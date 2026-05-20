Cultura

Tips de ortografía: avatar se escribe sin tilde

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Guardar
Google icon
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

PUBLICIDAD

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

El sustantivo avatar , que se emplea para aludir, entre otras cosas, a una representación virtual de una persona, no lleva tilde .

Sin embargo, es habitual encontrar en los medios ejemplos como los siguientes: «Una aplicación para crear tu ávatar personalizado», «Cómo es el ávatar desarrollado con inteligencia artificial que habla y piensa como el futbolista» o «Admirar y seguir en redes sociales a un ávatar».

Esta palabra tiene varios sentidos en español y entre ellos está, según el diccionario académico, el de ‘representación gráfica de la identidad virtual de un usuario en entornos digitales’ . En todos los casos es una voz aguda que se escribe sin tilde porque termina en consonante distinta de n o s , por lo que la grafía adecuada en español es avatar y no ávatar .

Así, en los enunciados anteriores lo recomendable habría sido escribir «Una aplicación para crear tu avatar personalizado», «Cómo es el avatar desarrollado con inteligencia artificial que habla y piensa como el futbolista» y «Admirar y seguir en redes sociales a un avatar».

Cabe recordar que esta voz hace el plural regular ( avatares ), por lo que no es apropiado mantenerla como invariable ( los avatar ).

¿Cuál es la función de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

Temas Relacionados

OrtografíaRAEFundéuCómo se escribeDudas del españolÚltimas actualizacionesRAE y OrtografíaConsultas de la Lengua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dominga Sotomayor retrata el duelo silencioso de una maternidad que nunca llegó en Cannes

Con una narrativa cruda y visceral, la cineasta chilena fusiona la soledad de una protagonista, interpretada por Manuela Oyarzún, con la dureza del paisaje isleño y la inesperada llegada de una perra abandonada

Dominga Sotomayor retrata el duelo silencioso de una maternidad que nunca llegó en Cannes

Del performer mítico a la momia oráculo: dos muestran reconstruyen capítulos perdidos del arte argentino

La Colección Amalita presenta ‘Espíritu Bonino’ y ‘Creencias y supersticiones’, donde se indaga en obras y personajes poco conocidos de la historia contemporánea

Del performer mítico a la momia oráculo: dos muestran reconstruyen capítulos perdidos del arte argentino

Laura Mora, directora de ‘Cien años de soledad’: “Al principio no le entraba a la novela y me sentía un poco bruta”

La cineasta dice que tuvo que formarse para entender el libro de García Márquez. Que la segunda temporada, que estrena en agosto, es más política. Y que muestra “un proceso colonizador muy violento”

Laura Mora, directora de ‘Cien años de soledad’: “Al principio no le entraba a la novela y me sentía un poco bruta”

Baudelaire, Rimbaud y Verlaine viven en mi corazón transgresor

La protagonista y autora de ‘Escombros de un vampiro sideral’, que se presenta este viernes en Fundación Beethoven, cuenta la historia de este espectáculo que combina poesía y música

Baudelaire, Rimbaud y Verlaine viven en mi corazón transgresor

Las emociones, el nuevo oro del tecnocapitalismo

El provocador análisis de la socióloga franco-israelí Eva Illouz señala cómo los sentimientos se han convertido en la materia prima más cotizada del mercado digital global

Las emociones, el nuevo oro del tecnocapitalismo

DEPORTES

Conmebol dio a conocer los audios del VAR de Boca-Cruzeiro: el gol anulado a Merentiel y la mano de Lucas Romero

Conmebol dio a conocer los audios del VAR de Boca-Cruzeiro: el gol anulado a Merentiel y la mano de Lucas Romero

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su zona en la Copa Sudamericana ante Bragantino: hora, TV y formaciones

El Aston Villa del Dibu Martínez buscará un título histórico en la Europa League ante Friburgo: hora, TV y formaciones

Lanús se enfrentará a Liga de Quito en Ecuador en un partido clave por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Estudiantes buscará en su visita al Flamengo de Brasil ser líder del Grupo A de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

TELESHOW

De soñar con ser futbolista a cantar en Q’Lokura: la historia del Chino Herrera que sorprendió a Mario Pergolini

De soñar con ser futbolista a cantar en Q’Lokura: la historia del Chino Herrera que sorprendió a Mario Pergolini

Nazarena Vélez cuestionó el abrazo entre Moria Casán y Georgina Barbarossa: “Hay cosas que yo no perdono”

Agustina Cherri en “Lo de Pampita”: “Vivo en la casa que me compré a los 15 años”

El emotivo posteo de Georgina Barbarossa dedicado a Moria Casán que sella su reconciliación: “La vida es un carnaval”

Se conoció el video subido de tono que una participante de Gran Hermano grabó en una página para adultos

INFOBAE AMÉRICA

Procesan a salvadoreño de la diáspora por supuesta estafa en venta de vivienda

Procesan a salvadoreño de la diáspora por supuesta estafa en venta de vivienda

El gobierno guatemalteco y la Unión Europea refuerzan su alianza para apoyar la transparencia y la democracia

Defensora del pueblo aboga porque detenidos en Panamá tengan televisores para ver el Mundial

Mercado bursátil panameño acelera crecimiento y supera los $4,400 millones hasta mayo

Los niños saltarines de Xi Jinping repitieron el intenso saludo que le dieron a Trump, pero la reacción de Putin fue diferente