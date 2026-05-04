Ignacio Cloppet presenta “Perón íntimo” en la Feria: “Son falacias el vínculo con el nazismo, la quema de iglesias y la pederastía”

Perón en el exilio, Madrid, año 1963 (Foto: Everett/Shutterstock)

“Perón fue el hombre más relevante de la historia argentina del siglo XX”, dice el investigador Ignacio M. Cloppet en diálogo con Infobae. Su último libro, Perón íntimo. Historias desconocidas (Sb editorial), se presentará mañana, martes 5 de mayo, a las 20:30 horas en la Feria del Libro de Buenos Aires: sala Alfonsina Storni, Pabellón Blanco. La obra aborda la figura de Juan Domingo Perón lejos de mitos y falsedades, sustentada en documentación inédita que incluye correspondencia privada y testimonios nunca antes publicados, abriendo un debate sobre la figura del expresidente.

“Perón fundó un movimiento inspirado en valores eternos, sustentado en el Sermón de la Montaña, la justicia social, la soberanía política y la independencia económica”, agregó para luego lamentarse ante el peso de la mitificación en torno a su figura: “Lamentablemente resulta necesario, después de más de 50 años de su muerte, discutir los múltiples mitos y mentiras que se siguen repitiendo en torno a su persona”.

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"Perón Íntimo" de Ignacio Martín Cloppet

Entre los documentos revelados, Cloppet destaca catorce cartas inéditas que Perón escribió a su cuñada María Tizón y a sus sobrinas, piezas que aportan información sobre su experiencia europea entre abril de 1939 y mayo de 1941. A ese acervo se suman archivos personales aportados por miembros de la familia Tizón, el hijo del notario que casó a Perón y Eva Duarte, y memorias italianas aún sin publicar, conformando una base empírica hasta ahora desconocida en los estudios peronistas.

La investigación se nutre de fuentes como relatos de aquellos cercanos al líder, entre ellos su primera esposa, conocida como “Potota” Tizón, cuya influencia en la formación militar de Perón queda documentada en la obra. También incorpora el testimonio del fraile franciscano Pedro Errecart, actor central en la vida religiosa del expresidente y figura clave en el casamiento con Eva Duarte. Cloppet pone en relieve la participación de Hernán Ordiales, oficial público de la boda civil y dirigente de la segunda línea peronista.

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Ignacio Martín Cloppet (Foto: Wikipedia)

Cloppet señaló que la génesis de la obra están en los aportes espontáneos recibidos tras una entrevista televisiva: “A los pocos días, se comunicaron conmigo varias personas para ofrecerme generosamente sus archivos particulares, correspondencia y anécdotas sobre la vida privada de Perón, entre ellos miembros de la familia Tizón y allegados del ámbito personal y religioso”. Relata que estos materiales muestran “aspectos absolutamente desconocidos de Perón, como la enorme influencia que ejerció ‘Potota’ Tizón durante su formación militar”, y aportan nueva luz sobre los vacíos históricos en la biografía del expresidente.

Cloppet detalló las corrientes de distorsión histórica y doctrinaria respecto de lo que fue, pensó e hizo Perón: “Toda clase de falacias se han tejido, desde la puesta en duda de su lugar de nacimiento, la falsedad de su sangre indígena, los aparentes vínculos con el nazismo, hasta acusaciones infamantes como su responsabilidad en el denominado ‘exterminio’ en Pilagá en 1947, la quema de Iglesias, su filiación a la masonería, la absurda acusación de pederasta, sus supuestas cuentas en Suiza, entre otras”. El propósito de su libro, dice, es “volver a su verdad”, rescatando las fuentes directas para desarticular las invenciones nacidas en parte de los medios y del campo académico.

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“Perón fue el hombre más relevante de la historia argentina del siglo XX”, dice el investigador Ignacio M. Cloppet en diálogo con Infobae (Foto: Everett/Shutterstock)

Cloppet explica que la manipulación doctrinaria posterior a la caída del último gobierno justicialista, en 1976, convertido “en un partido político más del arco liberal para ganar elecciones”, destruyó los pilares de independencia económica y justicia social e hizo “caer en el olvido el país industrial, con pleno empleo, educación inspirada en valores trascendentes y un sistema de salud que fue ejemplo en el mundo”.

Ignacio M. Cloppet, especialista con varias publicaciones sobre el líder peronista, contó que su nueva obra “presenta correspondencia y testimonios inéditos sobre la vida privada y política de Juan Perón, incluyendo materiales familiares y memorias nunca publicadas”. El hallazgo de estas fuentes permite revisar no solo los detalles de la vida íntima del expresidente sino su influencia doctrinal y la construcción del peronismo desde sus orígenes, abriendo así un nuevo campo de debate sobre su legado.

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La acumulación de documentación inédita permite abordar aspectos desconocidos del liderazgo de Perón, desde su entorno más cercano hasta su paso decisivo por Europa y, en particular, el peso de su primera esposa en su desarrollo personal. A partir de las cartas y archivos familiares, se develan nuevas perspectivas sobre el surgimiento del protoperonismo tres años antes de asumir la presidencia, incluyendo el rol de protagonistas secundarios poco mencionados en los relatos tradicionales.

Entre 1939 y 1941, Juan Perón mantuvo correspondencia enviada desde Italia a miembros de la familia Tizón

Entre 1939 y 1941, Juan Perón mantuvo correspondencia enviada desde Italia a miembros de la familia Tizón, hecho que, según la investigación de Cloppet, “cubre lagunas enunciadas por los historiadores Page y Luna, respecto de que nada se sabía a ciencia cierta de qué vio y qué pensó Perón durante su estadía en Europa entre abril de 1939 y mayo de 1941”. El trabajo también aporta información sobre el “casamiento civil con Eva Duarte” en Junín, una ceremonia oficiada por Ordiales, a quien Cloppet considera “hombre muy importante de la segunda línea del peronismo”. El capítulo dedicado a Pedro Errecart describe la dimensión religiosa de la relación entre Perón y Eva, incluyendo el hecho documentado de que ambos fueron “nombrados hermanos de la Primera Orden Franciscana”.

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Perón íntimo introduce una evidencia empírica que obliga a revisar la narrativa construida sobre la vida de Juan Perón. Como afirma Cloppet: “Volver a su verdad resulta un compromiso inclaudicable”, señalando el agotamiento del relato sostenido por versiones no documentadas y la urgencia de restituir la complejidad de su figura a partir de fuentes originales y verificables. Mañana, martes 5 de mayo, a las 20:30 horas, se presentará en la Feria del Libro de Buenos Aires: sala Alfonsina Storni, Pabellón Blanco

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

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Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h,

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Fecha: La Feria sigue hasta el 11 de mayo.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

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Dónde: En La Rural, Av. Sarmiento 2704, Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe (Plaza Italia).