La Feria del Libro de Buenos Aires muestra a “la cultura peruana en todo su esplendor”

Ana Mónica Vilches, representante cultural del Perú, habló en Infobae en Vivo

“Tenemos un pabellón propio donde van a poder encontrar la cultura peruana en todo su esplendor”. Así lo dijo Ana Mónica Vilches, representante cultural del Perú en Infobae en Vivo. El país sudamericano es el invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Son 650 los títulos que trajeron, y unas 136 las editoriales y fondos editoriales de instituciones públicas que están presentes en el stand de Perú. “Aquí está todo el Perú: costa, sierra y selva”, dijo. “Poesía, literatura infantil, ciencias sociales, todo”, agregó.

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“Así como la gastronomía peruana es un punto de partida, también puede ser la literatura. Así como la gastronomía demuestra esa diversidad, esa fusión, esa interculturalidad, los libros también van a mostrar este confluir con lo tradicional del Perú, con una cultura milenaria”, sostuvo.

Homenaje a Mario Vargas Llosa en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (Fundación El Libro )

Esta es la primera vez que un país asume este rol en la historia de la feria, ya que hasta este momento los invitados de honor eran ciudades. El espacio trae homenajes a figuras centrales de la literatura peruana, entre ellas Mario Vargas Llosa, y una instalación digital especial en el pabellón. Se rinde tributo además a la poeta Blanca Varela y al novelista Alfredo Bryce Echenique.

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La delegación peruana está integrada por autores de referencia como Joseph Zárate, Katya Adaui, Alonso Cueto, Renato Cisneros, Rafael Dumett, Jeremías Gamboa, Karina Pacheco y Gustavo Rodríguez, quienes participan en actividades y encuentros con el público.

“Esta vez no solamente son libros y autores y autoras, sino también una delegación de bailarines y músicos que nos han estado acompañado en el Parque Centenario, donde hubo una acogida muy grande, sobre todo de la comunidad peruana. También estamos trayendo danza, música, muchos conversatorios en espacios de la feria, en espacios paralelos también, para que la Ciudad de Buenos Aires completa pueda disfrutar del país. Estamos en el Malba, en la Biblioteca Nacional”, concluyó Vilches.

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El espacio trae homenajes a figuras centrales de la literatura peruana, entre ellas Mario Vargas Llosa, y una instalación digital especial en el pabellón. Se rinde tributo además a la poeta Blanca Varela y al novelista Alfredo Bryce Echenique (Prensa delegación de Perú)

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

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Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h,

Fecha: La Feria sigue hasta el 11 de mayo.

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Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

Dónde: En La Rural, Av. Sarmiento 2704, Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe (Plaza Italia).

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