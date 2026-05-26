Cultura

El Arranque celebra treinta años en el Palacio Libertad con Xavier Inchausti como invitado de lujo

La orquesta de Ignacio Varchausky, eje de una renovación del tango a fines del siglo XX, festeja su aniversario este miércoles 27, con un programa que integra clásicos y sorpresas

Guardar
Google icon
Siete músicos masculinos de la Orquesta El Arranque, vestidos con trajes negros, posan con un contrabajo, dos bandoneones, una guitarra y dos violines sobre un fondo gris oscuro
La Orquesta El Arranque celebra su 30° aniversario con un concierto especial en el Palacio Libertad, el miércoles 27 de mayo a las 14 (Foto: Mozarteum argentino)

La Orquesta El Arranque ofrece un concierto especial este miércoles 27 de mayo a las 14 en el Palacio Libertad, donde celebrará su trigésimo aniversario. La cita, parte del ciclo Conciertos al mediodía organizado por el Mozarteum argentino, integra repertorio histórico de la formación y clásicos del tango con sus arreglos originales, con la participación central del violinista Xavier Inchausti, concertino de la Filarmónica de Buenos Aires, en calidad de solista invitado.

El programa incluye títulos emblemáticos del género, como obras de Osvaldo Requena, De Caro, M. Francini y Martín Vázquez, que alternan trabajos propios con clásicos, consolidando un enfoque curatorial que pone en valor tanto el legado histórico como la autoría contemporánea del tango.

PUBLICIDAD

El repertorio para la función se nutre de una selección que atraviesa distintas épocas de la historia del tango y de la orquesta como “Milonguero de hoy” (Federico – O. Requena), “Melancólico” (Julián Plaza), “Tierra Querida” (De Caro) y “Milonga de mis adioses” entre otras, en una integración de composiciones propias y repertorio tradicional que resalta la vigencia del género emblemático de la música popular argentina de todos los tiempos.

Festival Orquestas Infantiles y Juveniles
El destacado violinista Xavier Inchausti actúa como solista invitado de El Arranque (Foto: festival orquestas infantiles y juveniles)

El armado de la agrupación consolidó su carácter desde la fundación en 1996 por Ignacio Varchausky y Camilo Ferrero, cuando inició su recorrido como quinteto y evolucionó hacia su actual formación de siete instrumentistas más un cantante. La nómina oficial para este concierto incluye a Camilo Ferrero (primer bandoneón y arreglos), Marco Antonio Fernández (segundo bandoneón), Guillermo Rubino (primer violín), Gustavo Mulé (segundo violín), Martín Vázquez (guitarra eléctrica y arreglos), Ignacio Varchausky (contrabajo), Ariel Rodríguez (piano y arreglos) y Juan Pablo Villarreal (voz).

PUBLICIDAD

La participación de Xavier Inchausti aporta un diferencial artístico, sumando la experiencia operística y sinfónica del intérprete a la propuesta de cámara y orquesta tradicional del tango. El violinista argentino, concertino de la Filarmónica de Buenos Aires, ejerció funciones previas en igual cargo dentro de la Orquesta Sinfónica Nacional. Su carrera internacional ha incluido participaciones junto a la Stadtorchester Pressbaum y la Wiener Tonkunstvereinigung Orchester en Austria; las filarmónicas de Sarajevo, Montevideo y de Rumania; así como actuaciones con las sinfónicas de Berlín, Moscú, Chile, Sodre, Nacional Ucraniana y Puerto Rico, y la Orquesta de Cámara Reina Sofía de Madrid.

<br>

Temas Relacionados

El ArranqueTangoMúsica popular argentinaMozarteum argentinoPalacio Libertad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lo cotidiano se vuelve arte: Jorge Macchi presenta “Retour” en el Museo Sívori

Con una propuesta llena de ironía y melancolía, el artista transforma objetos y escenas comunes en experiencias visuales únicas en su debut individual, retomando guiños de su recordada obra de 2004

Lo cotidiano se vuelve arte: Jorge Macchi presenta “Retour” en el Museo Sívori

La invención del jazz en tiempo real: los 12 mejores discos de Sonny Rollins

Una variedad de influencias, desde la música caribeña hasta la improvisación total, caracteriza el fascinante recorrido musical del saxofonista estadounidense muerto a los 95 años

La invención del jazz en tiempo real: los 12 mejores discos de Sonny Rollins

Magui Moavro y Alejandro Gigli experimentan nuevas fronteras de la abstracción en la sede del Fondo Nacional de las Artes

Las obras de la muestra ‘Técnicas de exploración’ que inaugura este jueves, reflejan distintas aproximaciones a este estilo visual, guiadas por búsquedas espirituales y conceptuales

Magui Moavro y Alejandro Gigli experimentan nuevas fronteras de la abstracción en la sede del Fondo Nacional de las Artes

En memoria de Sonny Rollins, el saxofonista que reconfiguró los límites del jazz moderno

La muerte del músico estadounidense a los 95, invita a repasar su fabulosa vida, obra y legado. “El mayor virtuoso que el jazz haya producido”, definió el influyente crítico Francis Davis

En memoria de Sonny Rollins, el saxofonista que reconfiguró los límites del jazz moderno

México con “más seguridad” en Teotihuacán y un nuevo museo de cara al Mundial

La joya arqueológica mexicana recibirá una oleada de visitantes durante la Copa Mundial y estrenará un museo dedicado a su grandeza, mientras refuerza medidas de seguridad para vivir una fiesta cultural inolvidable

México con “más seguridad” en Teotihuacán y un nuevo museo de cara al Mundial

DEPORTES

La otra convocatoria de Argentina: los 6 futbolistas que sumará Scaloni para los amistosos previos al Mundial

La otra convocatoria de Argentina: los 6 futbolistas que sumará Scaloni para los amistosos previos al Mundial

Julián Álvarez habló de la competencia interna que tiene con Lautaro Martínez en la selección argentina

Los elogios de la Fórmula 1 a Franco Colapinto tras su histórico sexto puesto en el GP de Canadá

Naomi Osaka volvió a sorprender con un particular look en su debut de Roland Garros

Las atletas rompen récords de inversión, pero la brecha salarial no cede

TELESHOW

El enojo de Nicole Neumann con una persona que la criticó durante su viaje a Miami: “Uno también es un ser humano”

El enojo de Nicole Neumann con una persona que la criticó durante su viaje a Miami: “Uno también es un ser humano”

Gerardo Romano preocupó a sus seguidores con una foto desde el hospital: el motivo de su internación

El viaje de negocios de Marta y Felipe Fort por Alemania: de la expo chocolate a las salidas y el relax

Lolo Poggio habló de la foto íntima con Nazareno luego de la salida de Gran Hermano: “La gente no entiende”

Sin filtros ni maquillaje: Laurita Fernández mostró el impactante golpe que tuvo al practicar su deporte favorito

INFOBAE AMÉRICA

La película “Michael” se acerca a los USD 800 millones y se convierte en el fenómeno mundial de 2026

La película “Michael” se acerca a los USD 800 millones y se convierte en el fenómeno mundial de 2026

“Queremos que los estudiantes se sientan escuchados”: mural universitario busca promover empatía y salud emocional

El nuevo orden del Caribe: el “Corolario Trump”, Venezuela y la demostración de fuerza de Estados Unidos

Panamá prohíbe por 10 años la captura de caracoles marinos ante el colapso de sus poblaciones

Escuelas intervenidas en El Salvador: infraestructura renovada y nuevas tecnologías impulsan la educación