Virales

De la Victoria Alada a la dama de oro: los looks de la Met Gala 2026 que convirtieron el arte clásico en un fenómeno viral

Desde esculturas neoclásicas hasta pinturas de Gustav Klimt y Georges Seurat, las celebridades de la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York fusionaron movimientos artísticos icónicos con diseños de los nombres más importantes de la moda internacional

Guardar
Seis personas con disfraces únicos y elaborados posan en la alfombra roja de un evento de gala. Se ven atuendos variados y creativos, con un fondo de follaje
La Met Gala 2026 celebró la fusión entre moda y arte en el Museo Metropolitano de Nueva York

La Met Gala 2026 convirtió la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York en una muestra de creatividad, donde la alta costura dialogó con el arte bajo el lema “la moda es arte”, según BuzzFeed y The Conversation.

La gala reunió a figuras de la talla de Kendall Jenner, Anne Hathaway, Gracie Abrams, Hunter Schafer, Naomi Watts, Ben Platt, Gwendoline Christie, Lauren Sánchez, Hailey Bieber y la inconfundible Madonna, quienes convirtieron la alfombra roja en una exhibición de creatividad y referencias artísticas, siendo que las redes sociales fueron el campo ideal para que los usuarios más avezados explicaran las razones detrás de cada outfit.

PUBLICIDAD

Cada aparición reafirmó el papel de la Met Gala como escenario donde la moda y el arte se fusionan en propuestas tan audaces como conceptuales. Además, la controversia, y algo de picardía, terminó convirtiendo a las redes sociales en un museo donde el conocimiento del arte ganó terreno.

A lo largo del evento, las celebridades vistieron atuendos inspirados en obras de arte icónicas, recreando desde esculturas neoclásicas y lienzos puntillistas hasta motivos barrocos y detalles cubistas.

PUBLICIDAD

Cada vestuario rindió homenaje a piezas históricas, fusionando moda contemporánea y movimientos artísticos trascendentales como el cubismo, el puntillismo y la secesión vienesa.

Heidi Klum y la estatua Vestal Velada

Imagen dividida: a la izquierda, persona disfrazada de estatua blanca velada en un evento; a la derecha, la escultura Veiled Vestal de mármol blanco
Heidi Klum rindió homenaje a la escultura neoclásica con su impactante vestuario

Heidi Klum sorprendió al personificar la “Vestal Velada”, una estatua neoclásica del escultor italiano Raffaele Monti. Su atuendo empleó materiales que emulaban mármol, reproduciendo el efecto de velo característico de la pieza, detalló The Conversation.

La elección resaltó cómo la moda puede convertir el cuerpo en escultura, inspirándose en el ilusionismo visual del siglo XVIII.

Hailey Bieber y la elegancia minimalista de Agnes Martin

Hailey Bieber con vestido azul y corsé dorado junto a una modelo en pasarela llevando un diseño similar azul y dorado con capucha
Hailey Bieber interpretó la elegancia minimalista de Agnes Martin en la alfombra roja

Hailey Bieber se presentó con un vestido firmado por Saint Laurent, inspirado en las composiciones geométricas de Agnes Martin.

El diseño destacó por sus líneas limpias y el juego sutil de tonos neutros, evocando la serenidad y el rigor visual de la artista estadounidense. BuzzFeed subrayó cómo la elección de Bieber tradujo la abstracción minimalista a un lenguaje de moda sofisticado y contemporáneo.

Anne Hathaway y la inspiración clásica de Keats

Anne Hathaway posa con un vestido blanco y negro con el perfil de una mujer clásica, junto a un crátera griega con un diseño similar
Anne Hathaway fusionó referencias míticas y arte clásico en un vestido que evocó el espíritu de “Oda a una urna griega” de John Keats

Anne Hathaway deslumbró con un vestido de Michael Kors Collection, pintado por Peter McGough, que evocaba figuras y símbolos presentes en el poema “Oda a una urna griega” de John Keats.

La creación fusionó referencias míticas y arte clásico, transformando a Hathaway en una figura con aire de deidad griega.

Ben Platt y el puntillismo de Seurat

Un hombre barbudo, Ben Platt, viste un traje color menta bordado con escenas de la obra de arte de Georges Seurat y posa junto a una imagen de dicha pintura
El puntillismo de Georges Seurat cobró vida en el traje de Ben Platt

Ben Platt eligió un traje pintado y bordado por Tanner Fletcher, cuyo diseño evocó “Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte” del artista francés Georges Seurat.

Esta pintura de 1884 es pilar del puntillismo, técnica basada en minúsculos puntos de color. El atuendo homenajeó este método innovador que marcó la Francia de finales del siglo XIX.

Miles Chamley-Watson y el cubismo hecho moda

Hombre en la Met Gala con abrigo estampado cubista, rodeado de asistentes, junto a tres obras de arte cubistas con formas geométricas y tonos neutros
Miles Chamley-Watson llevó el cubismo al terreno de la moda contemporánea

El esgrimista Miles Chamley-Watson desfiló enfundado en un traje con motivos pintados al modo del cubismo. Este movimiento, impulsado por Pablo Picasso y Georges Braque, descompone figuras y objetos en múltiples perspectivas.

Según The Conversation, el diseño reflejó la experimentación abstracta característica del arte del siglo XX.

Kendall Jenner y la Victoria Alada del Louvre

Kendall Jenner con un vestido beige claro de hombros caídos y larga cola en una alfombra verde, junto a la estatua de mármol sin cabeza de la Victoria Alada de Samotracia con alas
Kendall Jenner evocó la monumentalidad de la Victoria Alada del Louvre con un diseño innovador

Kendall Jenner lució un vestido diseñado por Zac Posen para Gap Studio, inspirado en la Victoria Alada de Samotracia, estatua que preside el Louvre de París.

El efecto se logró mediante un corsé de cuero generado digitalmente, combinando moda accesible y confección escultórica. El medio citado precisó que Posen modificó y plegó una camiseta blanca para evocar la monumentalidad clásica de la pieza griega.

Hunter Schafer y el universo de Klimt

Una imagen dividida muestra a una mujer rubia sonriente con un vestido blanco y azul floral en una alfombra roja junto a la pintura de Gustav Klimt de Mäda Primavesi
Hunter Schafer trasladó la cromática y el ornamento de Gustav Klimt al mundo de la moda con un vestido inspirado en “Mäda Primavesi”

La actriz Hunter Schafer llevó un vestido de Prada inspirado en el retrato “Mäda Primavesi” de Gustav Klimt, parte de la colección del Met. La obra, reconocible por sus líneas doradas y formas suaves, retrata a una niña vienesa y sirve de ejemplo de los retratos de Klimt.

Ambas fuentes destacan cómo el atuendo trasladó la singularidad cromática y ornamental de la pintura modernista austriaca al ámbito textil.

Gracie Abrams y la dama de oro de Klimt

Imagen dividida con una mujer en un vestido dorado elaborado a la izquierda y el "Retrato de Adele Bloch-Bauer I" de Gustav Klimt a la derecha
Gracie Abrams rindió homenaje a la “Dama de oro” de Klimt y la Secesión de Viena con un diseño dorado de Chanel cargado de simbolismo histórico

La cantante Gracie Abrams eligió un vestido dorado de Chanel basado en el “Retrato de Adele Bloch-Bauer I”, conocido como “La dama de oro”, de Klimt, exponente de la Secesión de Viena.

The Conversation subraya que esta obra fue confiscada por los nazis, dotando al homenaje de una fuerte carga simbólica.

Lauren Sánchez y el homenaje a Tamara de Lempicka

Imagen dividida con una mujer de vestido azul oscuro posando en alfombra roja a la izquierda, y a la derecha, el retrato de Madame X de John Singer Sargent
Lauren Sánchez apostó por la elegancia geométrica y el art déco al inspirar su atuendo en los retratos de Tamara de Lempicka

Lauren Sánchez desfiló con un vestido de escote geométrico firmado por Oscar de la Renta, inspirado en los retratos art déco de Tamara de Lempicka. El atuendo incorporó líneas angulares y detalles metálicos que evocaban la estética sofisticada y moderna de la artista polaca.

Tanto BuzzFeed como Fashionista destacaron que el conjunto tradujo la elegancia del art déco a la pasarela del Met, reforzando el diálogo entre la moda contemporánea y la pintura de entreguerras.

Dree Hemingway y el cuello isabelino reinventado

Imagen dividida: mujer rubia con cuello voluminoso blanco y dorado a la izquierda, y el retrato de Marchesa Brigida Spinola-Doria de Rubens con cuello similar a la derecha
Dree Hemingway reinventó el cuello isabelino y la opulencia renacentista en su look

Dree Hemingway optó por un diseño de Valentino, mostrando un cuello isabelino de gran tamaño, acompañado de diamantes de Pandora hechos en laboratorio.

El atuendo reinterpretó el vestuario renacentista, llevándolo a una escala actual y resaltando la conexión entre opulencia histórica y moda vanguardista, en palabras de BuzzFeed.

Gwendoline Christie y la teatralidad de John Singer Sargent

Imagen dividida: a la izquierda, una persona con vestido rojo y tocado de plumas en un evento, sostiene una máscara; a la derecha, una mujer con flor en el pelo y máscara
Gwendoline Christie convirtió la teatralidad de John Singer Sargent en alta costura con un vestido de silueta escultural y mangas voluminosas

Gwendoline Christie sorprendió con un vestido de Giles Deacon que evocó los retratos dramáticos de John Singer Sargent. El diseño, de silueta escultural y mangas voluminosas, rememoró la teatralidad y elegancia propias de la pintura de finales del siglo XIX.

Los medios señalaron que la elección de Christie tradujo la sofisticación pictórica de Sargent al lenguaje de la alta costura, convirtiendo la alfombra roja en un escenario de arte viviente.

El espíritu experimental de la gala quedó reflejado en figuras como Klum, quien reafirmó su prestigio al asumir transformaciones extremas que la consolidan como referente en eventos de moda creativa.

Temas Relacionados

Met GalaAlta CosturaKendall JennerAnne HathawayLauren SánchezHailey BieberMadonnaJeff BezosKlimtArteMovimientos ArtísticosMuseo Metropolitano de ArteNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La original idea de los directivos del Sheffield Wednesday para anunciar la anulación de su sanción de 15 puntos

La puesta en escena generó un estallido de júbilo y una renovada ilusión entre los más de 30.000 hinchas presentes en Hillsborough Stadium durante la previa del encuentro ante West Bromwich Albion

La original idea de los directivos del Sheffield Wednesday para anunciar la anulación de su sanción de 15 puntos

Abrió mal un paquete de figuritas del Mundial 2026 y le tocó Lionel Messi: “Miren, miren…”

El video muestra cómo un error inesperado de la mamá de un joven, quien rompió el envoltorio por la mitad, terminó en un hallazgo único que desató la discordia familiar

Abrió mal un paquete de figuritas del Mundial 2026 y le tocó Lionel Messi: “Miren, miren…”

Pesaba más de 300 kilos, bajó 100 y completó el Maratón de Europa con bastón y a su propio ritmo

El brasileño Júlio Mamute recorrió los 10 kilómetros del Maratón de Europa en Aveiro y ahora prepara una gira de seis competencias internacionales en menos de dos meses

Pesaba más de 300 kilos, bajó 100 y completó el Maratón de Europa con bastón y a su propio ritmo

Un turista alemán fue a ver un espectáculo con serpientes en un hotel de Egipto, una cobra se deslizó en su pantalón y lo mató en minutos

El veneno del animal actuó con tal rapidez que los esfuerzos médicos resultaron insuficientes. Cómo este episodio sumó un nuevo capítulo a la serie de ataques de fauna registrados en Hurghada

Un turista alemán fue a ver un espectáculo con serpientes en un hotel de Egipto, una cobra se deslizó en su pantalón y lo mató en minutos

Con más de mil kilos y 3 metros, es furor en las redes sociales: la historia del león marino que se adueñó de San Francisco

Usuarios lo bautizaron Chonkers y sus videos acumularon millones de reproducciones. Cómo este gigante desplazó a toda una colonia del Pier 39 y convirtió al muelle en un destino obligado para curiosos y científicos

Con más de mil kilos y 3 metros, es furor en las redes sociales: la historia del león marino que se adueñó de San Francisco

DEPORTES

Boca Juniors visitará a Barcelona en Ecuador en un partido clave por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Boca Juniors visitará a Barcelona en Ecuador en un partido clave por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Vélez y su apuesta histórica por el tenis: un semillero para todas las edades en el corazón de Buenos Aires

Comienza el Masters 1000 de Roma con presencia argentina: cómo ver en vivo la jornada y orden de juego

Nuevas revelaciones del escándalo entre Neymar y el hijo de Robinho: posibles sanciones y la postura del plantel del Santos

Oveja Hernández: “El argentino nunca acepta que el otro es mejor, lo tiene que demostrar en la cancha”

TELESHOW

Ivana Icardi mostró el antes y después de su operación estética: “Se me había ido un poco de las manos”

Ivana Icardi mostró el antes y después de su operación estética: “Se me había ido un poco de las manos”

El guiño de los Jonas Brothers a Tini Stoessel en la previa de su show en Buenos Aires

El desconsuelo de Evelyn Von Brocke por la muerte de su padre: “No me quedan lágrimas para llorar”

El sugerente gesto de Marcelo Tinelli con Guillermina Valdés que llamó la atención de sus seguidores

Marta Fort respondió cuánto dinero puede llegar a gastar en una cena: "Pero porque me gusta pedir vino"

INFOBAE AMÉRICA

Por qué los pulpos fueron claves para descifrar uno de los misterios más profundos de la neurociencia moderna

Por qué los pulpos fueron claves para descifrar uno de los misterios más profundos de la neurociencia moderna

Capturan a presunto miembro del “Cartel del Diablo” en Honduras y decomisan arsenal de armas de alto calibre

La policía detiene a ciudadano guatemalteco solicitado en extradición por narcotráfico

El sabor salvadoreño de las pupusas, la quesadilla y el salpicón que ha enamorado a toda California

Planilla estatal en Panamá sube a 263,627 funcionarios tras sumar 10,589 trabajadores en el primer trimestre