la manifestación, los afectados urgían una solución» o «Lo urgió a que corrigiera de inmediato el error». También puede ser intransitivo, con el valor de ‘ser urgente su ejecución u obtención’, como en «Urgen reformas en la ley». En ninguno de estos casos, aquello que se exige o que requiere una actuación va introducido con de .

No obstante y según aclara la segunda edición del Diccionario panhispánico de dudas , en muchos países es usual y válido el uso de la preposición de cuando se refiere una persona que siente la necesidad urgente de algo: «El profesor urge de una cirugía». Cuando se refiere a cosa, pueden emplearse alternativas como , en función del contexto, necesitar , precisar (de) , requerir (de) , exigir , demandar o ser urgente , o reformular la oración para que urgir tenga la construcción apropiada.

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Así, en los ejemplos del principio, en los que no cabe el uso de la preposición de , podría haberse optado por «Urge una reforma del sistema universitario que nadie se atreve a acometer», «512 puentes necesitan con urgencia una rehabilitación mayor» y «El lupus eritematoso sistémico precisa un diagnóstico temprano».

¿Para qué sirve la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

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Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

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Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

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Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.