Dominga Sotomayor retrata el duelo silencioso de una maternidad que nunca llegó en Cannes

La película "La perra" de Dominga Sotomayor explora el duelo silencioso de una maternidad que nunca llegó, tras su estreno en Cannes

Una mujer solitaria, una isla inhóspita y una cachorra abandonada que reabre heridas del pasado: así arranca La perra, la nueva película de Dominga Sotomayor estrenada en Cannes, donde la directora chilena explora el duelo íntimo de una maternidad imposible.

“Me gustaba esta idea de un encuentro entre una mujer que, en su duelo con una maternidad que nunca fue o que posiblemente ya no sea, adopta a esta cachorra y trata de domesticar lo indomesticable”, explica la realizadora en entrevista con esta agencia.

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Inspirada en la novela homónima de la escritora colombiana Pilar Quintana, la película, que cuenta con la participación del famoso actor brasileño Selton Mello, fue seleccionada en la Quincena de Cineastas, uno de los apartados dedicados a los nuevos talentos en el certamen francés.

En ella, Silvia (Manuela Oyarzún), una mujer sin hijos que vive en una isla remota frente a la costa chilena, ve alterada su rutina con la llegada de Yuri, una perra abandonada que adopta casi por impulso y despierta emociones que creía enterradas.

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“Hay una profunda soledad en Silvia y ella no sabe lo que Yuri va a despertar”, señala la cineasta, nacida en Santiago en 1985.

A medida que el vínculo entre Silvia y Yuri se vuelve más intenso, la película se transforma en una exploración del miedo al apego y a la pérdida.

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“Esa especie de maternidad con la perra muestra esa falta de maternidad o esa duda o esa tristeza de no haber sido madre (...) así como el miedo de volver a querer o tener sentimientos hacia alguien”, detalla Sotomayor.

Dominga Sotomayor destaca la precariedad de la industria del cine chileno pese a la presencia internacional en Cannes

Relación intensa y obsesiva

La directora insiste en que quiso evitar romantizar la relación entre la mujer y el animal.

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“Es una película que está lejos de esta idea del perro amigo fiel y que trata de ser una cosa más compleja, más visceral y más cruda”, afirma.

Pero la relación entre Silvia y Yuri no tarda en volverse dolorosa.

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A medida que la perra desaparece, regresa y termina teniendo cachorros que abandona, el vínculo empieza a despertar heridas antiguas y empuja a Silvia hacia una relación cada vez más intensa y obsesiva.

Sotomayor trasladó la historia desde la selva colombiana del libro original a la isla Santa María, territorio ventoso y aislado del sur de Chile que termina reflejando el estado emocional de la protagonista.

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La isla no funciona solo como escenario. Su aspereza y la sensación de aislamiento terminan convirtiéndose en una extensión del estado emocional de Silvia.

En ese paisaje, “hay algo yermo, árido”, dice.

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El cine chileno en Cannes

Sotomayor es una de las voces más singulares del cine chileno contemporáneo. Su ópera prima, De jueves a domingo (2012), obtuvo premios en varios certámenes internacionales, entre ellos Róterdam.

Con Tarde para morir joven (2018) se convirtió en la primera mujer en ganar el Leopardo a la mejor dirección en el festival de Locarno.

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Inspirada en la novela de Pilar Quintana, "La perra", la narrativa traslada la historia original de la selva colombiana a la isla Santa María, reflejando el aislamiento emocional de la protagonista

Su regreso a Cannes llega en un momento paradójico para el cine chileno.

A pesar de que dos películas del país fueron seleccionadas en distintas secciones del festival (La perra y El deshielo, de Manuela Martelli), Sotomayor advierte sobre la fragilidad de la industria local.

“Tenemos una industria superprecaria”, señala. “Si estamos acá es porque ha habido un esfuerzo sostenido de mucha gente”.

Para la cineasta, esa presencia internacional “no son talentos aislados”, sino el resultado de años de trabajo colectivo. Por eso le preocupan los recientes recortes al presupuesto cultural en Chile.

“Necesitamos que Chile siga aportando al cine chileno”, subraya.

Fuente: AFP.

Fotos: Christophe Simon/ AFP; Valery Hache/ AFP y archivo.