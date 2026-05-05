Qué es el dequeísmo y por qué es un error tan común

Pittella subrayó la importancia de comprender las reglas gramaticales para distinguir entre el habla cotidiana y la escritura formal en español

En su columna semanal, Flavia Pittella abrió el espacio “Qué decimos cuando hablamos” para abordar cómo la gramática y la oralidad atraviesan la vida cotidiana: “El lenguaje es la capacidad de hablar. La lengua o el idioma es el sistema, la gramática y el habla es lo que hacemos cuando hablamos”.

En diálogo con el staff de Infobae al Mediodía —compuesto por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan— Pittella propuso desterrar el miedo a equivocarse y profundizó en la naturaleza dinámica del idioma: “La lengua es un organismo vivo. Mientras está vivo, cambia y se mueve todo el tiempo”.

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Truco para evitar el dequeísmo y distinguir preposiciones

Uno de los principales focos de la columna fue la dificultad para saber cuándo corresponde usar la preposición “de” antes de “que”, el conocido dequeísmo. “Hay truquitos. Hay trucos”, prometió Pittella, y explicó su método: “Convertí la frase en pregunta. Si la pregunta no necesita de, la respuesta tampoco. Pienso qué tal cosa. ¿Qué pienso? No lleva de en la pregunta”.

El dequeísmo es uno de los errores gramaticales más frecuentes en el español, causado por el uso incorrecto de la preposición “de” antes de “que”

La especialista señaló por qué surge el error: “Mucha gente lo que hace es exagera el uso del de por miedo a que le falte. Como no sé cuándo va y no va, lo pongo en todos lados. Y eso es inconsciente, lo hacemos todos”. Para reforzar el aprendizaje, sumó: “Si en la pregunta va el de, en la respuesta va el de. ¿De qué te acordás? Me acuerdo de esto. ¿Qué pensás? Pienso esto. Así de fácil”.

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Durante el intercambio, Jimena Grandinetti compartió otro truco práctico: “Es agregándole eso, solamente la palabra eso”. Pittella coincidió: “¿Pienso eso o pienso de eso? Pienso eso”.

Errores frecuentes: “hubieron”, “ambos dos” y la hipercorrección

La columna avanzó sobre otras formas incorrectas muy arraigadas en la oralidad, como la redundancia y los errores verbales. Pittella fue categórica: “El 99% de las veces que encuentran la palabra hubieron está mal puesta”. Detalló que “hubieron” es un arcaísmo y que el verbo haber es impersonal: “No tiene plural, singular, femenino, masculino, no tiene nada. Hay 20 personas, digo yo. Hay un accidente, hay 20 personas. Hubo un accidente, hubo 20 personas...”.

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Flavia Pittella explicó en Infobae al Mediodía estrategias para evitar el dequeísmo, como convertir la frase en pregunta para identificar si lleva o no la preposición (Infobae en Vivo)

Facundo Kablan sumó su experiencia: “Si yo leo un texto que dice hubieron, me voy del texto”. Pittella puntualizó: “Lo estás pensando por escrito. Pensalo cuando la gente habla. La gente habla así. Yo tengo amigas que hablan así”.

Sobre la redundancia, la columnista ejemplificó: “Vuelvo a repetir. No, repito. No, no vuelvo a repetir”, y desmontó el uso de “ambos dos”: “No son ambos dos”.

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Respecto a los adjetivos ordinales, aclaró: “Si es el primer problema, es la primera persona. El primer libro, la primera presentación. Primer persona está mal. Cuando es la primera persona, el primer. Siempre funciona así”.

El lenguaje como organismo vivo y la fuerza de los dialectos

A lo largo de la columna, Pittella insistió en que el idioma está en constante transformación: “La lengua es un organismo vivo. Mientras está vivo, cambia y se mueve todo el tiempo. Por ejemplo, setiembre. Hace veinte años era impensado, era una falta de ortografía y hoy la Real Academia Española dice: ‘Está aceptado’”.

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Frases como “hubieron” y expresiones redundantes como “ambos dos” representan otros errores comunes en la oralidad analizados durante la columna semanal (Infobae en Vivo)

Junto al equipo, analizó cómo influyen los localismos y modismos regionales, y subrayó: “Todas esas variaciones de la lengua no significan necesariamente que estén bien o mal en el habla, en el idioma hablado. Cuando lo llevás al papel, sí, hay una corrección”.

La tendencia a la hipercorrección fue otro de los ejes: “Tenemos tendencia las personas a querer hablar correctamente. Y muchas veces lo que hacemos es sobregeneralizar. Una regla que aplica a una cosa la hacemos aplicar a todo lo demás”.

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Para cerrar, Pittella sintetizó cómo el cerebro busca regularidad al aprender: “Los nenes dicen: ‘Yo comí, yo tuve’. ¿Qué hacen los nenes? Generalizan. Para aprender un idioma, necesito generar patrones; si de cada cosa tengo que hacer un aprendizaje de cero, es inviable”.

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