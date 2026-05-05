Qué es el dequeísmo y por qué es un error tan común

En su columna semanal, Flavia Pittella abrió el espacio “Qué decimos cuando hablamos” para abordar cómo la gramática y la oralidad atraviesan la vida cotidiana: “El lenguaje es la capacidad de hablar. La lengua o el idioma es el sistema, la gramática y el habla es lo que hacemos cuando hablamos”.
En diálogo con el staff de Infobae al Mediodía —compuesto por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan— Pittella propuso desterrar el miedo a equivocarse y profundizó en la naturaleza dinámica del idioma: “La lengua es un organismo vivo. Mientras está vivo, cambia y se mueve todo el tiempo”.
PUBLICIDAD
Nueva Programación
INFOBAE AL AMANECER
Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.
De Lun a Vie 10 a 12 hs
INFOBAE A LAS NUEVE
La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.
De Lun a Vie 12 a 15 hs
INFOBAE AL MEDIODÍA
La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.
De Lun a Vie 15 a 18 hs
INFOBAE A LA TARDE
La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.
De Lun a Vie 18 a 21 hs
INFOBAE AL REGRESO
La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.
De Lun a Vie 21 a 0 hs
Truco para evitar el dequeísmo y distinguir preposiciones
Uno de los principales focos de la columna fue la dificultad para saber cuándo corresponde usar la preposición “de” antes de “que”, el conocido dequeísmo. “Hay truquitos. Hay trucos”, prometió Pittella, y explicó su método: “Convertí la frase en pregunta. Si la pregunta no necesita de, la respuesta tampoco. Pienso qué tal cosa. ¿Qué pienso? No lleva de en la pregunta”.
La especialista señaló por qué surge el error: “Mucha gente lo que hace es exagera el uso del de por miedo a que le falte. Como no sé cuándo va y no va, lo pongo en todos lados. Y eso es inconsciente, lo hacemos todos”. Para reforzar el aprendizaje, sumó: “Si en la pregunta va el de, en la respuesta va el de. ¿De qué te acordás? Me acuerdo de esto. ¿Qué pensás? Pienso esto. Así de fácil”.
PUBLICIDAD
Durante el intercambio, Jimena Grandinetti compartió otro truco práctico: “Es agregándole eso, solamente la palabra eso”. Pittella coincidió: “¿Pienso eso o pienso de eso? Pienso eso”.
Errores frecuentes: “hubieron”, “ambos dos” y la hipercorrección
La columna avanzó sobre otras formas incorrectas muy arraigadas en la oralidad, como la redundancia y los errores verbales. Pittella fue categórica: “El 99% de las veces que encuentran la palabra hubieron está mal puesta”. Detalló que “hubieron” es un arcaísmo y que el verbo haber es impersonal: “No tiene plural, singular, femenino, masculino, no tiene nada. Hay 20 personas, digo yo. Hay un accidente, hay 20 personas. Hubo un accidente, hubo 20 personas...”.
PUBLICIDAD
Facundo Kablan sumó su experiencia: “Si yo leo un texto que dice hubieron, me voy del texto”. Pittella puntualizó: “Lo estás pensando por escrito. Pensalo cuando la gente habla. La gente habla así. Yo tengo amigas que hablan así”.
Sobre la redundancia, la columnista ejemplificó: “Vuelvo a repetir. No, repito. No, no vuelvo a repetir”, y desmontó el uso de “ambos dos”: “No son ambos dos”.
PUBLICIDAD
Respecto a los adjetivos ordinales, aclaró: “Si es el primer problema, es la primera persona. El primer libro, la primera presentación. Primer persona está mal. Cuando es la primera persona, el primer. Siempre funciona así”.
El lenguaje como organismo vivo y la fuerza de los dialectos
A lo largo de la columna, Pittella insistió en que el idioma está en constante transformación: “La lengua es un organismo vivo. Mientras está vivo, cambia y se mueve todo el tiempo. Por ejemplo, setiembre. Hace veinte años era impensado, era una falta de ortografía y hoy la Real Academia Española dice: ‘Está aceptado’”.
PUBLICIDAD
Junto al equipo, analizó cómo influyen los localismos y modismos regionales, y subrayó: “Todas esas variaciones de la lengua no significan necesariamente que estén bien o mal en el habla, en el idioma hablado. Cuando lo llevás al papel, sí, hay una corrección”.
La tendencia a la hipercorrección fue otro de los ejes: “Tenemos tendencia las personas a querer hablar correctamente. Y muchas veces lo que hacemos es sobregeneralizar. Una regla que aplica a una cosa la hacemos aplicar a todo lo demás”.
PUBLICIDAD
Para cerrar, Pittella sintetizó cómo el cerebro busca regularidad al aprender: “Los nenes dicen: ‘Yo comí, yo tuve’. ¿Qué hacen los nenes? Generalizan. Para aprender un idioma, necesito generar patrones; si de cada cosa tengo que hacer un aprendizaje de cero, es inviable”.
--
PUBLICIDAD
Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.
• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.
PUBLICIDAD
• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.
• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.
• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé
• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich
Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD