Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades del lunes 27 de abril

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra su 50° aniversario y se consolida como el evento cultural más importante de Argentina y uno de los principales de la región. La edición 2026 se llevará a cabo del jueves 23 de abril al lunes 11 de mayo en el predio de La Rural, en el barrio de Palermo.
Este año, la feria ofrece un homenaje especial con una programación ampliada, figuras internacionales y espacios renovados para el disfrute de lectores, autores y toda la industria editorial.
La dimensión internacional está marcada por la presencia de los Premios Nobel J.M. Coetzee y Mo Yan, y por la participación de Perú como país invitado de honor, con una delegación de 60 escritores y numerosas actividades.
Además, la feria suma un pabellón central para 1.500 personas con exposiciones históricas y un espacio para 4.500 espectadores en la pista central, donde se realizarán espectáculos y eventos especiales.
Entre las actividades destacadas, hay un laberinto interactivo dedicado a Borges, exposiciones sobre la represión cultural durante la dictadura y homenajes a figuras como Roberto Fontanarrosa y Mario Vargas Llosa.
Toda la programación de la Feria del Libro el 247de abril
13:00 h
Narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable.
- Organiza: Fundacion El Libro
- Participa: No mencionado
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
“¿Como seria?”: La creatividad no tiene limites, con ayuda de la IA podras descubrir como se ve todo lo que alguna vez te imaginaste.
- Organiza: Fundacion El Libro
- Participa: No mencionado
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
Biblioteca Digital: un espacio de encuentro con todos los generos de la literatura, para descubrir mundos nuevos
- Organiza: Fundacion El Libro
- Participa: No mencionado
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
“Una lectura para vos”: Es una propuesta ideal para motivar la lectura de forma lúdica, personalizada y cercana, convirtiendo el descubrimiento de libros en un juego que atrapa y sorprende.
- Organiza: Fundacion El Libro
- Participa: No mencionado
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
“Desafio Literario”: ¿Podrias reconocer el libro, con tan solo un fragmento de su portada? Veni a descubrir cuan habil eres para resolver estos enigmas.
- Organiza: Fundacion El Libro
- Participa: No mencionado
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
13:30 h
Narración de: Inti y el celular, de Carina Schwindt y Mariana Fernández. El libro aborda el uso excesivo del celular en la infancia y sus efectos en la familia. Con la historia de Inti, vemos situaciones cotidianas y cómo cambios, límites y juegos pueden mejorar el vínculo con la tecnología. Reflexionaremos sobre el uso del celular, límites e importancia del juego. De 2 a 9 años.
- Organiza: Editorial El Ateneo
- Participa: Carina Schwindt, Mariana Fernández
- Coordina: No mencionado
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Bajo el mismo cielo: historias de familias y emociones. Invitar a los chicos a reflexionar sobre las diferentes formas de familia, los vínculos y las emociones, y ayudarlos a expresar su propia historia a través de un pequeño ejercicio creativo. Se contarán cuentos y habrá actividades manuales de dibujo y escritura. De 5 a 9 años.
- Organiza: Del Fondo Editorial
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
14:00 h
Encuentro con Tukoni. Es una combinación de realidad virtual con video en 360∘, animación e ilustración clásica de libros. Al ponerse las gafas de realidad virtual, los visitantes se encuentran dentro del libro y, por lo tanto, en el mundo mágico de Tukoni creado por la ilustradora ucraniana Oksana Bula. De 5 a 12 años.
- Organiza: Instituto Ucraniano
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Biblioteca - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Ciencia entre Letras. Actividad lúdica. Un espacio de indagación y juego donde los visitantes podrán jugar a ser científicos por un rato a partir de distintas propuestas participativas.
- Organiza: Programa de Promoción de las Vocaciones Científicas (VocAr)
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
14:30 h
Presentación de novedades juveniles de Editorial Océano - Primicias todo lo que vendrá.
- Organiza: Equipo Océano
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
Historias de amor y coraje.
- Organiza: Emporio Ediciones
- Participa: Claudia Cosenzo, Mónica Letto, Carolina Fournery, Silvina Potenza, Mariana Sobrado, Leonor Mauvecin
- Coordina: Tamara Sternberg
- Sala: Domingo Faustino Sarmiento
- Pabellón: Blanco
Presentación del libro “Amor sin cerrojo”, de Marcelo R. Ceberio. Charla sobre los distintos tipos de vínculos amorosos por uno de los psicólogos más prestigiosos.
- Organiza: Del Fondo Editorial
- Participa: Marcelo R. Ceberio
- Coordina: Jessica Gualco
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
Obra teatral coral - musical, participativa, interactiva, didáctica “Musicanto”: la historia de la música (fragmentos) con títeres, danzas, instrumentos musicales, humor, para toda edad, que promueven alegría y bienestar.
- Organiza: ONG TeamHo
- Participa: Coro de voluntarios artísticos para htales, área domiciliaria y online “Enketono”: Daniel Ricardo Grimaldi, Patricia Esther Yaquino
- Coordina: Daniel Ricardo Grimaldi
- Sala: Horacio González
- Pabellón: Ocre
Daniel Habif y Anyha Ruiz presentan “El amor no se ruega, se riega”.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Daniel Habif y Anyha Ruiz
- Coordina: No mencionado
- Sala: José Hernández
- Pabellón: Rojo
Expedición al fondo del mar: vida en el cañón submarino Mar del Plata. Un espacio de divulgación y diálogo entre el público y científicos que participaron en la expedición Talud Continental IV del cañón submarino Mar del Plata. Se exhibirán fotografías y videos obtenidos durante la expedición. Asimismo, se presentarán réplicas de invertebrados realizadas mediante impresión 3D y material audiovisual del buque de investigación Falkor (too) y del vehículo operado remotamente (ROV) utilizado durante la campaña. La propuesta contempla la utilización de lupas y microscopios para observar en detalle ejemplares y cortes histológicos.
- Organiza: GEMPA (Grupo de Estudio del Mar Profundo Argentino)
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
15:00 h
A 50 años de nuestra noche más oscura. Tres formas de representar hoy lo que sucedió cinco décadas atrás y cómo aún resuena en cuestiones como la identidad, el exilio y la vida de los hijos de desaparecidos.
- Organiza: Ediciones Corregidor
- Participa: Andrea Suárez Córica, Ana Silvia Galán y Pablo Torres
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
Vení a conocer “El Olfatoscopio”, un libro para leer, ¡y oler! junto a Vick. De 2 a 9 años.
- Organiza: Vick
- Participa: Vick
- Coordina: No mencionado
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Taller de Creación de personajes con Ruleta mágica. Narración, juego, arte y escritura para que cada participante cree sus propios personajes e historias. A partir de la lectura de El gallo sin pico J. Magliano, un recorrido creativo que incluye la exploración de materiales reciclados, la invención de personajes y la construcción de relatos propios. De 5 a 12 años.
- Organiza: Fondo de Cultura Económica
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
16:00 h
Diálogos sobre reforma psiquiátrica y transformación de las Instituciones de Salud Mental en Argentina.
- Organiza: Editorial Dunken
- Participa: Jorge Rossetto, Jorge Pellegrini
- Coordina: No mencionado
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
El Dr. César Lozano presenta “Más hábitos, menos dramas”.
- Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial
- Participa: César Lozano
- Coordina: No mencionado
- Sala: Domingo Faustino Sarmiento
- Pabellón: Blanco
Presentación de “Parejas abiertas”, “Hombres de carne y hueso” y “Las fronteras inciertas de la agresividad”. Este panel vincula tres urgencias clínicas: la agresividad entre el éxito y el narcisismo; las nuevas éticas en parejas abiertas; y la subjetividad masculina interpelada por el feminismo.
- Organiza: Noveduc/Novedades Educativas
- Participa: Lila Feldman, Jaime Fernández Miranda, Roberta Gorischnik y Andrea Razetti
- Coordina: Juan Vasen
- Sala: Carlos Gorostiza
- Pabellón: Amarillo
Presentación de “Crac” y “La Maravillosa”.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Josefina Licitra y Erica Halvorsen
- Coordina: Ana Wajszczuk
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
Presentación de libro “¿Cómo se lo digo?”, de Mery Sánchez.
- Organiza: Editorial El Ateneo
- Participa: Mery Sánchez
- Coordina: No mencionado
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
“Madres de”, un libro que cuenta cómo fueron criados los cracks argentinos y quiénes son sus mamás. En esta charla las autoras cuentan las entrevistas que hicieron a cada una de estas mujeres, madres de grandes figuras.
- Organiza: Catapulta
- Participa: Emilia Frigerio y Violeta Santamarina
- Coordina: Editorial Catapulta
- Sala: Ernesto Sabato
- Pabellón: Azul
Día de Ucrania, con la participación de la solista ucraniana Solomiia Chubay.
- Organiza: Embajada de Ucrania en la República Argentina
- Participa: Solomiia Chubay
- Coordina: No mencionado
- Sala: José Hernández
- Pabellón: Rojo
Día de Perú en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
- Organiza: Perú, País Invitado de Honor
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Pista Central Exterior
- Pabellón: Exterior
Narrar lo propio en plural: otrxs periodismos. Conversatorio con las editoras de Revista Fulana sobre el proceso de redacción colectiva para documentar desde nuestra subjetividad feminista y disidente la escena cultural, y cómo esas experiencias se pueden trasladar a otras formas de editar en comunidad.
- Organiza: Revista Fulana
- Participa: Ana Solari, Abril Carrizo, Martina De Luca, Malena Langford
- Coordina: Revista Fulana
- Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura
- Pabellón: Ocre
En una época atravesada por la aceleración, la productividad y el ruido constante, detenerse puede convertirse en un gesto radical. ¿Qué aparece cuando alguien decide correrse del ritmo dominante? ¿Qué otras formas de vida, de atención y de vínculo se vuelven posibles cuando abrimos espacios de indeterminación?
- Organiza: Eterna Cadencia y Sigilo
- Participa: Sebastián Hacher y Agustina Espasandín
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
16:30 h
Cuenta Cuentos Winnie y Wilbur. Por Verónica Álvarez Rivera, narración, música, sorteos. De 2 a 9 años.
- Organiza: Editorial Océano
- Participa: Verónica Álvarez Rivera
- Coordina: No mencionado
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Burundi, cuentos y actividades para descubrir el mundo de los cuentos de Pablo Bernasconi. En el taller se realizarán, juegos y actividades plásticas a partir de la lectura de uno de los cuentos de Burundi de Pablo Bernasconi de la mano de Nanucuentos. De 5 a 9 años.
- Organiza: Catapulta
- Participa: Nanucuentos
- Coordina: No mencionado
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
17:00 h
Narraciones a cargo del Club de Narradoras del Instituto SUMMA. Coordina: Nora Fonollosa. De 2 a 12 años.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Graciela Cupolo
- Coordina: Nora Fonollosa
- Sala: Biblioteca - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Leer el tiempo. Ciclo de lecturas curado por la actriz y escritora Antonella Saldicco junto a Concreto Editorial. Leen Mónica Müller, Lucía Osorio, Sofía de la Vega, Manuela Martínez y Camila Vázquez.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Mónica Müller, Lucía Osorio, Sofía de la Vega, Manuela Martínez y Camila Vázquez
- Coordina: Antonella Saldicco y Afri Aspeleiter
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
Orgullo y prejuicio: distintas miradas. La novela romántica clásica, de éxito universal que no se detiene, y sus adaptaciones, analizada desde tres perspectivas distintas.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Euge Capisce, Latribude.agus y Carlota del Campo
- Coordina: Cris Alemany
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
17:30 h
Secretos y emociones: cuando el amor desafía a su tiempo.
- Organiza: Emporio Ediciones
- Participa: Graciela del Carmen Vidal, Liliana Alem, Cristina Bellisonzi, Mariela Argüello, María Elena Módica, Mirta Fachini
- Coordina: Tamara Sternberg
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
Lucas J. J. Malaisi conversa sobre sus últimos libros.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Lucas J. J. Malaisi
- Coordina: No mencionado
- Sala: Adolfo Bioy Casares
- Pabellón: Blanco
Presentación de “La Fascinante experiencia de oler, 2° Edición Actualizada y Ampliada”, de la Dra. Stella Maris Cuevas, otorrinolaringologa exp.en olfato.
- Organiza: Ediciones Hyge
- Participa: Dra. Stella Maris Cuevas
- Coordina: Guillermo Lobo
- Sala: Domingo Faustino Sarmiento
- Pabellón: Blanco
Laura Ramos presenta “La niñera de la KGB”.
- Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial
- Participa: Laura Ramos
- Coordina: No mencionado
- Sala: Victoria Ocampo
- Pabellón: Blanco
Nadie se asusta solo. Mesa del sello Minotauro.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Lala Toutonian, Ever Orona, Pablo de Santis y Guillermo Martínez
- Coordina: Werner Pertot
- Sala: Carlos Gorostiza
- Pabellón: Amarillo
Mario Massacesi y Patricia Daleiro presentan “¿Qué hacemos con las quejas?”
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Mario Massacesi y Patricia Daleiro
- Coordina: No mencionado
- Sala: Julio Cortázar
- Pabellón: Amarillo
El festival Borges en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
- Organiza: SADE
- Participa: Marisol Alonso, Juan Francisco Baroffio y Vivian Dragna
- Coordina: Vivian Dragna
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
Leonardo “Colo” Mourglia presenta su novedad “Running para todos”, un libro sobre cómo hacer del running una parte real de tu vida. Con la participación especial de Daniel Arcucci.
- Organiza: Ediciones Granica
- Participa: Leonardo Mourglia y Daniel Arcucci
- Coordina: No mencionado
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
Sanar el Origen: el arte de ordenar nuestra historia para liberar el presente con Guille De Zan y Matías Muñoz.
- Organiza: VR Editoras
- Participa: Guille de Zan y Matías Muñoz
- Coordina: No mencionado
- Sala: Ernesto Sabato
- Pabellón: Azul
Cozy Coloring y Meditaciones (a partir de 10 años).
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Érica Di Cione
- Coordina: Majo Ferrari
- Sala: Tulio Halperin Donghi
- Pabellón: Azul
Cuidar y ser cuidado: familia y redes de apoyo. Un diálogo sobre el rol de la familia y las redes de apoyo en la vida de las personas con discapacidad, abordando los desafíos del cuidado, la salud mental y las desigualdades que atraviesan quienes acompañan y sostienen estos procesos.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Elizabeth Aimar, Cintia Mándola, Guadalupe Torino
- Coordina: Marisa Cariolo
- Sala: Horacio González
- Pabellón: Ocre
18:00 h
Ha muerto un puto. La carrera del escritor Carlos Correas se truncó tras ser condenado por “La narración de la historia”, considerado el primer relato homosexual argentino. Gustavo Tarrío pone en escena sus textos junto a María Laura Alemán, Vero Gerez y David Gudiño en un réquiem luminoso.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: María Laura Alemán, Vero Gerez, David Gudiño
- Coordina: Gustavo Tarrío
- Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura
- Pabellón: Ocre
Un campamento en la Feria. Lectura en voz alta del primer capítulo de la novela “Kiara Frost, un campamento inolvidable”. Después: ¡competencia de preguntas y respuestas! Participan Patricia Strauch y Laura Aguerrebehere. De 9 a 12 años.
- Organiza: VR Editoras
- Participa: Patricia Strauch; Laura Aguerrebehere
- Coordina: No mencionado
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Desarrolla tu creatividad y explora tus emociones. Actividades recreativas para aplicar la creatividad producida por los estados emocionales de chicos y chicas en la escuela, con los amigos y las familias. De 5 a 12 años.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Sofía Lewiki
- Coordina: No mencionado
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Libros y pantallas - las adaptaciones que nos volaron la cabeza y las que se vienen: hay un auge de adaptaciones de libros juveniles a la pantalla. Repasaremos grandes éxitos y anticiparemos lo que llega este año y no nos podemos perder.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Lorna Grant, Sofia Veronelli y Belén Sancho
- Coordina: Cris Alemany
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
18:30 h
Arte y moda en la Argentina. Una invitación a reflexionar sobre las formas en que el arte y la moda no solo dialogan, sino que producen imaginarios, disputan sentidos y expanden los modos de circulación cultural. A partir de la publicación del libro “¿Por qué son tan geniales?” (Ampersand), de Daniela Lucena, esta pregunta pretende sumergirnos en los cruces entre performance, política, diseño, vanguardia y el under para trazar una historia contracultural del arte en la Argentina.
- Organiza: Ampersand
- Participa: Daniela Lucena, Camila Milesi, Emiliano Blanco, Juan Risuleo y Helga Soto
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
19:00 h
XIX Festival Internacional de Poesía. Mesa VI.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Sergio Bizzio (Argentina), Mariano Blatt (Argentina), Eleonora González Capria (Argentina), Gerardo Lewin (Argentina)
- Coordina: No mencionado
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
Romance con antecedentes penales: reúne a cuatro autoras que exploran el amor cuando se mezcla con el deseo, el peligro, el humor y el suspenso. En una charla provocadora moderada por la editora de la casa, las escritoras se leen entre sí, se interrogan y abren el juego al público para confesar todo lo que el amor puede tener de delito.
- Organiza: Riverside Agency
- Participa: Marisa Milanesio, Laura Kaestner, Liliana Cinetto, Carolina Parmo
- Coordina: Marcela Citterio
- Sala: Domingo Faustino Sarmiento
- Pabellón: Blanco
Alejandro Parra presenta su libro “Dimensión paranormal, acompañado del periodista Horacio Embón.
- Organiza: Editorial Kier
- Participa: Alejandro Parra, Horacio Embón
- Coordina: Eduardo Callaey
- Sala: Adolfo Bioy Casares
- Pabellón: Blanco
Cien Años de Soledad: del papel a la pantalla. El desafío de llevar Macondo a la vida.
- Organiza: Fundación El Libro y Netflix
- Participa: Laura Mora, Directora de la serie; Natalia Santa, guionista; Ezequiel Martinez, Director de la Feria del Libro de Buenos Aires
- Coordina: No mencionado
- Sala: Victoria Ocampo
- Pabellón: Blanco
Lucas Botta presenta “Chamuyos de la historia”.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Lucas Botta
- Coordina: No mencionado
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
Nuerodesarrollo infantil: claves para crear entornos que acompañen, estimulen y favorezcan la infancia. Charla sobre neurodesarrollo infantil desde una mirada preventiva y divulgativa. Brinda herramientas para detectar a tiempo posibles desafíos, reducir mitos y acompañar a niñ@s desde un enfoque respetuoso e interdisciplinario.
- Organiza: Neuroaprendizaje
- Participa: Guillermina Ferrá
- Coordina: No mencionado
- Sala: Horacio González
- Pabellón: Ocre
Escribir y leer literatura gay: autores y bookfluencers debaten sobre literatura gay y sus lectores, autores y el público en general.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Tobbi García, Nicolás Manzur y Lautaro Aloy
- Coordina: Cris Alemany
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
Partidas de Ajedrez, para todos los niveles, principiantes, intermedios y expertos
- Organiza: Círculo de Ajedrez Torre Blanca
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
19:15 h
En el marco del Día de Uruguay “De la A a la Z: la poesía uruguaya”, las jóvenes poetas Regina Ramos y Rocío Medina y el compositor Fernando Cabrera conversarán sobre cómo la poesía desborda los márgenes del género y forma parte de nuestra identidad cultural. Abordarán la composición poética uruguaya, su tránsito por lo doméstico, lo urbano, lo rural y lo político, así como la creación poética como hecho artístico. Cabrera compartirá, además, vivencias personales -poco conocidas- junto a Zitarrosa e interpretará composiciones propias y de Zitarrosa.
- Organiza: Instituto Nacional de Letras de la Dirección Nacional de Cultura | MEC de Uruguay
- Participa: Regina Ramos, Rocío Medina y Fernando Cabrera
- Coordina: Julio Leiva
- Sala: Julio Cortázar
- Pabellón: Amarillo
19:30 h
Canciones y juegos musicales con una cantante ucraniana Solomiia Chubai. Un taller de canto, con un formato que combina canto y movimiento, enfocado en el sonido, el ritmo y el juego, así como en cantar palabras y versos individuales, tanto en español como en ucraniano. Al final, los niños interpretarán una canción de cuna o canción infantil sencilla en ucraniano. De 5 a 12 años.
- Organiza: Instituto Ucraniano
- Participa: Solomiia Chubai
- Coordina: No mencionado
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
¡Stitch y Ángela destrozan libros! Actividades creativas con los dos protagonistas más famosos de Disney: STITCH y ANGELA. De 5 a 12 años.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: No mencionado
- Coordina: No mencionado
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
20:00 h
Más allá del reflejo: desnudando la identidad en la literatura joven. Charla sobre cómo la literatura juvenil aborda cuerpo, identidad y búsqueda personal. Desde el autodescubrimiento, reflexiona sobre deseo, vulnerabilidad y presiones sociales, y destaca la lectura como espacio de validación. Incluye sorteo de libros.
- Organiza: Ediciones Fey
- Participa: Ivanna Romanelli, Nicolás Manzur
- Coordina: Ediciones Fey
- Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura
- Pabellón: Ocre
Lucía Seles Grafómana. Conferencia performática en el marco del lanzamiento de su nuevo libro “Twilight of Grafomaniac”. El libro reúne los gestos escritos con sus libretas en asientos de colectivos, en confiterías, en terminales de ómnibus provinciales y en sus propios videos. Se trata de una escritura en tránsito, urgente y devocional, que convierte la observación cotidiana en una escena expandida. Como si cada anotación fuera una toma, cada frase construye una realidad paralela: íntima, precaria y a la vez profundamente cinematográfica.
- Organiza: Autoras en Tienda
- Participa: Lucía Seles
- Coordina: No mencionado
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
Cómo escribir secuelas y continuaciones. ¿Qué sucede luego de escribir el primer libro? Cómo se aborda una secuela o una precuela. ¿Y si hay que escribir una serie o saga? Los autores del panel nos cuentan sus experiencias.
- Organiza: Del Fondo Editorial
- Participa: Gonzalo Ludueña, Flor Núñez Graíño y Ann Rodd
- Coordina: No mencionado
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
20:30 h
El precio de los likes. Comienza con una performance en vivo de los Arias Brothers, que irrumpen en escena con sus personajes para buscar -entre el público y el escenario- al verdadero autor del libro. Entre sketches, confusiones y complicidad con la audiencia, el humor se convierte en la puerta de entrada para que Juan Arias revele qué hay realmente detrás de los likes, la fama digital y las redes que todos habitamos.
- Organiza: Riverside Agency
- Participa: Los Arias Brothers.
- Coordina: Chiara Francia Citterio
- Sala: Domingo Faustino Sarmiento
- Pabellón: Blanco
XIX Festival Internacional de Poesía. Mesa VII.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Frank Báez (Rep. Dominicana), Adriana Calcanhotto (Brasil), Carlos López Beltrán (México)
- Coordina: No mencionado
- Sala: Victoria Ocampo
- Pabellón: Blanco
El Plata, el estuario poético de un charco.
- Organiza: Deletreo editorial
- Participa: No mencionado
- Coordina: Noelia Viqueira
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
Presentación del libro “El enigma del oficio” Memorias de un agente literario.
- Organiza: SADE y Acción Cultural Española (AC/E)
- Participa: Guillermo Schavelzon y Alejandro Vaccaro
- Coordina: No mencionado
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
El valor de las entradas y cómo comprarlas
El costo de la entrada general es de $8.000 de lunes a jueves y $12.000 los viernes, sábados, domingos y feriados. Los tickets pueden adquirirse en línea a través de la página oficial (https://www.feriadellibro.ar/comprar-entradas) o en las boleterías del predio. Cada entrada incluye un chequelibro de $12.000, que puede utilizarse en librerías adheridas una vez finalizada la feria. Además, con cada compra en los stands se entregan vales y promociones, lo que permite acceder a títulos a precios más convenientes.
Quiénes tienen descuentos
El ingreso es gratuito todos los días para menores de 12 años acompañados por un adulto, personas con discapacidad junto a un acompañante (presentando certificado), docentes de todos los niveles educativos (con recibo de sueldo o comprobante) y titulares del Pase Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. De lunes a viernes (excepto feriados), estudiantes, jubilados y pensionados pueden ingresar sin cargo presentando la documentación correspondiente, al igual que las visitas escolares previamente registradas.
Horarios
La Feria del Libro de Buenos Aires abre de lunes a viernes de 14 a 22 horas, y los sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas. Durante la edición 2026, algunas jornadas especiales ofrecerán ingreso gratuito a partir de las 20, replicando el esquema de años anteriores para facilitar el acceso a más visitantes.