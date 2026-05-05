Cultura

‘De Ana Frank a nuestros días’: un concurso literario para jóvenes escritores premia con un viaje a Ámsterdam

La propuesta del Centro Ana Frank Argentina y el ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, invita a reflexionar sobre derechos humanos, memoria histórica y convivencia a través de una carta

Guardar
“De Ana Frank a nuestros días“, el concurso literario que premiará a jóvenes escritores de 16 a 30 años
Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de Buenos Aires, y Héctor Shalom, presidente del Centro Ana Frank para América Latina, presentaron el concurso literario

El Centro Ana Frank presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires, el Primer Concurso Literario De Ana Frank a nuestros días: Leer y escribir en las Bibliotecas de la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de Héctor Shalom, presidente del Centro Ana Frank para América Latina, Gabriela Ricardes, ministra de Cultura del Gobierno de la Ciudad, y Javier Martínez, director general de Promoción del Libro, las Bibliotecas y la Cultura del Gobierno porteño.

El certamen está dirigido a jóvenes de 16 a 30 años vinculados a las bibliotecas porteñas y busca reflexionar sobre la historia de Ana Frank, el nazismo, los derechos humanos y la convivencia en la diversidad. El jurado premiará el mejor texto con un viaje a Ámsterdam para visitar la Anne Frank House, programado para 2027. Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 15 de julio de 2026.

PUBLICIDAD

El valor de la lectura y la escritura como formas de resistencia, tal como lo testimonia el legado de Ana Frank, constituye el eje de la convocatoria del Centro Ana Frank Argentina para América Latina. La propuesta promueve la indagación y la escritura creativa sobre temas relacionados con Ana Frank y su diario, el nazismo, la última dictadura cívico-militar en Argentina, los Derechos Humanos en la actualidad y la convivencia en la diversidad.

Vista de la casa de Ana Frank en Amsterdam, hoy convertida en museo (Foto:REUTERS/Cris Toala Olivares)
Vista de la casa de Ana Frank en Amsterdam, hoy convertida en museo (Foto:REUTERS/Cris Toala Olivares)

Esta iniciativa busca fortalecer una pedagogía de la memoria, apostando a que el compromiso con el pasado impulse la reflexión y la transformación activa de la realidad. El concurso considera la palabra como un recurso para empoderar a las juventudes y fomentar una cultura de paz.

PUBLICIDAD

La convocatoria está dirigida tanto a jóvenes como a educadores, quienes podrán abordar en sus textos la memoria como instrumento para interpretar los fenómenos contemporáneos. El certamen alienta la creatividad en la escritura sobre la Shoá (Holocausto), la vida de niñas, niños y jóvenes en tiempos de guerra, las diversas formas de resistencia, así como la vida, historia y legado de Ana Frank. Otros ejes incluyen la dictadura en Argentina, sus orígenes, procesos y consecuencias, junto con las discriminaciones, prejuicios y vulneraciones de los Derechos Humanos en la actualidad, invitando a reflexionar sobre asuntos contemporáneos de interés o preocupación.

Para quienes participen en la categoría 4, destinada a docentes de todos los niveles y modalidades, la propuesta contempla la elaboración de ensayos o ficciones que exploren experiencias en el aula, reflexiones sobre la educación y prácticas transformadoras vinculadas a su labor. Entre los temas sugeridos para la escritura figuran género, diversidad, violencia, discriminación, convivencia, educación, desigualdad social, equidad, salud mental, consumo problemático y apuestas en línea.

La iniciativa responde a una organización conjunta entre el Ministerio de Cultura porteño y el Centro Ana Frank Argentina, la organización educativa y museo ubicado en el barrio de Coghlan, Buenos Aires, que funciona como representante oficial de la Anne Frank House de Ámsterdam.

Temas Relacionados

Centro Ana FrankAna FrankUltimas noticiasConcurso literarioLiteratura

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué es el dequeísmo y por qué es un error tan común

La escritora Flavia Pittella analizó en Infobae al Mediodía por qué el dequeísmo es tan frecuente, cómo distinguirlo de otros errores del español y qué fórmula usar para no caer en la trampa del “de que”

Qué es el dequeísmo y por qué es un error tan común

Llega el Salón de Libros Raros, con tesoros bibliográficos en el Museo Histórico

El evento reúne piezas desde las Invasiones Inglesas hasta el Centenario, además de actividades que incluyen demostraciones de técnicas antiguas de revelado fotográfico y encuentros entre especialistas

Llega el Salón de Libros Raros, con tesoros bibliográficos en el Museo Histórico

Con un Dj argentino, vodka gratis y pocas protestas, Rusia regresó a la Bienal de Venecia

La apertura del pabellón ruso, cuya presencia genera polémica en Europa, fue particular: sin pinturas ni esculturas, pero con música electrónica del diseñador y dj Elias Musiak, alias “Jaijiu”

Con un Dj argentino, vodka gratis y pocas protestas, Rusia regresó a la Bienal de Venecia

Sherlock Holmes vs. profesor Moriarty: fans recrearon el duelo más icónico de la literatura

Con trajes victorianos y mucha emoción, cerca de sesenta entusiastas revivieron en Suiza el legendario enfrentamiento entre los icónicos personajes creados por Arthur Conan Doyle

Sherlock Holmes vs. profesor Moriarty: fans recrearon el duelo más icónico de la literatura

Daniel Radcliffe y John Litgow encabezan la lista de nominados a los premios Tony

Las presencia de las estrellas de cine, junto a Lesley Manville y Rose Byrne, marca una tendencia de Broadway reflejada en los galardones de teatro más relevantes del mundo

Daniel Radcliffe y John Litgow encabezan la lista de nominados a los premios Tony

DEPORTES

El consejo del ingeniero de Alpine que fue clave para que Franco Colapinto lograra su mejor resultado en la Fórmula 1

El consejo del ingeniero de Alpine que fue clave para que Franco Colapinto lograra su mejor resultado en la Fórmula 1

Con Julián Álvarez como titular, Atlético de Madrid enfrenta al Arsenal en busca de clasificar a la final de la Champions League

Francisco Comesaña superó la qualy y habrá 11 argentinos en el Masters de Roma

Murió Piculín Ortíz, leyenda del básquet que jugó en la NBA y fue miembro del Salón de la Fama

La original idea de los directivos del Sheffield Wednesday para anunciar la anulación de su sanción de 15 puntos

TELESHOW

Pamela Pombo detalló la violencia que sufrió de su exmarido: “En el momento no te das cuenta”

Pamela Pombo detalló la violencia que sufrió de su exmarido: “En el momento no te das cuenta”

Muni Seligmann celebró la vida de su hijo Vicente en su primer cumpleaños: “¡Hermoso y desafiante!"

“Marginal, fondo de olla y cringe”: Yanina Latorre arremetió con dureza contra Furia

La foto de Priscila Crivocapich con el Rifle Varela en su cumpleaños número 43 en medio de rumores de romance

Liniers, de la conquista del The New Yorker a ilustrar al Dibu Martínez en su documental: “Es un héroe de comic”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky denuncia el “cinismo absoluto” de Rusia: mientras anuncia una tregua, sus ataques dejan 18 muertos en Ucrania

Zelensky denuncia el “cinismo absoluto” de Rusia: mientras anuncia una tregua, sus ataques dejan 18 muertos en Ucrania

La Nobel iraní Narges Mohammadi sigue en estado crítico mientras su familia teme que el régimen use su enfermedad para aislarla

Rearme militar en Europa: entre recortes sociales y endeudamiento récord

Retiran populares papas fritas en bolsa del mercado por posible contaminación con salmonella

Congreso entra en fase decisiva para elegir autoridades electorales tras cierre de audiencias