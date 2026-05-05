‘De Ana Frank a nuestros días’: un concurso literario para jóvenes escritores premia con un viaje a Ámsterdam

Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de Buenos Aires, y Héctor Shalom, presidente del Centro Ana Frank para América Latina, presentaron el concurso literario

El Centro Ana Frank presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires, el Primer Concurso Literario De Ana Frank a nuestros días: Leer y escribir en las Bibliotecas de la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de Héctor Shalom, presidente del Centro Ana Frank para América Latina, Gabriela Ricardes, ministra de Cultura del Gobierno de la Ciudad, y Javier Martínez, director general de Promoción del Libro, las Bibliotecas y la Cultura del Gobierno porteño.

El certamen está dirigido a jóvenes de 16 a 30 años vinculados a las bibliotecas porteñas y busca reflexionar sobre la historia de Ana Frank, el nazismo, los derechos humanos y la convivencia en la diversidad. El jurado premiará el mejor texto con un viaje a Ámsterdam para visitar la Anne Frank House, programado para 2027. Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 15 de julio de 2026.

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El valor de la lectura y la escritura como formas de resistencia, tal como lo testimonia el legado de Ana Frank, constituye el eje de la convocatoria del Centro Ana Frank Argentina para América Latina. La propuesta promueve la indagación y la escritura creativa sobre temas relacionados con Ana Frank y su diario, el nazismo, la última dictadura cívico-militar en Argentina, los Derechos Humanos en la actualidad y la convivencia en la diversidad.

Vista de la casa de Ana Frank en Amsterdam, hoy convertida en museo (Foto:REUTERS/Cris Toala Olivares)

Esta iniciativa busca fortalecer una pedagogía de la memoria, apostando a que el compromiso con el pasado impulse la reflexión y la transformación activa de la realidad. El concurso considera la palabra como un recurso para empoderar a las juventudes y fomentar una cultura de paz.

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La convocatoria está dirigida tanto a jóvenes como a educadores, quienes podrán abordar en sus textos la memoria como instrumento para interpretar los fenómenos contemporáneos. El certamen alienta la creatividad en la escritura sobre la Shoá (Holocausto), la vida de niñas, niños y jóvenes en tiempos de guerra, las diversas formas de resistencia, así como la vida, historia y legado de Ana Frank. Otros ejes incluyen la dictadura en Argentina, sus orígenes, procesos y consecuencias, junto con las discriminaciones, prejuicios y vulneraciones de los Derechos Humanos en la actualidad, invitando a reflexionar sobre asuntos contemporáneos de interés o preocupación.

Para quienes participen en la categoría 4, destinada a docentes de todos los niveles y modalidades, la propuesta contempla la elaboración de ensayos o ficciones que exploren experiencias en el aula, reflexiones sobre la educación y prácticas transformadoras vinculadas a su labor. Entre los temas sugeridos para la escritura figuran género, diversidad, violencia, discriminación, convivencia, educación, desigualdad social, equidad, salud mental, consumo problemático y apuestas en línea.

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La iniciativa responde a una organización conjunta entre el Ministerio de Cultura porteño y el Centro Ana Frank Argentina, la organización educativa y museo ubicado en el barrio de Coghlan, Buenos Aires, que funciona como representante oficial de la Anne Frank House de Ámsterdam.