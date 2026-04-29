La embajada de Armenia y la DAIA presentaron el libro “Los Judíos de la Tierra de Noé”

La edición en español del libro "Los Judíos de la Tierra de Noé" de Rima Varzhapetián Feller fue presentada por el embajador de Armenia, Hovhannes Virabyan, y Marina Degtiar de DAIA. (Infobae)

La embajada de Armenia en Argentina fue el escenario de la presentación de la edición en español del libro “Los Judíos de la Tierra de Noé”, escrito por Rima Varzhapetián Feller, presidenta de la Comunidad Judía en Armenia. El acto reunió a referentes de la comunidad diplomática, al cuerpo directivo de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y a representantes de ambas colectividades, quienes acompañaron la publicación que recorre la historia de la presencia judía en territorio armenio.

Durante la apertura, el embajador de Armenia en Argentina, Hovhannes Virabyan, destacó que la obra documenta una parte de la historia y el legado de la comunidad judía en Armenia, con testimonios sobre asentamientos y vínculos que se remontan a tiempos del reino de Armenia bajo el reinado de Tigranes el Grande en el siglo I a.C. Virabyan subrayó que los hallazgos arqueológicos y fuentes medievales confirman la continuidad de la comunidad judía a lo largo de los siglos en Armenia y que esa historia común se refleja también en la presencia armenia en Jerusalén, donde el barrio armenio constituye uno de los cuatro sectores históricos de la ciudad vieja.

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El embajador señaló la importancia de la obra para conocer el rol de la comunidad judía en Armenia, especialmente durante el siglo XX, cuando la Armenia soviética se convirtió en refugio para judíos que huían de persecuciones y buscaban un entorno de tolerancia. En el contexto actual, mencionó la llegada de ciudadanos de Ucrania y de Rusia de origen judío a Armenia, quienes revitalizan las asociaciones tradicionales y promueven la creación de nuevas instituciones comunitarias. “Aunque la comunidad judía en Armenia no es numerosa, desempeña un papel activo y goza de respeto en la vida pública”, afirmó.

En relación con el significado de la fecha, Virabyan recordó que abril es un mes de memoria para ambos pueblos, que recuerdan a las víctimas del genocidio armenio y de la Shoá. “Ambas tragedias fortalecieron la determinación de preservar identidad, fe y cultura”, sostuvoel embajador y remarcó la similitud entre armenios y judíos en la experiencia de la diáspora y la construcción de comunidades fuera de sus países de origen. “Contamos con comunidades importantes aquí en la hospitalaria Argentina”, agregó.

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Se presentó la edición en español del libro 'Los Judíos de la Tierra de Noé' de Rima Varzhapetián Feller. (Infobae)

Marina Degtiar, vicepresidenta de la DAIA, valoró el acto conjunto con la embajada como un espacio que “trasciende la presentación de un libro para convertirse en un encuentro de memorias e identidades de pueblos hermanos”. Degtiar sostuvo que la publicación “ilumina un capítulo silencioso pero profundamente significativo de nuestra historia en común” y afirmó que la memoria compartida es un acto político y moral para ambas comunidades. “La DAIA nació en 1935, en uno de los momentos más oscuros del siglo XX, para representar políticamente a la comunidad judía en Argentina y luchar contra toda forma de discriminación y antisemitismo”, recordó.

Degtiar vinculó el significado del acto con el mes de abril, cuando tanto Armenia como el pueblo judío conmemoran a las víctimas de genocidio. Al mencionar a su hermano Cristian Degtiar -víctima del atentado terrorista contra la AMIA- subrayó que “la memoria es una de las mejores defensas para que no vuelva a ocurrir el horror”. “Armenios y judíos conocemos el peso del exterminio y la diáspora como condición de vida y hemos construido instituciones, escuelas, templos y memoriales en la Argentina”, agregó.

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La vicepresidenta de la DAIA agradeció a la autora, Rima Varzhapetián Feller, “por haber tenido la visión y la dedicación de reconstruir esta historia y ponerla al alcance de los lectores hispanoparlantes”. Subrayó que la traducción y publicación de la obra en español fue posible gracias al trabajo conjunto entre la DAIA y la embajada, con el apoyo de la Administración Presidencial de Armenia.

El acto, al que asistieron funcionarios del poder ejecutivo y legislativo, representantes de la diplomacia y referentes comunitarios, fue presentado como una invitación a profundizar el conocimiento de la historia compartida entre armenios y judíos, y a fortalecer la convivencia, la memoria y el respeto mutuo en Argentina y el mundo.

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El libro fue creado sobre la base de los documentos del Archivo Nacional de la República de Armenia. Además de la autora, contribuyeron con sus investigaciones Vladimir Ruzhanski y Harutiún Judanián.