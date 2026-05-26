El Arranque celebra treinta años en el Palacio Libertad con Xavier Inchausti como invitado de lujo

La Orquesta El Arranque celebra su 30° aniversario con un concierto especial en el Palacio Libertad, el miércoles 27 de mayo a las 14 (Foto: Mozarteum argentino)

La Orquesta El Arranque ofrece un concierto especial este miércoles 27 de mayo a las 14 en el Palacio Libertad, donde celebrará su trigésimo aniversario. La cita, parte del ciclo Conciertos al mediodía organizado por el Mozarteum argentino, integra repertorio histórico de la formación y clásicos del tango con sus arreglos originales, con la participación central del violinista Xavier Inchausti, concertino de la Filarmónica de Buenos Aires, en calidad de solista invitado.

El programa incluye títulos emblemáticos del género, como obras de Osvaldo Requena, De Caro, M. Francini y Martín Vázquez, que alternan trabajos propios con clásicos, consolidando un enfoque curatorial que pone en valor tanto el legado histórico como la autoría contemporánea del tango.

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El repertorio para la función se nutre de una selección que atraviesa distintas épocas de la historia del tango y de la orquesta como “Milonguero de hoy” (Federico – O. Requena), “Melancólico” (Julián Plaza), “Tierra Querida” (De Caro) y “Milonga de mis adioses” entre otras, en una integración de composiciones propias y repertorio tradicional que resalta la vigencia del género emblemático de la música popular argentina de todos los tiempos.

El destacado violinista Xavier Inchausti actúa como solista invitado de El Arranque (Foto: festival orquestas infantiles y juveniles)

El armado de la agrupación consolidó su carácter desde la fundación en 1996 por Ignacio Varchausky y Camilo Ferrero, cuando inició su recorrido como quinteto y evolucionó hacia su actual formación de siete instrumentistas más un cantante. La nómina oficial para este concierto incluye a Camilo Ferrero (primer bandoneón y arreglos), Marco Antonio Fernández (segundo bandoneón), Guillermo Rubino (primer violín), Gustavo Mulé (segundo violín), Martín Vázquez (guitarra eléctrica y arreglos), Ignacio Varchausky (contrabajo), Ariel Rodríguez (piano y arreglos) y Juan Pablo Villarreal (voz).

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La participación de Xavier Inchausti aporta un diferencial artístico, sumando la experiencia operística y sinfónica del intérprete a la propuesta de cámara y orquesta tradicional del tango. El violinista argentino, concertino de la Filarmónica de Buenos Aires, ejerció funciones previas en igual cargo dentro de la Orquesta Sinfónica Nacional. Su carrera internacional ha incluido participaciones junto a la Stadtorchester Pressbaum y la Wiener Tonkunstvereinigung Orchester en Austria; las filarmónicas de Sarajevo, Montevideo y de Rumania; así como actuaciones con las sinfónicas de Berlín, Moscú, Chile, Sodre, Nacional Ucraniana y Puerto Rico, y la Orquesta de Cámara Reina Sofía de Madrid.

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