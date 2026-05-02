“Charly García nos gusta porque nos hace bien”: Fito Páez presentó el magnífico libro de Rep ‘Charly absoluto’

De izq. a der.: Juan Boido, Rep y Fito Páez, durante la presentación de 'Charly absoluto' en la Feria del Libro de Buenos Aires

La presentación de Charly Absoluto, libro que reúne 200 ilustraciones y textos del ilustrador y humorista Rep sobre la obra de Charly García, fue una de las actividades más convocantes de la Feria del Libro en una tarde de multitudes, en el Día de los Trabajadores. La obra de Rep, magníficamente desarrollada con información, opinión y humor -marca de estilo del artista gráfico- sintetiza décadas de influencias, polémicas y genialidad de un ícono del rock argentino y mucho más que eso, de la cultura argentina del siglo XX.

El libro publicado por Penguin Random House ofree una estructura visual y textual que recorre tanto la genealogía musical de García como sus conexiones con el humor gráfico y la tradición lírica nacional. Durante la presentación, el dibujante destacó que todo el proceso de investigación, que se extendió por dos años, le reveló la profundidad del “diseño García” en la cultura nacional. Allí, Rep mencionó el impacto transversal del músico: “Hay mucho diseño García en todos nosotros”, reconoció ante un colmado auditorio y detalló la exhaustiva escucha de los 32 discos del hombre del oído absoluto para desarrollar la narrativa visual integral del libro.

PUBLICIDAD

La charla, moderada por el director editorial Juan Boido y con la participación de Fito Páez, permitió establecer de qué manera el libro no solo representa un compendio biográfico sino una interpretación editorial, donde Rep admitió haber transformado al homenajeado en un “personaje”. Aunque en un tramo de su larga y versada introducción, el mismísimo Fito Páez remarco que se está hablando de “una persona, nunca un personaje”.

Fito Páez, invitado especial, destacó la naturalidad y el misterio que definen el impacto transgeneracional de Charly García

Cómo entender a Charly García

Rep subrayó que su aprendizaje sobre Charly García ocurrió en simultáneo con el proceso de ilustración: “Aprendí mucho dibujando, porque la manera que yo tengo de aprender las cosas es dibujándolas”, explicó, remarcando un método de trabajo que privilegia el cruce entre análisis visual y musicalidad. El ilustrador situó a García como un heredero lírico de María Elena Walsh, y vincula sus etapas musicales—de Sui Generis, pasando por La máquina de hacer pájaros y Serú Girán, hasta su obra solista—con hitos gráficos y humorísticos reconocibles para el público argentino. “La alegoría de Charly es pos-Maria Elena, que realmente nos dibuja y nos ordena. Nos ilumina y nos hace pelear y todo lo demás”, definió.

PUBLICIDAD

Asimismo Rep reconoció que la obra evita conclusiones cerradas o la fijación de un “punto fijo” en torno al ícono musical: “Ningún punto fijo. Me encanta hacer una pregunta larga y que termine con un ‘ni en pedo’. Respuesta de dibujante, ¿no?”, ironizó el autor.

Fito Páez, invitado especial en la presentación, profundizó sobre el “factor García” y la singularidad de su impacto en la cultura argentina y mundial. Sostuvo que la obra de Charly trasciende etiquetas, caracterizándolo como “alguien que va a atravesar el tiempo”. Discutió el rol de la prensa y las editoriales en la construcción de figuras públicas, advirtiendo sobre los riesgos de simplificar el fenómeno García a un simple personaje mediático: “La revista Gente intenta fagocitarlo todo el tiempo, convertirlo en un personaje, y creo que a veces nosotros también”, aseveró. Con certeza y lucidez -se nota que estaba hablando de alguien a quien admira tanto como conoce en la intimidad, después de más de 40 años de un camino recorrido junto a él-, ahondó en el alcance de la obra del homenajeado y su naturaleza multidimensional: “García llega a esos territorios donde ni el lenguaje solo ni la música sola llegan. Sí en conjunto, en esa materia llamada canción, de la cual él es uno de los grandes chamanes de la historia de la humanidad”. Sin inmutarse, Páez propuso la integración de García en un canon que incluye referentes como Borges y Mozart, argumentando que su influencia rebasa las fronteras nacionales y consolida un estándar de creatividad difícil de replicar.

PUBLICIDAD

La presentación del libro 'Charly Absoluto' de Rep fue uno de los eventos más convocantes en la Feria del Libro en el Día de los Trabajadores

“De alguna forma, encarna desde lo patafísico, o sea, desde la mirada disparatada de cualquier objeto. Donde hay un cenicero, él ve un elefante y no lo ve como una pose, sino que él realmente está viendo eso y lo transmite de esa manera y logra emocionarnos, porque tampoco hay que olvidar que en cada uno de nosotros vive, habita un elemento patafísico que es siempre relegado por la realidad, las urgencias, las coyunturas, la agenda política, y ahora la agenda de las redes.... Pero la existencia es un disparate. Charly García entendió eso desde el momento en que se sienta al piano o posiblemente desde el momento que empieza a pensar o sentir el mundo, porque no hay nada en la obra de García que no sea de esta naturaleza. Él interpela y a la vez, se divierte. Genera tradición y el fuego del fogón, pero a la vez estudia. Él se caga a piñas en los boliches de Buenos Aires o de New York buscando dope a las 4 de la mañana. Y también está pensando, está leyendo a Oscar Wilde o a Manuel Puig. En ese sentido, Charly trae un exotismo al mundo: pero no un exotismo como si fuera un exotismo vanguard, sino que encarna la existencia. Porque la existencia es exótica y es zarpada y es delirante. A él no le escapa eso".

¿Cuántos años tiene Charly García?

“Entre las dimensiones que aborda o que lo abordan, está el misterio, que no hay que olvidar jamás en Charly”, continuó Fito Páez. “El misterio ligado a la identidad, que posiblemente sea uno de los hilos conductores por el cual nos atraviesa a todos y nos conduce a todos. No digo la identidad en el sentido del nombre y apellido... Sino una identidad que trasciende las coyunturas. Y cuando un artista de las dimensiones de García o de las dimensiones de Mozart o de Borges, podríamos decir, como decía Alan Pauls, también deberíamos incorporar al análisis de la cultura argentina el factor García”.

PUBLICIDAD

Según Rep y Fito Páez, García ejerce un rol de "fusible moral" y símbolo de libertad en la cultura argentina

Charly García trasciende el tiempo y la edad. “No tiene edad. Es tan pendejo como tan sabio. Y eso también transmuta su exótica obra, en la que a los 21 años, 22 años empieza a crear solo y hace una radiografía de su futuro. Si entrás a su casa, su habitación es casi como la de un futurólogo. Está todo allí. Entonces es muy fuerte García. Entra en terreno chamánico, cuántico. O sea, a lo mejor son palabras que se dicen medio a la bartola, ¿viste? Porque no hay tiempo a explicar todo esto. Finalmente, eso es parte de la esencia humana. Y aquí estamos”.

También Fito Páez reflexionó acerca del valor de quienes asumen la “tarea sucia”, señalando: “Cuando hay alguien que hace la tarea sucia, decís: ‘Bueno, ya está, lo hace él’. Y no está bueno eso. De alguna forma, siempre alguien hace la tarea sucia, y Charly es un fusible moral. Es como Borges creando la figura exótica que no puede tener, que no existe en ningún otro lugar del mundo. Hay que hacerse cargo de esos regalos que nos da García, en todo caso. Y ponerlos a usarlos en la vida cotidiana. No a manera de un libro autoayuda. Se trata de todo lo contrario, de empezar a ejercer la libertad, la puta libertad. Hay algo de la condición humana ahí que está en jaque hoy, y por lo cual García también nos tiene apretados de las bolas a todos".

PUBLICIDAD

[Fotos: gentileza prensa PRH]