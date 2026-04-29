Cultura

La Feria del Libro de Buenos Aires muestra a “la cultura peruana en todo su esplendor”

Así lo afirmó Ana Mónica Vilches, representante cultural del país invitado de honor de la Feria, cuyo stand presenta 650 títulos y 136 editoriales de una “cultura milenaria”

Guardar
Primer plano de una mujer con cabello rizado oscuro, gafas y un micrófono, vestida con camisa naranja y chaleco gris, frente al logo de Infobae
Ana Mónica Vilches, representante cultural del Perú, habló en Infobae en Vivo

“Tenemos un pabellón propio donde van a poder encontrar la cultura peruana en todo su esplendor”. Así lo dijo Ana Mónica Vilches, representante cultural del Perú en Infobae en Vivo. El país sudamericano es el invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Son 650 los títulos que trajeron, y unas 136 las editoriales y fondos editoriales de instituciones públicas que están presentes en el stand de Perú. “Aquí está todo el Perú: costa, sierra y selva”, dijo. “Poesía, literatura infantil, ciencias sociales, todo”, agregó.

PUBLICIDAD

“Así como la gastronomía peruana es un punto de partida, también puede ser la literatura. Así como la gastronomía demuestra esa diversidad, esa fusión, esa interculturalidad, los libros también van a mostrar este confluir con lo tradicional del Perú, con una cultura milenaria”, sostuvo.

Dos hombres hablan en un atril frente a una pantalla grande con una imagen del rostro de Mario Vargas Llosa y texto sobre la Feria del Libro de Buenos Aires
Homenaje a Mario Vargas Llosa en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (Fundación El Libro )

Esta es la primera vez que un país asume este rol en la historia de la feria, ya que hasta este momento los invitados de honor eran ciudades. El espacio trae homenajes a figuras centrales de la literatura peruana, entre ellas Mario Vargas Llosa, y una instalación digital especial en el pabellón. Se rinde tributo además a la poeta Blanca Varela y al novelista Alfredo Bryce Echenique.

PUBLICIDAD

La delegación peruana está integrada por autores de referencia como Joseph Zárate, Katya Adaui, Alonso Cueto, Renato Cisneros, Rafael Dumett, Jeremías Gamboa, Karina Pacheco y Gustavo Rodríguez, quienes participan en actividades y encuentros con el público.

“Esta vez no solamente son libros y autores y autoras, sino también una delegación de bailarines y músicos que nos han estado acompañado en el Parque Centenario, donde hubo una acogida muy grande, sobre todo de la comunidad peruana. También estamos trayendo danza, música, muchos conversatorios en espacios de la feria, en espacios paralelos también, para que la Ciudad de Buenos Aires completa pueda disfrutar del país. Estamos en el Malba, en la Biblioteca Nacional”, concluyó Vilches.

Pabellón interior con alfombra roja. Stand blanco iluminado con letras "PERÚ", exhibiendo libros. Varias personas caminan y observan los productos
El espacio trae homenajes a figuras centrales de la literatura peruana, entre ellas Mario Vargas Llosa, y una instalación digital especial en el pabellón. Se rinde tributo además a la poeta Blanca Varela y al novelista Alfredo Bryce Echenique (Prensa delegación de Perú)

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h,

Fecha: La Feria sigue hasta el 11 de mayo.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

Dónde: En La Rural, Av. Sarmiento 2704, Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe (Plaza Italia).

Temas Relacionados

Ana Mónica VilchesPerúFeria del Libro 2026 ArgentinaCultura en Buenos AiresUltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El realismo mágico a la pantalla: cómo se construyó “Cien años de soledad” y qué se viene en la segunda temporada

En la Feria del Libro de Buenos Aires, las autoras colombianas Laura Mora y Natalia Santa develaron los secretos detrás del clásico de García Márquez para Netflix: retos visuales y literarios, y detalles de la próxima y esperada entrega que se estrenará en agosto

El realismo mágico a la pantalla: cómo se construyó “Cien años de soledad” y qué se viene en la segunda temporada

La embajada de Armenia y la DAIA presentaron el libro “Los Judíos de la Tierra de Noé”

El acto organizado en la capital argentina contó con la presencia de diplomáticos, líderes comunitarios y referentes institucionales, quienes resaltaron la importancia de la obra para la memoria de las comunidades armenia y judía

La embajada de Armenia y la DAIA presentaron el libro “Los Judíos de la Tierra de Noé”

Un artista francés se encierra un mes en una jaula para denunciar el dominio de empresas de internet

Damien Aspe lleva adelante una acción de protesta realizada en una galería de Toulouse: busca llamar la atención sobre la influencia de las plataformas tecnológicas y sobre el impacto que esto tiene en la libertad individual y las dinámicas sociales

Un artista francés se encierra un mes en una jaula para denunciar el dominio de empresas de internet

Leonardo Padura, Claudia Piñeiro, Carlos Pagni, Dolores Reyes y Martín Kohan protagonizan lo mejor de la Feria del Libro esta semana

La programación del miércoles 29, jueves 30 y viernes 1 de mayo contiene una amplia variedad de propuestas, con actividades para todos los públicos y gustos. Aquí, una selección de recomendaciones

Leonardo Padura, Claudia Piñeiro, Carlos Pagni, Dolores Reyes y Martín Kohan protagonizan lo mejor de la Feria del Libro esta semana

El reloj del magnate que viajaba en el Titanic se vendió por una cifra millonaria

La histórica pieza, recuperada junto al cuerpo del millonario John Jacob Astor IV, fue vendida por una cifra impresionante, recordando la fascinación mundial por los tesoros rescatados del famoso transatlántico

El reloj del magnate que viajaba en el Titanic se vendió por una cifra millonaria
DEPORTES
Con un gol de Julián Álvarez, Atlético de Madrid empató 1-1 ante Arsenal por la ida de las semifinales de la Champions League

Con un gol de Julián Álvarez, Atlético de Madrid empató 1-1 ante Arsenal por la ida de las semifinales de la Champions League

El escandaloso video de una estrella del deporte en un club nudista: “Lanzó billetes durante tres horas”

Gol de penal con engaño, casi grito olímpico y una imagen que preocupó a todos: el partido de Julián Álvarez por la Champions

La dura crítica de Ruggeri a Paredes luego de la derrota de Boca ante Cruzeiro: “Estaba sacado, no jugó”

River Plate viajará a Brasil sin Franco Armani y reina la incertidumbre sobre su regreso oficial: el plan de Coudet

TELESHOW
El pedido desesperado de Eva Bargiela tras sufrir un robo en Madrid: “Fue en el centro”

El pedido desesperado de Eva Bargiela tras sufrir un robo en Madrid: “Fue en el centro”

La única condición que puso Marta Fort para ingresar a la casa de Gran Hermano: “Así de sencillo”

La Legislatura porteña declaró como Huésped de Honor a Dave Mustaine: “Nuestra relación con Argentina es muy cercana”

Hernán Drago dio a conocer el vínculo que lo une a Xuxa: “Se ha quedado muchas veces en nuestra casa”

Quienes son los nominados a los Premios Gardel 2026: la lista completa

INFOBAE AMÉRICA

El aumento de temperaturas en El Salvador favorece proliferación de cianobacterias en el Lago de Coatepeque

El aumento de temperaturas en El Salvador favorece proliferación de cianobacterias en el Lago de Coatepeque

República Dominicana: La Dirección de Desarrollo Social Supérate realiza primera graduación de cuidadores para personas con discapacidad

El primer encuentro nacional de gobernadores impulsa la modernización estatal en Guatemala

Honduras: Congreso aprueba retirar retrato de su expresidente legislativo Luis Redondo y proponen sustituirlo por el de Jorge Cálix

El Salvador: Asamblea Legislativa extiende el régimen de excepción, es la prórroga 50