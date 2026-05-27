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Gustavo Dudamel ya tiene reemplazante como director musical de la Filarmónica de Los Ángeles

El director venezolano, que se marcha para ser director musical de la Filarmónica de Nueva York, será reemplazado por un colega británico

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Daniel Harding
La Filarmónica de Los Ángeles anunció el nombramiento de Daniel Harding, director de orquesta y piloto británico, para la temporada 2027-28

Con el objetivo de iniciar una nueva era tras casi dos décadas bajo la dirección del carismático Gustavo Dudamel, la Filarmónica de Los Ángeles contrató a Daniel Harding, un director de orquesta británico que también es piloto de Air France, como su próximo director musical.

Harding, de 50 años y conocido principalmente por su trabajo con orquestas europeas, firmó un contrato de seis años a partir de la temporada 2027-28, según anunció la Filarmónica de Los Ángeles el martes. Su primer nombramiento con una orquesta estadounidense es con la misma agrupación que lo contrató para su debut profesional en Estados Unidos en 1997.

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“No podría haber llegado ni un día antes. Me alegra mucho que no haya llegado un día después”, dijo en una entrevista telefónica desde su casa en París. “El momento perfecto, el momento justo, y aquí estamos”.

Harding dirigirá durante ocho semanas en su primera temporada, para luego ampliar su compromiso a doce semanas anuales. Además, se encuentra en su segunda temporada de un contrato de cinco años como director musical de la Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Italia.

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Kim Noltemy, quien se convirtió en presidenta y directora ejecutiva de la Filarmónica de Los Ángeles en 2024, llegó a un acuerdo con Harding durante una cena en el Hotel Portrait de Roma, con vistas a la Trinità dei Monti.

Gustavo Dudamel
Gustavo Dudamel

“Es un músico increíble, un líder inspirador y un educador entregado”, dijo Noltemy. “Tiene una perspectiva global. Está comprometido con el trabajo con los estudiantes. En resumen, reúne todas las cualidades que esperamos encontrar en una sola persona”.

Pilotar ha sido un interés constante para Harding

Desde joven, Harding se ha interesado por la aviación y comenzó a pilotar en 2014. Se unió a Air France en 2021 y vuela Airbus A320 en Europa y el norte de África. Aspira a convertirse en primer oficial de un Boeing 777 o un Airbus A350, aviones de fuselaje ancho que realizan vuelos transatlánticos.

“Es absolutamente lo más lógico que, en algún momento de mis primeros dos años en mi puesto en Los Ángeles, también empiece a venir a Los Ángeles con mi otro uniforme”, dijo.

El director de orquesta Simon Rattle, uno de sus primeros mentores, dijo que Harding es inquieto y que “necesita algo que hacer con su segundo cerebro”.

Deborah Borda, quien dirigió la Filarmónica de Los Ángeles desde 1999 hasta 2017, dijo que el segundo trabajo de Harding le brinda “una perspectiva fascinante del mundo”.

“Habló de cómo tenía que estudiar, de la gran cantidad de aspectos técnicos que tenía, del placer que le producía concentrarse en eso en lugar de solo en la música”, dijo ella.

Gustavo Dudamel junto a Deborah Borda (EFE/Nina Prommer/Archivo)
Gustavo Dudamel junto a Deborah Borda (EFE/Nina Prommer/Archivo)

Harding dirigió por primera vez a la Filarmónica de Los Ángeles en el Festival de Música de Ojai en junio de 1997. También ha actuado con la Orquesta Sinfónica de Chicago, la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta Sinfónica de Boston, la Sinfónica de San Francisco y la Orquesta de Cleveland.

Harding se labró una reputación como director de orquesta que irritaba a algunas orquestas estadounidenses por hablar demasiado.

“Como Daniel es impaciente y rápido por naturaleza, eso puede resultar más difícil”, dijo Rattle. “Es muy consciente de sí mismo y se dio cuenta de que muchas de las cosas que no salen bien se deben a que no ha podido demostrarlas físicamente de la mejor manera”.

“Quería que los músicos entendieran que no estaba allí solo para aprovecharme de su experiencia, que había hecho mi trabajo, me había preparado y tenía mi propia opinión”, dijo. “Y si hablaba demasiado, no era porque creyera saber más que ellos, sino porque quería que supieran que estaba tratando de ganarme mi lugar allí”.

Harding contrató al reconocido entrenador de directores de orquesta Mark Stringer para que trabajara con él.

Harding, que tocaba la trompeta de niño, tuvo su gran oportunidad a los 15 años cuando un profesor de la Escuela de Música Chetham envió una grabación suya interpretando “Pierrot Lunaire” de Schoenberg a Rattle, director principal de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham.

Filarmónica de Los Ángeles
Daniel Harding será el nuevo director musical de la Filarmónica de Los Ángeles tras la salida de Gustavo Dudamel

“Cuando dejó la escuela antes de tiempo y le faltaba un año para ir a Cambridge, básicamente sus padres nos lo dieron, así que durante ese año vivió entrando y saliendo de nuestra casa”, dijo Rattle.

Harding se convirtió en asistente de Rattle en 1994, luego fue contratado como asistente de Claudio Abbado y debutó en la Filarmónica de Berlín en 1996. Alcanzó la fama cuando dirigió Don Giovanni de Mozart en una producción de Peter Brook en 1998 en el Festival de Aix-en-Provence, Francia.

Entre los demás cargos musicales destacados de Harding se incluyen el de director musical de la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, director principal de la Orquesta Sinfónica de Trondheim de Noruega, la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca y la Orquesta de París.

Dudamel transformó la Filarmónica de Los Ángeles durante su mandato, que comenzó en 2009 y finaliza este verano cuando se marche para convertirse en director musical de la Filarmónica de Nueva York. Los Ángeles está adoptando un modelo de liderazgo musical inusual que incluye a Dudamel como laureado artístico y cultural con un compromiso anual de cuatro semanas, al director creativo Esa-Pekka Salonen (seis semanas) y a la directora residente Anna Handler (tres semanas).

“El trayecto al trabajo es largo”, dijo Harding, “pero tengo una relación bastante relajada con los aviones, así que eso no me molesta”.

Fuente: AP.

Fotos: Elizabeth Asher/Los Angeles Philharmonic vía AP y Instagram/gustavodudamel, cervantino, Gabriel Morales & Carlos Alvar.

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