Cultura

Novedades ilustradas, grandes autores y apuestas originales: 10 recomendaciones de literatura infantil para descubrir en la Feria del Libro

Infobae Cultura ofrece una selección para atrapar a los pequeños lectores, despertar su imaginación e invitarlos a sumergirse en el fascinante mundo de la literatura

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Feria del Libro - color
Las editoriales independientes y grandes grupos presentan propuestas literarias que combinan entretenimiento y reflexión para el público infantil

Terminó la primera semana de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, pero el deseo de conocer nuevas propuestas para los más chicos, continúa. En esta segunda entrega, los recomendados son volúmenes premiados; silent books; producciones comprometidas; personajes conocidos y una pizca de humor.

Editoriales independientes y grandes grupos se unifican bajo el criterio de acercar obras a los chicos y chicas que los entretengan a la vez que les permita saborearlos un rato largo. Que los haga pensar, hacerse preguntas y, a la vez, que contagie a otros las ganas de leer, también.

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Libros ilustrados para todos los gustos

Desde Limonero (1714), pasando por pípala (1920), ambos en el pabellón Amarillo, y unaLuna (510), en el Azul, se pueden hallar algunas de las novedades que más entusiasman los libros en los que el arte tiene un peso tan impórtante como las palabras.

En el stand 1714, se asoman dos novedades y un premiado. Por una parte, una hilarante historia de amistad creada por Nicolás Schuff y Pablo Picyk, La silla y el gato. Otra amistad, de esas que te marcan la vida es Mi amigo astronauta, de Mauro Zoladz y Juan Pez. Y el elegido en Bolonia como uno de los 100 outstanding picturebooks 2026, Las puertas, de Larisa Cumin y Josefina Tai, en el que da cuenta que todo en la vida tiene dos caras desde donde mirar o mirarse.

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Tres portadas de libros. Una con un niño astronauta y caras, otra con un gato y una silla, y la última con una puerta abierta al cielo y aviones de papel
Los libros ilustrados ganan protagonismo en la Feria, con obras de arte que complementan textos innovadores para niñas y niños

La bruja lechuza, el tercero que publica el sello pípala, de los autores Myriam Dahman y Nicolas Digard e ilustrado por Júlia Sardà, cautiva con un texto sensible y valiente acerca de una bruja solitaria que extraña la compañía e imágenes que evocan al art noveau. Y la otra novedad (fresca de mayo) posible de conocer en el stand 1920 es Pequeño manual de navegación, de Sara Stefanini, una historia que se sitúa en el mar para, en realidad, hablar de la vida, protagonizada por Aldo, un marinero.

'La bruja lechuza', de Myriam Dahman y Nicolas Digard, explora la soledad y la búsqueda de compañía con arte evocador
'La bruja lechuza', de Myriam Dahman y Nicolas Digard, explora la soledad y la búsqueda de compañía con arte evocador

La bruja lechuza, el tercero que publica el sello pípala, de los autores Myriam Dahman y Nicolas Digard e ilustrado por Júlia Sardà, cautiva con un texto sensible y valiente acerca de una bruja solitaria que extraña la compañía e imágenes que evocan al art noveau. Y la otra novedad (fresca de mayo) posible de conocer en el stand 1920 es Pequeño manual de navegación, de Sara Stefanini, una historia que se sitúa en el mar para, en realidad, hablar de la vida, protagonizada por Aldo, un marinero.

Dos portadas de libros infantiles. 'El Monstruo del Lago' con pato y peces en lago verde. 'Mamá Vaca' con vaca y animales de granja en estilo collage
Libros ilustrados de unaLuna reflejan la importancia del arte y la literatura

En el pabellón Azul (stand 510), dos ilustrados más esperan por ser descubiertos. El monstruo del lago, de Leo Timmers, es un cuento en el que cuatro patos se enfrentan a un monstruo (o eso es lo que dicen…). Y la narradora Verónica Álvarez Rivera, con ilustraciones de Pamela Cano Correa, acercan Mamá vaca, una historia con la que se deleitarán los más chiquitos con sus ilustraciones en color pastel.

Un personaje conocido y un libro para pensar

Dos portadas de libros infantiles. Una es naranja con una mano negra sujetando una alcancía, la otra amarilla con un monstruo verde y niños en una ciudad
La propuesta de Calibroscopio incluye el personaje Petit, conocido por PakaPaka, y el silent book 'Capital', de Afonso Cruz

Para cerrar esta segunda entrega de recomendados para ojear (y si se puede, comprar) en la Feria, el stand destino es Calibroscopio (stand 1320 del Pabellón Verde). Por un lado, un personaje conocido por muchos a través de PakaPaka –Petit, creado por Isol–, y por el otro, un silent book, que dejará pensando.

En el primer caso, Isol, Fernando Salem y Bernardita Ojeda presentan Petit en: ¡Decir la verdad es muy complicado!, una aventura en la que su protagonista no sabe cuándo ser sincero y cuándo no. Divertidísimo para todo público

Y del artista portugués Afonso Cruz llega Capital, una historia en la que no hacen falta palabras cuando a un niño le regalan una alcancía con forma de chanchito...

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La entrada, los horarios, los días

Entrada: El precio de la entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires es de $8.000 pesos de lunes a jueves y de $12.000, los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un chequelibro con el que podrá obteber descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Ingreso gratis: De lunes a jueves desde las 20.

Fecha: La Feria continúa hasta el 11 de mayo.

Horarios: De lunes a viernes de 14 a 22. Sábados, domingos y feriados, de 13 a 22.

Dónde: En La Rural, Av. Sarmiento 2704; Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe (Plaza Italia), C. A. B. A.

Fotos: AP/ Natacha Pisarenko y archivo.

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