Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades del lunes 27 de abril

La Feria del Libro 2026 mantendrá su horario extendido, con ingreso gratuito en jornadas especiales desde las 20 horas, para facilitar la participación de un público más amplio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra su 50° aniversario y se consolida como el evento cultural más importante de Argentina y uno de los principales de la región. La edición 2026 se llevará a cabo del jueves 23 de abril al lunes 11 de mayo en el predio de La Rural, en el barrio de Palermo.

Este año, la feria ofrece un homenaje especial con una programación ampliada, figuras internacionales y espacios renovados para el disfrute de lectores, autores y toda la industria editorial.

La dimensión internacional está marcada por la presencia de los Premios Nobel J.M. Coetzee y Mo Yan, y por la participación de Perú como país invitado de honor, con una delegación de 60 escritores y numerosas actividades.

Además, la feria suma un pabellón central para 1.500 personas con exposiciones históricas y un espacio para 4.500 espectadores en la pista central, donde se realizarán espectáculos y eventos especiales.

Entre las actividades destacadas, hay un laberinto interactivo dedicado a Borges, exposiciones sobre la represión cultural durante la dictadura y homenajes a figuras como Roberto Fontanarrosa y Mario Vargas Llosa.

El stand de Perú en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026 exhibe su oferta cultural mientras se prepara para ser el País Invitado de Honor - (Fundación El Libro)

Toda la programación de la Feria del Libro el 247de abril

13:00 h

Narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable.

Organiza: Fundacion El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“¿Como seria?”: La creatividad no tiene limites, con ayuda de la IA podras descubrir como se ve todo lo que alguna vez te imaginaste.

Organiza: Fundacion El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

Biblioteca Digital: un espacio de encuentro con todos los generos de la literatura, para descubrir mundos nuevos

Organiza: Fundacion El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“Una lectura para vos”: Es una propuesta ideal para motivar la lectura de forma lúdica, personalizada y cercana, convirtiendo el descubrimiento de libros en un juego que atrapa y sorprende.

Organiza: Fundacion El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“Desafio Literario”: ¿Podrias reconocer el libro, con tan solo un fragmento de su portada? Veni a descubrir cuan habil eres para resolver estos enigmas.

Organiza: Fundacion El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

13:30 h

Narración de: Inti y el celular, de Carina Schwindt y Mariana Fernández. El libro aborda el uso excesivo del celular en la infancia y sus efectos en la familia. Con la historia de Inti, vemos situaciones cotidianas y cómo cambios, límites y juegos pueden mejorar el vínculo con la tecnología. Reflexionaremos sobre el uso del celular, límites e importancia del juego. De 2 a 9 años.

Organiza: Editorial El Ateneo

Participa: Carina Schwindt, Mariana Fernández

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Bajo el mismo cielo: historias de familias y emociones. Invitar a los chicos a reflexionar sobre las diferentes formas de familia, los vínculos y las emociones, y ayudarlos a expresar su propia historia a través de un pequeño ejercicio creativo. Se contarán cuentos y habrá actividades manuales de dibujo y escritura. De 5 a 9 años.

Organiza: Del Fondo Editorial

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

14:00 h

Encuentro con Tukoni. Es una combinación de realidad virtual con video en 360∘, animación e ilustración clásica de libros. Al ponerse las gafas de realidad virtual, los visitantes se encuentran dentro del libro y, por lo tanto, en el mundo mágico de Tukoni creado por la ilustradora ucraniana Oksana Bula. De 5 a 12 años.

Organiza: Instituto Ucraniano

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Biblioteca - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Ciencia entre Letras. Actividad lúdica. Un espacio de indagación y juego donde los visitantes podrán jugar a ser científicos por un rato a partir de distintas propuestas participativas.

Organiza: Programa de Promoción de las Vocaciones Científicas (VocAr)

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Los visitantes pueden comprar entradas en línea o en boleterías y, con cada ticket, reciben un chequelibro más promociones especiales en stands y librerías adheridas - (Fundación El Libro)

14:30 h

Presentación de novedades juveniles de Editorial Océano - Primicias todo lo que vendrá.

Organiza: Equipo Océano

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Historias de amor y coraje.

Organiza: Emporio Ediciones

Participa: Claudia Cosenzo, Mónica Letto, Carolina Fournery, Silvina Potenza, Mariana Sobrado, Leonor Mauvecin

Coordina: Tamara Sternberg

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

Presentación del libro “Amor sin cerrojo”, de Marcelo R. Ceberio. Charla sobre los distintos tipos de vínculos amorosos por uno de los psicólogos más prestigiosos.

Organiza: Del Fondo Editorial

Participa: Marcelo R. Ceberio

Coordina: Jessica Gualco

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Obra teatral coral - musical, participativa, interactiva, didáctica “Musicanto”: la historia de la música (fragmentos) con títeres, danzas, instrumentos musicales, humor, para toda edad, que promueven alegría y bienestar.

Organiza: ONG TeamHo

Participa: Coro de voluntarios artísticos para htales, área domiciliaria y online “Enketono”: Daniel Ricardo Grimaldi, Patricia Esther Yaquino

Coordina: Daniel Ricardo Grimaldi

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Daniel Habif y Anyha Ruiz presentan “El amor no se ruega, se riega”.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Daniel Habif y Anyha Ruiz

Coordina: No mencionado

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

Expedición al fondo del mar: vida en el cañón submarino Mar del Plata. Un espacio de divulgación y diálogo entre el público y científicos que participaron en la expedición Talud Continental IV del cañón submarino Mar del Plata. Se exhibirán fotografías y videos obtenidos durante la expedición. Asimismo, se presentarán réplicas de invertebrados realizadas mediante impresión 3D y material audiovisual del buque de investigación Falkor (too) y del vehículo operado remotamente (ROV) utilizado durante la campaña. La propuesta contempla la utilización de lupas y microscopios para observar en detalle ejemplares y cortes histológicos.

Organiza: GEMPA (Grupo de Estudio del Mar Profundo Argentino)

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

15:00 h

A 50 años de nuestra noche más oscura. Tres formas de representar hoy lo que sucedió cinco décadas atrás y cómo aún resuena en cuestiones como la identidad, el exilio y la vida de los hijos de desaparecidos.

Organiza: Ediciones Corregidor

Participa: Andrea Suárez Córica, Ana Silvia Galán y Pablo Torres

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Vení a conocer “El Olfatoscopio”, un libro para leer, ¡y oler! junto a Vick. De 2 a 9 años.

Organiza: Vick

Participa: Vick

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Taller de Creación de personajes con Ruleta mágica. Narración, juego, arte y escritura para que cada participante cree sus propios personajes e historias. A partir de la lectura de El gallo sin pico J. Magliano, un recorrido creativo que incluye la exploración de materiales reciclados, la invención de personajes y la construcción de relatos propios. De 5 a 12 años.

Organiza: Fondo de Cultura Económica

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

16:00 h

Diálogos sobre reforma psiquiátrica y transformación de las Instituciones de Salud Mental en Argentina.

Organiza: Editorial Dunken

Participa: Jorge Rossetto, Jorge Pellegrini

Coordina: No mencionado

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

El Dr. César Lozano presenta “Más hábitos, menos dramas”.

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

Participa: César Lozano

Coordina: No mencionado

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

Presentación de “Parejas abiertas”, “Hombres de carne y hueso” y “Las fronteras inciertas de la agresividad”. Este panel vincula tres urgencias clínicas: la agresividad entre el éxito y el narcisismo; las nuevas éticas en parejas abiertas; y la subjetividad masculina interpelada por el feminismo.

Organiza: Noveduc/Novedades Educativas

Participa: Lila Feldman, Jaime Fernández Miranda, Roberta Gorischnik y Andrea Razetti

Coordina: Juan Vasen

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

El ingreso a la Feria del Libro es gratuito para menores de 12 años, personas con discapacidad, docentes y titulares del Pase Cultural; estudiantes y jubilados también acceden sin cargo en días hábiles - (Foto AP/Natacha Pisarenko)

Presentación de “Crac” y “La Maravillosa”.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Josefina Licitra y Erica Halvorsen

Coordina: Ana Wajszczuk

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Presentación de libro “¿Cómo se lo digo?”, de Mery Sánchez.

Organiza: Editorial El Ateneo

Participa: Mery Sánchez

Coordina: No mencionado

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

“Madres de”, un libro que cuenta cómo fueron criados los cracks argentinos y quiénes son sus mamás. En esta charla las autoras cuentan las entrevistas que hicieron a cada una de estas mujeres, madres de grandes figuras.

Organiza: Catapulta

Participa: Emilia Frigerio y Violeta Santamarina

Coordina: Editorial Catapulta

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Día de Ucrania, con la participación de la solista ucraniana Solomiia Chubay.

Organiza: Embajada de Ucrania en la República Argentina

Participa: Solomiia Chubay

Coordina: No mencionado

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

Día de Perú en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Organiza: Perú, País Invitado de Honor

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Pista Central Exterior

Pabellón: Exterior

Narrar lo propio en plural: otrxs periodismos. Conversatorio con las editoras de Revista Fulana sobre el proceso de redacción colectiva para documentar desde nuestra subjetividad feminista y disidente la escena cultural, y cómo esas experiencias se pueden trasladar a otras formas de editar en comunidad.

Organiza: Revista Fulana

Participa: Ana Solari, Abril Carrizo, Martina De Luca, Malena Langford

Coordina: Revista Fulana

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Ocre

En una época atravesada por la aceleración, la productividad y el ruido constante, detenerse puede convertirse en un gesto radical. ¿Qué aparece cuando alguien decide correrse del ritmo dominante? ¿Qué otras formas de vida, de atención y de vínculo se vuelven posibles cuando abrimos espacios de indeterminación?

Organiza: Eterna Cadencia y Sigilo

Participa: Sebastián Hacher y Agustina Espasandín

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

16:30 h

Cuenta Cuentos Winnie y Wilbur. Por Verónica Álvarez Rivera, narración, música, sorteos. De 2 a 9 años.

Organiza: Editorial Océano

Participa: Verónica Álvarez Rivera

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Burundi, cuentos y actividades para descubrir el mundo de los cuentos de Pablo Bernasconi. En el taller se realizarán, juegos y actividades plásticas a partir de la lectura de uno de los cuentos de Burundi de Pablo Bernasconi de la mano de Nanucuentos. De 5 a 9 años.

Organiza: Catapulta

Participa: Nanucuentos

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

17:00 h

Narraciones a cargo del Club de Narradoras del Instituto SUMMA. Coordina: Nora Fonollosa. De 2 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Graciela Cupolo

Coordina: Nora Fonollosa

Sala: Biblioteca - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Leer el tiempo. Ciclo de lecturas curado por la actriz y escritora Antonella Saldicco junto a Concreto Editorial. Leen Mónica Müller, Lucía Osorio, Sofía de la Vega, Manuela Martínez y Camila Vázquez.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Mónica Müller, Lucía Osorio, Sofía de la Vega, Manuela Martínez y Camila Vázquez

Coordina: Antonella Saldicco y Afri Aspeleiter

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Orgullo y prejuicio: distintas miradas. La novela romántica clásica, de éxito universal que no se detiene, y sus adaptaciones, analizada desde tres perspectivas distintas.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Euge Capisce, Latribude.agus y Carlota del Campo

Coordina: Cris Alemany

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

La edición ofrece actividades infantiles y juveniles como narraciones, talleres, realidad virtual y ciencia, promoviendo la lectura, el arte y el pensamiento científico - (Fundación El Libro)

17:30 h

Secretos y emociones: cuando el amor desafía a su tiempo.

Organiza: Emporio Ediciones

Participa: Graciela del Carmen Vidal, Liliana Alem, Cristina Bellisonzi, Mariela Argüello, María Elena Módica, Mirta Fachini

Coordina: Tamara Sternberg

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Lucas J. J. Malaisi conversa sobre sus últimos libros.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Lucas J. J. Malaisi

Coordina: No mencionado

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

Presentación de “La Fascinante experiencia de oler, 2° Edición Actualizada y Ampliada”, de la Dra. Stella Maris Cuevas, otorrinolaringologa exp.en olfato.

Organiza: Ediciones Hyge

Participa: Dra. Stella Maris Cuevas

Coordina: Guillermo Lobo

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

Laura Ramos presenta “La niñera de la KGB”.

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

Participa: Laura Ramos

Coordina: No mencionado

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Blanco

Nadie se asusta solo. Mesa del sello Minotauro.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Lala Toutonian, Ever Orona, Pablo de Santis y Guillermo Martínez

Coordina: Werner Pertot

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

Mario Massacesi y Patricia Daleiro presentan “¿Qué hacemos con las quejas?”

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Mario Massacesi y Patricia Daleiro

Coordina: No mencionado

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

El festival Borges en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Organiza: SADE

Participa: Marisol Alonso, Juan Francisco Baroffio y Vivian Dragna

Coordina: Vivian Dragna

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Leonardo “Colo” Mourglia presenta su novedad “Running para todos”, un libro sobre cómo hacer del running una parte real de tu vida. Con la participación especial de Daniel Arcucci.

Organiza: Ediciones Granica

Participa: Leonardo Mourglia y Daniel Arcucci

Coordina: No mencionado

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Sanar el Origen: el arte de ordenar nuestra historia para liberar el presente con Guille De Zan y Matías Muñoz.

Organiza: VR Editoras

Participa: Guille de Zan y Matías Muñoz

Coordina: No mencionado

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Cozy Coloring y Meditaciones (a partir de 10 años).

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Érica Di Cione

Coordina: Majo Ferrari

Sala: Tulio Halperin Donghi

Pabellón: Azul

Cuidar y ser cuidado: familia y redes de apoyo. Un diálogo sobre el rol de la familia y las redes de apoyo en la vida de las personas con discapacidad, abordando los desafíos del cuidado, la salud mental y las desigualdades que atraviesan quienes acompañan y sostienen estos procesos.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Elizabeth Aimar, Cintia Mándola, Guadalupe Torino

Coordina: Marisa Cariolo

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

18:00 h

Ha muerto un puto. La carrera del escritor Carlos Correas se truncó tras ser condenado por “La narración de la historia”, considerado el primer relato homosexual argentino. Gustavo Tarrío pone en escena sus textos junto a María Laura Alemán, Vero Gerez y David Gudiño en un réquiem luminoso.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: María Laura Alemán, Vero Gerez, David Gudiño

Coordina: Gustavo Tarrío

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Ocre

La programación 2026 incluye homenajes a Borges, Roberto Fontanarrosa y Mario Vargas Llosa, y exposiciones históricas en espacios renovados del predio La Rural - (Fundación El Libro)

Un campamento en la Feria. Lectura en voz alta del primer capítulo de la novela “Kiara Frost, un campamento inolvidable”. Después: ¡competencia de preguntas y respuestas! Participan Patricia Strauch y Laura Aguerrebehere. De 9 a 12 años.

Organiza: VR Editoras

Participa: Patricia Strauch; Laura Aguerrebehere

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Desarrolla tu creatividad y explora tus emociones. Actividades recreativas para aplicar la creatividad producida por los estados emocionales de chicos y chicas en la escuela, con los amigos y las familias. De 5 a 12 años.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Sofía Lewiki

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Libros y pantallas - las adaptaciones que nos volaron la cabeza y las que se vienen: hay un auge de adaptaciones de libros juveniles a la pantalla. Repasaremos grandes éxitos y anticiparemos lo que llega este año y no nos podemos perder.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Lorna Grant, Sofia Veronelli y Belén Sancho

Coordina: Cris Alemany

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

18:30 h

Arte y moda en la Argentina. Una invitación a reflexionar sobre las formas en que el arte y la moda no solo dialogan, sino que producen imaginarios, disputan sentidos y expanden los modos de circulación cultural. A partir de la publicación del libro “¿Por qué son tan geniales?” (Ampersand), de Daniela Lucena, esta pregunta pretende sumergirnos en los cruces entre performance, política, diseño, vanguardia y el under para trazar una historia contracultural del arte en la Argentina.

Organiza: Ampersand

Participa: Daniela Lucena, Camila Milesi, Emiliano Blanco, Juan Risuleo y Helga Soto

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

19:00 h

XIX Festival Internacional de Poesía. Mesa VI.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Sergio Bizzio (Argentina), Mariano Blatt (Argentina), Eleonora González Capria (Argentina), Gerardo Lewin (Argentina)

Coordina: No mencionado

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Romance con antecedentes penales: reúne a cuatro autoras que exploran el amor cuando se mezcla con el deseo, el peligro, el humor y el suspenso. En una charla provocadora moderada por la editora de la casa, las escritoras se leen entre sí, se interrogan y abren el juego al público para confesar todo lo que el amor puede tener de delito.

Organiza: Riverside Agency

Participa: Marisa Milanesio, Laura Kaestner, Liliana Cinetto, Carolina Parmo

Coordina: Marcela Citterio

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

Alejandro Parra presenta su libro “Dimensión paranormal, acompañado del periodista Horacio Embón.

Organiza: Editorial Kier

Participa: Alejandro Parra, Horacio Embón

Coordina: Eduardo Callaey

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

Cien Años de Soledad: del papel a la pantalla. El desafío de llevar Macondo a la vida.

Organiza: Fundación El Libro y Netflix

Participa: Laura Mora, Directora de la serie; Natalia Santa, guionista; Ezequiel Martinez, Director de la Feria del Libro de Buenos Aires

Coordina: No mencionado

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Blanco

Lucas Botta presenta “Chamuyos de la historia”.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Lucas Botta

Coordina: No mencionado

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Nuerodesarrollo infantil: claves para crear entornos que acompañen, estimulen y favorezcan la infancia. Charla sobre neurodesarrollo infantil desde una mirada preventiva y divulgativa. Brinda herramientas para detectar a tiempo posibles desafíos, reducir mitos y acompañar a niñ@s desde un enfoque respetuoso e interdisciplinario.

Organiza: Neuroaprendizaje

Participa: Guillermina Ferrá

Coordina: No mencionado

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Escribir y leer literatura gay: autores y bookfluencers debaten sobre literatura gay y sus lectores, autores y el público en general.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Tobbi García, Nicolás Manzur y Lautaro Aloy

Coordina: Cris Alemany

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

Partidas de Ajedrez, para todos los niveles, principiantes, intermedios y expertos

Organiza: Círculo de Ajedrez Torre Blanca

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra en 2026 su 50° aniversario con una agenda repleta de actividades para todas las edades - (Fundación El Libro)

19:15 h

En el marco del Día de Uruguay “De la A a la Z: la poesía uruguaya”, las jóvenes poetas Regina Ramos y Rocío Medina y el compositor Fernando Cabrera conversarán sobre cómo la poesía desborda los márgenes del género y forma parte de nuestra identidad cultural. Abordarán la composición poética uruguaya, su tránsito por lo doméstico, lo urbano, lo rural y lo político, así como la creación poética como hecho artístico. Cabrera compartirá, además, vivencias personales -poco conocidas- junto a Zitarrosa e interpretará composiciones propias y de Zitarrosa.

Organiza: Instituto Nacional de Letras de la Dirección Nacional de Cultura | MEC de Uruguay

Participa: Regina Ramos, Rocío Medina y Fernando Cabrera

Coordina: Julio Leiva

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

19:30 h

Canciones y juegos musicales con una cantante ucraniana Solomiia Chubai. Un taller de canto, con un formato que combina canto y movimiento, enfocado en el sonido, el ritmo y el juego, así como en cantar palabras y versos individuales, tanto en español como en ucraniano. Al final, los niños interpretarán una canción de cuna o canción infantil sencilla en ucraniano. De 5 a 12 años.

Organiza: Instituto Ucraniano

Participa: Solomiia Chubai

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

¡Stitch y Ángela destrozan libros! Actividades creativas con los dos protagonistas más famosos de Disney: STITCH y ANGELA. De 5 a 12 años.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

20:00 h

Más allá del reflejo: desnudando la identidad en la literatura joven. Charla sobre cómo la literatura juvenil aborda cuerpo, identidad y búsqueda personal. Desde el autodescubrimiento, reflexiona sobre deseo, vulnerabilidad y presiones sociales, y destaca la lectura como espacio de validación. Incluye sorteo de libros.

Organiza: Ediciones Fey

Participa: Ivanna Romanelli, Nicolás Manzur

Coordina: Ediciones Fey

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Ocre

Lucía Seles Grafómana. Conferencia performática en el marco del lanzamiento de su nuevo libro “Twilight of Grafomaniac”. El libro reúne los gestos escritos con sus libretas en asientos de colectivos, en confiterías, en terminales de ómnibus provinciales y en sus propios videos. Se trata de una escritura en tránsito, urgente y devocional, que convierte la observación cotidiana en una escena expandida. Como si cada anotación fuera una toma, cada frase construye una realidad paralela: íntima, precaria y a la vez profundamente cinematográfica.

Organiza: Autoras en Tienda

Participa: Lucía Seles

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Cómo escribir secuelas y continuaciones. ¿Qué sucede luego de escribir el primer libro? Cómo se aborda una secuela o una precuela. ¿Y si hay que escribir una serie o saga? Los autores del panel nos cuentan sus experiencias.

Organiza: Del Fondo Editorial

Participa: Gonzalo Ludueña, Flor Núñez Graíño y Ann Rodd

Coordina: No mencionado

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

20:30 h

El precio de los likes. Comienza con una performance en vivo de los Arias Brothers, que irrumpen en escena con sus personajes para buscar -entre el público y el escenario- al verdadero autor del libro. Entre sketches, confusiones y complicidad con la audiencia, el humor se convierte en la puerta de entrada para que Juan Arias revele qué hay realmente detrás de los likes, la fama digital y las redes que todos habitamos.

Organiza: Riverside Agency

Participa: Los Arias Brothers.

Coordina: Chiara Francia Citterio

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

XIX Festival Internacional de Poesía. Mesa VII.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Frank Báez (Rep. Dominicana), Adriana Calcanhotto (Brasil), Carlos López Beltrán (México)

Coordina: No mencionado

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Blanco

El Plata, el estuario poético de un charco.

Organiza: Deletreo editorial

Participa: No mencionado

Coordina: Noelia Viqueira

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “El enigma del oficio” Memorias de un agente literario.

Organiza: SADE y Acción Cultural Española (AC/E)

Participa: Guillermo Schavelzon y Alejandro Vaccaro

Coordina: No mencionado

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

La 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires presenta su edición aniversario en La Rural, destacando a J.M. Coetzee, Mo Yan y Perú como país homenajeado, prometiendo una experiencia cultural vibrante para todos los lectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de las entradas y cómo comprarlas

El costo de la entrada general es de $8.000 de lunes a jueves y $12.000 los viernes, sábados, domingos y feriados. Los tickets pueden adquirirse en línea a través de la página oficial (https://www.feriadellibro.ar/comprar-entradas) o en las boleterías del predio. Cada entrada incluye un chequelibro de $12.000, que puede utilizarse en librerías adheridas una vez finalizada la feria. Además, con cada compra en los stands se entregan vales y promociones, lo que permite acceder a títulos a precios más convenientes.

Quiénes tienen descuentos

El ingreso es gratuito todos los días para menores de 12 años acompañados por un adulto, personas con discapacidad junto a un acompañante (presentando certificado), docentes de todos los niveles educativos (con recibo de sueldo o comprobante) y titulares del Pase Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. De lunes a viernes (excepto feriados), estudiantes, jubilados y pensionados pueden ingresar sin cargo presentando la documentación correspondiente, al igual que las visitas escolares previamente registradas.

Horarios

La Feria del Libro de Buenos Aires abre de lunes a viernes de 14 a 22 horas, y los sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas. Durante la edición 2026, algunas jornadas especiales ofrecerán ingreso gratuito a partir de las 20, replicando el esquema de años anteriores para facilitar el acceso a más visitantes.