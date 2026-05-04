Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades del lunes 4 de mayo

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se consolida como espacio de encuentro y reflexión sobre la diversidad literaria y cultural - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires inicia su tercera semana con una agenda intensiva de actividades para el lunes 4 de mayo, en el predio de La Rural, Palermo. La 50° edición del evento más relevante del calendario cultural argentino reafirma su compromiso con la diversidad, la experimentación y el acceso al conocimiento, presentando propuestas para todos los públicos que combinan literatura, ciencia, tecnología y reflexión social.

Durante el lunes, el público podrá participar en talleres creativos, conferencias, presentaciones de libros, desafíos interactivos y charlas con especialistas. El enfoque multidisciplinario y la presencia de referentes de diferentes ámbitos consolidan a la feria como un espacio de encuentro, aprendizaje y diálogo constante.

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La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026 ofrece el lunes 4 de mayo una programación intensiva con actividades en La Rural, centradas en literatura, ciencia y cultura - (Fundación El Libro)

Todas las actividades del lunes 4 de mayo

14:00 h

Narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“¿Como seria?”: La creatividad no tiene limites, con ayuda de la IA podras descubrir como se ve todo lo que alguna vez te imaginaste.

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Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

Biblioteca Digital: un espacio de encuentro con todos los generos de la literatura, para descubrir mundos nuevos

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“Una lectura para vos”: Es una propuesta ideal para motivar la lectura de forma lúdica, personalizada y cercana, convirtiendo el descubrimiento de libros en un juego que atrapa y sorprende.

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Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“Desafio Literario”: ¿Podrias reconocer el libro, con tan solo un fragmento de su portada? Veni a descubrir cuan habil eres para resolver estos enigmas.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

MUSEO_del_FUTURO. Vení a imaginar el mundo que viene y convertite en parte de una obra colectiva que crece y crece. En cada encuentro vas a crear tu propio afiche y sumarlo a una muestra viva que viaja por América Latina, reuniendo las miradas de jóvenes de toda la región. Pero ningún día es igual a otro, siempre habrá una sorpresa distinta: artistas invitados, música en vivo, mini desafíos con premios, videojuegos analógicos, sets de filmación o conexiones en vivo con estudiantes de otros países. ¿Cómo será la experiencia de hoy?

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Organiza: Fundación El Libro

Participa: Esteban Castromán

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Reactores nucleares: el lugar donde los átomos se rompen y el futuro se construye. ¿Sabés qué pasa adentro de un reactor nuclear? Pequeños átomos se transforman en energía que, además de utilizarse para generar electricidad, se usa en medicina, industria y hasta para explorar el espacio. ¿Y lo mejor? Argentina es uno de los pocos países en el mundo que sabe cómo hacerlo. Vení a descubrir cómo funcionan los reactores, para qué sirven y por qué son clave para el futuro. Spoiler: no es magia, es ciencia y tecnología argentina, y está buenísima.

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Radiaciones en la vida cotidiana. ¿Hay radiaciones y radiactividad por todos lados? ¡Vení y descubrilo! Vamos a medir la radiación emitida por un hueso de dinosaurio y una piedra de uranio y, también, ver si algunos alimentos o materiales presentes en la vida cotidiana emiten radiación. Y después de toda esa investigación, esperamos que hayas encontrado la respuesta y además, ¡nuevas preguntas!

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Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

No es magia, es física: los secretos de la luz. ¿Qué es la luz? En nuestro stand vas a poder verla en acción. Con experimentos interactivos vamos a explorar cómo la luz viaja, se refleja y se refracta. ¿Por qué un haz de luz cambia de dirección al entrar en el agua? ¿Cuándo ocurre la reflexión total y qué tiene que ver eso con las fibras ópticas? ¿Por qué el cielo es azul y los atardeceres rojizos? También experimentaremos con espejos, láminas polarizadoras y reflectores de distintos colores para descubrir cómo se forman las imágenes y cómo percibimos el color. Fenómenos que observamos todos los días… pero que casi nunca pensamos. Para los más grandes: ¿la luz es una onda o está compuesta por partículas? Vení a experimentar la luz.

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Estudiar en el Instituto Balseiro. Acercate a conocer cómo es estudiar en el Instituto Balseiro y trabajar en el Centro Atómico Bariloche. Vas a descubrir que se ofrecen becas para que puedas estudiar Física e Ingeniería en Telecomunicaciones, Mecánica o Nuclear en un centro de prestigio internacional, con excelente proyección laboral.

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Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

DetectANDO: La huella de lo invisible. ¿Qué es un radioisótopo? ¿Y la radiactividad? Te proponemos identificar radioisótopos presentes en distintos materiales según el tipo y valor de la radiación emitida. Vení a resolver trivias y descubrí cómo se analizan las radiaciones.

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO. Instituto Dan Beninson, CNEA-UNSAM

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Oculto detrás del lienzo. Taller. ¿Se puede ver lo que está detrás de una pintura sin tocarla? Vení a descubrir cómo funciona una cámara termográfica y los ensayos no destructivos, técnicas que permiten revelar lo invisible: desde lo que se esconde bajo una obra de arte hasta lo que ocurre en el corazón de una máquina.

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Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO. Instituto Sábato, CNEA-UNSAM

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

14:15 h

MIGRANTES - de Ministerio sin Fronteras. Un profesor comparte, a través del juego y la imaginación, historias de quienes deben dejar su tierra. Con sonidos, objetos e imágenes, y la participación del público, se visibilizan las dificultades del migrar, pero también los refugios, recuerdos y nuevos comienzos que nacen en el camino. De 9 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Abel García, Angelica Montilla, Diego Martinez; Marian del Castillo

Coordina: Maria Brighenti

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

La programación incluye talleres de escritura y lectura personalizados, desafíos interactivos, y experiencias de narración para incentivar la creatividad y el aprendizaje entre los asistentes - (Fundación El Libro)

14:30 h

Rico en Data. Es el curso de educación financiera de Banco Provincia diseñado para estudiantes de tercer año de escuelas secundarias de la PBA. Tiene como objetivo brindar conocimientos teóricos y herramientas prácticas para tomar decisiones informadas en relación a su economía cotidiana. A lo largo del curso se reflexiona sobre el valor y la historia del dinero, la actividad bancaria y los principales conceptos de educación financiera: ingresos, gastos, ahorro, inversión, presupuesto y productos bancarios básicos.

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Organiza: Banco Provincia

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Presentación de la colección “Pasado y presente de la clase obrera en Argentina”.

Organiza: Grupo Editor Universitario

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

La Manta de las historias (con kamishi). Es un espectáculo de cuentos y canciones poesía con objetos del mundo. De 2 a 9 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Mariela de la Sota

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Arroba Ciencia. TALLER DE SLIME. Los cupos son limitados, por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. De 5 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro Diálogos sobre el acceso a la informacion y otros derechos fundamentales.

Organiza: Editorial Jusbaires

Participa: Karina Leguizamón, Víctor Abramovich, Marisa Miodosky, Leandro Cahn e Inés Selvood

Coordina: No mencionado

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Curso sobre “La vitalidad lingüística y las nuevas palabras en el español actual”. Presentación e ilustración de los recursos que tiene la lengua para dar lugar a nuevas palabras y así mantener la vitalidad lingüística. (Clase 1).

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Andreína Adelstein

Coordina: No mencionado

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

15:00 h

¿Cómo me hice artista del c´moc? Encuentro con importantes historietistas que te cuentan qué les inspiró para convertirse en artistas del comic.

Organiza: Editorial del Nuevo Extremo

Participa: Quique Alcatena, Matías Muzzillo y Sergio Carrera

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Cuenta Cuentos: Invitamos a los mas chicos a viajar con la imaginación y descubrir nuevos horizontes

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

15:45 h

Niñ@s del Abasto. Una obra de narración oral que cuenta historias a partir de relatos de niños de 9 a 12 años del barrio del Abasto, que participaron de un taller de escritura creativa, donde se exploraron las historias de sus familias y amigos. Durante la obra se relatan 3 cuentos creados por estos ni@s. De 9 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Any González; Cristian Scotton, Luciano Rosini, Alta Productora

Coordina: No mencionado

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

El lunes 4 de mayo, las actividades del evento incluyen talleres creativos, juegos literarios, charlas educativas sobre inteligencia artificial y ciencia, y presentaciones de libros - (Fundación El Libro)

16:00 h

Presentación de libro “Liderazgo Educativo” (2a. Edición), de Claudia Romero.

Organiza: Aique Grupo Editor

Participa: Claudia Romero

Coordina: No mencionado

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Presentación del Convenio colectivo general de trabajo para el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Organiza: Editorial Jusbaires

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Blanco

Presentación de libro.

Organiza: UPCN, Unión Del Personal Civil De La Nación

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

Cuenta Cuentos Intergeneracional: un viaje al interior del alma para todas las edades.

Organiza: Editorial El Nombre

Participa: Pilar Saldaña, Emily González, Thomas Stanger

Coordina: Giselle Crouchett

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Presentación de “Nunca me la creí. La biografía de Jorge Luz”.

Organiza: Marea Editorial

Participa: Hugo Paredero, Georgina Barbarrosa y Diego Kherig

Coordina: Constanza Brunet

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Temas y problemas de la Literatura Infantil: entre el pasado y las problemáticas actuales. En esta mesa redonda distintos especialistas discutirán sobre la actualidad de la literatura infantil argentina y latinoamericana.

Organiza: Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil

Participa: Miriam Persiani de Santamarina, Luis Della Giovanna, Claudia Sánchez, Silvia Greco y Rodrigo Hermida Liuzzi

Coordina: Dr. Marcelo Bianchi Bustos

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Cuentos a medida. Es una propuesta de narración oral que invita a vivir historias de manera participativa, sensible y lúdica. A partir del juego con tiras de tela, la idea de: medida, se transforma en un recurso poético: no solo se trata de medir objetos, sino también de explorar aquello que sentimos, recordamos e imaginamos. De 2 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Andrea Martinoli

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

¿Querés jugar? Planetas, leones, piratas, sirenas... y mucho más. Taller de ilustración y juego a partir de la narración del libro ¿Querés jugar? de Natasha Dyszel. Una invitación a mezclar mundos de juegos con amigos. Una propuesta para hacer sus propias máscaras de león, colas de sirena y sombreros de piratas. Difundir el juego desde la narración y la rima. De 2 a 9 años.

Organiza: Editorial Muchas Nueces

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Palabras en Juego. Un taller de escritura pensado para que niñas y niños imaginen personajes, jueguen con las palabras y creen sus propias historias a partir de consignas simples y divertidas.

Organiza: CEABA

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

17:00 h

Letras en la piel. Artistas especializados en tatuajes fineline, microrealismo, blackwork e ignorant style invitan a los participantes a una experiencia única de literatura sobre la piel. Un proceso de intercambio literario y tatuaje en vivo.

Organiza: Milena Caserola

Participa: Silvina Appuggliese, Laura Beraldi, Cristina Civale, Gabriela Mayer y Rocío Cortina

Coordina: Matías Reck

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

A definir.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Biblioteca - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

La 50° edición de la Feria del Libro reafirma su compromiso con la diversidad, la experimentación y el acceso al conocimiento para todos los públicos en Buenos Aires - (Fundación El Libro)

17:30 h

Diálogo de Escritoras y Escritores de América Latina. Mesa II. ¡Lo primero es la familia! De padres, madres, hermanos y otras filiaciones/relaciones.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Daniel Saldaña París (Méx), María del Mar Ramón (Col), Jhemy Tineo (Per), Fernando Chulak (Arg)

Coordina: Mauro Libertella

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

“Educar mentes curiosas.” Edición conmemorativa del libro de Melina Furman para el XI Foro Latinoamericano de Educación.

Organiza: Fundación Santillana

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

Presentación del libro “Marketing para humanos”. Es el primer libro que te da breaks de “pis” y te explica el marketing sin las palabras dificiles.

Organiza: Editorial Servicop

Participa: Celeste Anson, Damaris Peterson

Coordina: No mencionado

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

Socorro Acioli presenta “La cabeza del santo” en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Organiza: Fondo de Cultura Económica y Fundación El Libro

Participa: Socorro Acioli y Cecilia Bona

Coordina: No mencionado

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Peregrinaciones (1901) Rubén Darío.

Organiza: Universidad Nacional de Tres de Febrero

Participa: Daniel Link, Beatriz Colombi, Valeria Añón, José Luis Gamarra La Rosa, María Cristina Salazar Wong, Zoe Aguerrido Alonso, Rodrigo Caresani

Coordina: Rodrigo Caresani

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Qué escribimos cuando escribimos.

Organiza: SADE

Participa: Guillermo Fontes

Coordina: SADE Escobar, SADE Campana, SADE Junín

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Azul

La otra infancia: diversidad en la escuela. Encuentro para reflexionar sobre la diversidad en la escuela a partir del libro Las cosas llenas de sol de Valeria Arrieta, promoviendo el diálogo y el intercambio de ideas en el ámbito educativo.

Organiza: La Juglaresa libros

Participa: Valeria Arrieta

Coordina: No mencionado

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

La historia de Copito, un conejo soñador. Copito es un conejo sin orejas que vive en la vecindad Arbusto. A través de esta narración, conoceremos su historia de valentía y sueños. Un cuento de Arianna Yantas sobre aceptación, amistad y perseverancia, que nos recuerda que con amor y esfuerzo todo es posible. De 9 a 12 años.

Organiza: Editorial Zafiro. Perú

Participa: Arianna Yantas

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Entre libros y fútbol. Un taller en el que vamos a compartir lecturas, juegos y creaciones inspiradas en la pasión futbolera junto a Ivana Sosnik. De 5 a 12 años.

Organiza: Catapulta

Participa: Ivana Sosnik

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

18:00 h

Skin coach. Del tradicional make up al k-beauty. Maquilladoras de diferentes estilos se ponen a prueba en un Reality de la Piel, donde los participantes se someterán a distintos máscaras textuales.

Organiza: Milena Caserola

Participa: Karina Macció, Pol Ajenjo, Sofía Guggiari, Gabriela Cho y Naralia Monasterolo

Coordina: Matías Reck

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Sol y flores para la memoria. La literatura ilumina el pasado reciente. La escuela es el escenario privilegiado para construir ciudadanía y memoria colectiva. A 50 años del último golpe cívico-militar, es también el espacio para abordar este proceso histórico no solo desde los datos, también desde la sensibilidad estética, el arte con su poder transformador. La literatura permite que niños y niñas se acerquen a conceptos complejos como la identidad, la libertad de expresión, la capacidad de resiliencia y de transformación del ser humano, a través de metáforas poderosas y relatos humanizados. Un encuentro con editoras y autoras que pensaron libros que abordan estas temáticas, entre la música y literatura.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Verónica Parodi, Karina Micheletto, Judith Wilhelm

Coordina: Calibroscopio

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

El escritor cubano Leonardo Padura presenta "Morir en la arena" entrevistado por Patricia Kolesnicov, periodista de Infobae. (Sebastián Freire/Fundación El Libro)

19:00 h

Diálogo de Escritoras y Escritores de América Latina. Mesa III. La revolución no es un sueño eterno. Militancias, ejércitos y luchas colectivas y personales.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Nona Fernández (Chi), Horacio Castellanos Moya (Sal), Michel Laub (Bra)

Coordina: Susana Rosano

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

La formación a través del deporte. El modelo Club de Amigos.

Organiza: EUDEBA

Participa: Carlos Siffredi, Carolina Masci y Marcelo Gantman

Coordina: Omar Cosso

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

Presentación de “El avance de la estupidez.”

Organiza: Galerna

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

La escritura en tiempos de guerra: identidad, resistencia y resiliencia

Organiza: Instituto Ucraniano y Fundación El Libro

Participa: Eugenia Kuznetsova, Artem Chapeye y María Rosa Lojo

Coordina: Eduardo Slusarczuk

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Blanco

La vida en la region de Marash antes del Genocidio.

Organiza: Centro Armenio

Participa: Colectividad Armenia

Coordina: No mencionado

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “La mitad de la mitad”. Relato intimo sobre la memoria, la identidad y el duelo.

Organiza: Editorial Servicop

Participa: Debora Levit

Coordina: No mencionado

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Comunicación Política Popular. Relato y análisis de experiencias de comunicación popular en Argentina y América Latina.

Organiza: Ediciones Continente

Participa: Nora Merlín y Daniel Rosso, Madres de Plaza de Mayo

Coordina: Jorge Gurbanov

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Cuerpos que gritan: oponer y complementar.

Organiza: Editorial Dunken

Participa: A. Inés Gandolfo y Agustina Torok

Coordina: Natalia Martino

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Bogotá39: un diálogo entre generaciones. La mesa reúne a destacadas voces de la narrativa latinoamericana contemporánea que formaron parte de las dos ediciones del evento, 2007 y 2017. Un cruce de miradas sobre la escritura, el presente y los desafíos de narrar desde América Latina y un encuentro imperdible para acercarse a algunas de las voces más potentes de la literatura actual.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Pilar Quintana, Pedro Mairal, Daniel Saldaña París y Diego Erlan

Coordina: Eugenia Zicavo

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Azul

Presentación de los libros “El modelo Gerencial en la Organizaciones Publicas” y “90 Conceptos Fundamentales para entender la Administración Publica”.

Organiza: Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Participa: Mario Helfenstein y Alejandro Estevez

Coordina: Oscar Oszlak

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Páginas Coloridas. Presentación del libro y mesa redonda sobre el rol de las editoriales independientes y la prensa en la construcción del movimiento LGBTQIAPN+ en Brasil. A través de imágenes, lecturas y diálogo con el público, se recorren su historia, memoria y luchas por la visibilidad y los derechos.

Organiza: Fundación El Libro, Instituto Guimarães Rosa y Embajada del Brasil

Participa: Alex Francisco

Coordina: No mencionado

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Ocre

Cuentos Fobulantásticos. Cuentos fantásticos, hilarantes y desopilantes para sacarte una sonrisa de oreja a oreja. Cuentos plenos de valores para pensar, observar y explorar los posibles mundos de la imaginación y la fantasía. ¿Qué les contarás a los más pequeños esta noche antes de ir a dormir? De 5 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Miguel Fo

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Nemec y el Mañic, narración y juego moqoi. Una invitación a escuchar y jugar a partir de una historia ancestral. Carolina Ortiz Maldonado narrará un cuento inspirado en una leyenda moqoit. Luego las niñas y niños participarán de YOLÉ, un juego tradicional de la comunidad, acercándose de manera lúdica a las culturas originarias. De 5 a 9 años.

Organiza: Nubífero Ediciones

Participa: Carolina Ortiz Maldonado

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Micrófono abierto- libros que cambiaron nuestras vidas. Esta es una actividad para que todos hablemos, las panelistas, el público… Vamos a contar qué libros cambiaron nuestras vidas y por qué. Y si queremos llorar, lloramos...

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Fátima Molina, Celeste Sawczuk, Mariana Vanesa y Gianna Freire

Coordina: Cris Alemany

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

Partidas de Ajedrez, para todos los niveles, principiantes, intermedios y expertos.

Organiza: Círculo de Ajedrez Torre Blanca

Participa: No mencionado

Coordina: Gito Minore y María Inés Martínez

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

La feria promueve la inclusión y la accesibilidad, con entrada gratuita a menores de 12 años, estudiantes, docentes, jubilados, pensionados y personas con discapacidad, fortaleciendo el acceso a la cultura - (Fundación El Libro)

19:30 h

Cultura metálica. Una muestra de la Feria del Libro Heavy de Buenos Aires donde se presentan libros, ponencias, exposiciones, una micro feria de publicaciones y un cierre musical de metal acústico.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Cristina Mateu

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Detección temprana en el aula: claves para identificar dificultades del lenguaje. Charla para acompañar a docentes que buscan fortalecer su mirada pedagógica en torno al desarrollo del lenguaje. A partir de herramientas concretas, como el libro “La rabona de Rolo”, y criterios claros de observación, se abordarán los principales indicadores de posibles dificultades fonoaudiológicas en niños y niñas en edad escolar, lo que permite garantizar mejores oportunidades de aprendizaje, inclusión y desarrollo integral para cada estudiante.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Débora Capriccioni y Agustina Cucchiara

Coordina: Bianca Ediciones

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

20:30 h

¿Cómo enfrentar la depredación de las derechas?

Organiza: Librería Raíces - Revista La marea

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Laura Bosco responde preguntas clave: ¿Qué es el amor propio? ¿Cómo se construye? ¿Cómo lo perdiste? y fundamentalmente ¿Cómo recuperarlo y reforzarlo?

Organiza: Libella Editorial

Participa: Laura Bosco

Coordina: Natalia Alterman

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

Educar para obedecer: 27 razones de por qué el Sistema Educativo fracasa en desarrollar la creatividad y la autonomía.

Organiza: Sb editorial

Participa: Tomás Marcelo Soto Aguirre

Coordina: Andrés Telesca

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

La era del algoritmo. Una mirada crítica a la economía de plataformas. Presentación del libro y diálogo con los autores.

Organiza: Ediciones Continente

Participa: Julián Zícari, Martín Burgos

Coordina: Jorge Gurbanov

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Hijas, criadas, muchachas. Una historia de las infancias en la Ciudad de Buenos Aires (siglos XVIII-XIX).

Organiza: Editorial El Zócalo

Participa: Bettina Sidy y Loreley El Jaber

Coordina: Andrea Gorini

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Patricio Barton presenta su primer libro de cuentos “No importa cuándo leas esto”.

Organiza: Marea Editorial

Participa: Patricio Barton, Maru Drozd, Mario Petrosini y Mariano Miquelarena

Coordina: Constanza Brunet

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Conmemoración de Diego Rojas.

Organiza: SADE

Participa: Mariano Valerio

Coordina: No mencionado

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Azul

Libros para una cultura de la integración. Christian Carollo y Augusto De Santis presentan “Volando más lejos y más alto” y “Más allá del riesgo”.

Organiza: Ediciones CICCUS

Participa: Christian Carollo y Augusto De Santis

Coordina: No mencionado

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

La 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires presenta su edición aniversario en La Rural, destacando a J.M. Coetzee, Mo Yan y Perú como país homenajeado, prometiendo una experiencia cultural vibrante para todos los lectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de las entradas y cómo comprarlas

La entrada general para el lunes 4 de mayo tiene un valor de $8.000. Los tickets pueden adquirirse en las boleterías del predio de La Rural o de forma anticipada a través del sitio web oficial de la feria. Cada entrada incluye un “chequelibro” de $12.000, que puede utilizarse en librerías adheridas dentro del evento, transformando el acceso en una oportunidad directa para la compra de libros. Adicionalmente, las editoriales ofrecen vales y descuentos con cada compra, ampliando los beneficios para quienes asisten.

La Fundación El Libro, organizadora de la feria, destacó que el precio se mantiene por debajo del índice de inflación, priorizando la accesibilidad para estudiantes, docentes y público general en jornadas de alta concurrencia como los días hábiles.

Quiénes tienen descuentos

El ingreso es gratuito para menores de 12 años acompañados por un mayor, personas con discapacidad junto a un acompañante (presentando certificado), docentes de todos los niveles educativos (con recibo de sueldo o comprobante) y titulares del Pase Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Los lunes, estudiantes, jubilados y pensionados también pueden ingresar sin costo presentando la documentación correspondiente. Las actividades y espectáculos dentro del predio están incluidos con la entrada, sin necesidad de pago adicional.

Horarios

El lunes 4 de mayo, la Feria del Libro abrirá sus puertas de 14 a 22 horas en el predio de La Rural. La programación comienza a las 14:00 con propuestas en el Espacio Digital y Zona Explora del Pabellón Amarillo: talleres de escritura creativa a partir de frases aleatorias, juegos literarios, experiencias de lectura personalizada y desafíos sobre inteligencia artificial. A esa misma hora, el Museo del Futuro invita a imaginar colectivamente el mundo por venir, y el Instituto Balseiro junto a la CNEA ofrecen talleres sobre reactores nucleares, radiaciones, física de la luz y tecnologías no destructivas aplicadas al arte.

La oferta se amplía con actividades para el público infantil, talleres de slime, espectáculos de narración oral y ciencia, presentaciones de libros y charlas sobre temas educativos, históricos y sociales. Durante la tarde y hasta la noche, se suceden mesas de diálogo con autores de América Latina, presentaciones de literatura infantil y juvenil, talleres de escritura, encuentros sobre memoria y derechos humanos, y espacios de reflexión sobre la diversidad y la inclusión en la escuela.

Las actividades se distribuyen en los distintos pabellones y salas, con propuestas para todas las edades, desde talleres de ilustración y cuentos participativos hasta debates sobre inteligencia artificial, comunicación política, historia y economía de plataformas digitales. La grilla completa y actualizada puede consultarse en el sitio web oficial de la feria.

El lunes 4 de mayo, la Feria del Libro mantiene su apuesta por la innovación, la participación y el acceso a la cultura, invitando a explorar nuevas formas de leer, crear y dialogar en Buenos Aires.