Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades del miércoles 29 de abril

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026 celebra su 50º edición con una programación que combina autores internacionales, homenajes y decenas de actividades diarias - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires continúa abierta en el predio de La Rural, en Palermo, desde el jueves 23 de abril y hasta el lunes 11 de mayo de 2026. Tras superar el primer fin de semana, la 50° edición reafirma su carácter de evento cultural central en la ciudad, con una agenda que convoca a autores de renombre y una amplia oferta de actividades para el público general y especializado.

Esta edición destaca por la participación de figuras internacionales como J.M. Coetzee y Mo Yan, ambos premios Nobel de Literatura, y la presencia de Perú como país invitado de honor, con una delegación de aproximadamente 60 autores y un programa de actividades especiales. Además, la feria incorpora espacios temáticos, como un pabellón dedicado a Jorge Luis Borges por el 40° aniversario de su fallecimiento, y una exposición central sobre la censura durante la dictadura militar de 1976.

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Perú es el país invitado de honor en la Feria del Libro 2026, aportando más de 60 autores y un programa especial para destacar la literatura peruana - (Fundación El Libro)

Toda la programación de la Feria del Libro el 29 de abril

14:00 h

MUSEO_del_FUTURO. Vení a imaginar el mundo que viene y convertite en parte de una obra colectiva que crece y crece. En cada encuentro vas a crear tu propio afiche y sumarlo a una muestra viva que viaja por América Latina, reuniendo las miradas de jóvenes de toda la región. Pero ningún día es igual a otro, siempre habrá una sorpresa distinta: artistas invitados, música en vivo, mini desafíos con premios, videojuegos analógicos, sets de filmación o conexiones en vivo con estudiantes de otros países. ¿Cómo será la experiencia de hoy?

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Esteban Castromán

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

Reactores nucleares: el lugar donde los átomos se rompen y el futuro se construye. ¿Sabés qué pasa adentro de un reactor nuclear? Pequeños átomos se transforman en energía que, además de utilizarse para generar electricidad, se usa en medicina, industria y hasta para explorar el espacio. ¿Y lo mejor? Argentina es uno de los pocos países en el mundo que sabe cómo hacerlo. Vení a descubrir cómo funcionan los reactores, para qué sirven y por qué son clave para el futuro. Spoiler: no es magia, es ciencia y tecnología argentina, y está buenísima.

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Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

Estudiar en el Instituto Balseiro. Acercate a conocer cómo es estudiar en el Instituto Balseiro y trabajar en el Centro Atómico Bariloche. Vas a descubrir que se ofrecen becas para que puedas estudiar Física e Ingeniería en Telecomunicaciones, Mecánica o Nuclear en un centro de prestigio internacional, con excelente proyección laboral.

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

No es magia, es física: los secretos de la luz. ¿Qué es la luz? En nuestro stand vas a poder verla en acción. Con experimentos interactivos vamos a explorar cómo la luz viaja, se refleja y se refracta. ¿Por qué un haz de luz cambia de dirección al entrar en el agua? ¿Cuándo ocurre la reflexión total y qué tiene que ver eso con las fibras ópticas? ¿Por qué el cielo es azul y los atardeceres rojizos? También experimentaremos con espejos, láminas polarizadoras y reflectores de distintos colores para descubrir cómo se forman las imágenes y cómo percibimos el color. Fenómenos que observamos todos los días... pero que casi nunca pensamos. Para los más grandes: ¿la luz es una onda o está compuesta por partículas? Vení a experimentar la luz.

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Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

Radiaciones en la vida cotidiana. ¿Hay radiaciones y radiactividad por todos lados? ¡Vení y descubrilo! Vamos a medir la radiación emitida por un hueso de dinosaurio y una piedra de uranio y, también, ver si algunos alimentos o materiales presentes en la vida cotidiana emiten radiación. Y después de toda esa investigación, esperamos que hayas encontrado la respuesta y además, ¡nuevas preguntas!

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

Entre los invitados se destacan los premios Nobel J.M. Coetzee y Mo Yan, quienes se suman a la lista de reconocidos autores presentes en la feria

14:15 h

MIMOS, un encuentro en silencio. Dos caminantes se detienen en un mismo sitio a pasar la noche. Uno es práctico, el otro es soñador. Ambos se instalan y sus mundos chocan. MIMOS es un espectáculo que nos invita a reflexionar sobre la amistad, sobre quienes son y qué buscan esos otros y otras. De 5 a 12 años.

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Organiza: Fundación El Libro

Participan: Federico Barrile, Manuel Pérez

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:30 h

Presentación del libro Convención Belém do Pará y Violencia de género contra las niñas y mujeres con discapacidad.

Organiza: Editorial Jusbaires

Participan: Genoveva Ferrero, Alejandra García, Cecilia Segura Rattagan + invitadxs a confirmar

Coordina: Tamara Sternberg

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Pabellón Blanco

¿La IA llegó para quedarse? (¿Y para quedarse con qué?). Clase sobre la autoría y el futuro de los guionistas.

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Organiza: Fundación El Libro

Participan: Ramiro San Honorio, Luis Sáez y Mariano Cossa

Coordina: Lucía Laragione

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Pabellón Blanco

Presentación del libro de Agostinho Neto.

Organiza: Emporio Ediciones

Participan: Ramiro Fuentes

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Pabellón Blanco

Presentación del libro “Ningún hombre sabe quién es”.

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Organiza: Editorial La Cripta y go.wapa

Participan: Gabriela Faillace, Pablo Miranda, Paula Canoura y Walter Rippel

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

A la luna yo me voy. A la luna yo me voy es un espectáculo interdisciplinario que invita a viajar a la luna a través de cuentos, poesía, ciencia y canciones. Con textos de Bodoc, Roldán entre otros; integra narración, música y participación del público en una experiencia lúdica y literaria ideal para las infancias. De 5 a 9 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Alejandra Segura (narradora oral); Verónica Galán (cantante y compositora)

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

Pequeños ciudadanos, grandes aportes: memotest tributario. Para reflexionar de forma lúdica sobre el vínculo entre los impuestos y los bienes públicos, se propone el clásico memotest con el grupo dividido en dos equipos y fichas en el piso relacionadas a la educación tributaria. De 5 a 12 años.

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Organiza: Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)

Sala: Taller Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

La agenda del miércoles 29 de abril incluye actividades científicas, literarias y de reflexión, dirigidas tanto al público general como especializado, en los distintos pabellones de La Rural - EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

15:45 h

Collar de Palabras. Espectáculo de narración, música y poesía con sentido lúdico, en el que la palabra se convierte en juego, gesto y mirada. Un collar que se va tejiendo con instrumentos, objetos lúdicos y títeres que invitan a imaginar y a fortalecer los vínculos entre lenguaje, música y emoción. De 2 a 9 años.

Organiza : Fundación El Libro

Participan : María de Leonardis; Gladys Heredia

Coordina : Natalia Alterman

Sala : Carlos Gorostiza

Pabellón: Pabellón Amarillo

16:00 h

Presentación del libro Reflexiones sobre el sistema integral de seguridad pública.

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Organiza: Editorial Jusbaires

Participan: Genoveva Ferrero, Jorge Ponce, Martín López Zavaleta

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Pabellón Blanco

Lule Salvarezza, creadora de Expande tu mente, presenta su primer libro, una invitación para despertar la consciencia y vivir con propósito.

Organiza: Libella Editorial

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Pabellón Blanco

¿Quién narra lo que vivimos?

Organiza: Emporio Ediciones

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Pabellón Blanco

Presentación de “Imán. La gracia que atrae tu voluntad”. La autora nos invitará a vincularnos con el magnetismo de nuestro ser, atendiendo a nuestras emociones, a nuestra alimentación y el cultivo de una cotidianeidad sagrada.

Organiza: El hilo de Ariadna

Participan: Claudia Iturralde, Hugo Bauzá y Sofía di Scala

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

Presentación del “Atlas de la Cultura Tradicional Argentina para la Escuela”. Desagravio a Mercedes Sosa más la presentación del libro “Mercedes Sosa” una canción en el viento.

Organiza: Academia Nacional del Folklore

Participan: Mtro. José Luis Castiñeira de Dios, Dra. Ana Mría Dupey, Ing. Carlos Molinero y el Escritor Roberto Espinosa

Coordina: José Luis Castiñeira de Dios

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Pabellón Azul

Nuevas Generaciones, Nuevas Conquistas. La juventud participa, se organiza y transforma. Esta actividad propone un espacio de encuentro y reflexión donde las juventudes trabajadoras se reconocen como protagonistas del presente. Desde una mirada sindical y feminista este espacio busca poner en valor las nuevas formas de militancia, los desafíos actuales y la fuerza transformadora de quienes hoy impulsan las luchas que marcan el futuro, en diálogo con referentes e históricas que hoy tienden el puente generacional hacia estas nuevas generaciones.

Organiza: Asociación Civil Fuerza de Mujeres de Participación Inclusiva

Coordina: Ana Nuñez

Sala: Horacio González

Pabellón: Pabellón Ocre

Mochila Caracol presenta: cuentos convida. Es una propuesta íntima que combina narración oral, juegos de dedos y rimas corporales, interacción lúdica con el público y pequeños recursos teatrales y poéticos. Un encuentro pensado para primeras infancias y niñeces, donde la palabra se vuelve juego y el juego, viaje compartido. De 2 a 9 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Clara Moyano; Adrian Berra

Coordina: Matías Reck

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

Contamos y dibujamos Kamishibais. De 5 a 9 años.

Organiza: Párrafo Aparte

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

Máquina narrativa del tarot. La actriz, dramaturga y escritora Elisa Carricajo presenta su primer libro “Esto también es Tarot”, en conversación con el director de cine Mariano Llinás, donde abordan las cartas como un lenguaje que habilita el pensamiento desde una relectura artística y política. Un cruce entre literatura, experiencia personal y cultura contemporánea (series, películas, libros) en una reinterpretación pop de los arcanos.

Organiza: Hijas de Kore editoras

Participan: Elisa Carricajo y Mariano Llinás

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:00 h

Partida homenaje a 50 años de la creación del TEG. Plan Táctico y Estratégico de la Guerra, más conocido como TEG, es un juego de mesa argentino lanzado originalmente en octubre de 1976. Celebrando esta efeméride nos juntamos a jugar mientras conversamos sobre el acontecer del mundo a partir de los libros “Fachósfera. Geopolítica de la turbulencia” de Jorge Elbaum y “Bosque migrante” de Noemí Frenkel.

Organiza: Milena Caserola

Participan: Jorge Elbaum, Guillermo Kane, Gabriela Cho y Noemí Frenkel

Coordina: Matías Reck

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

La agenda del miércoles 29 de abril incluye actividades científicas, literarias y de reflexión, dirigidas tanto al público general como especializado, en los distintos pabellones de La Rural - (Fundación El Libro)

17:30 h

Diálogo 50 años de Lecturas y Escrituras en Argentina. Mesa I. Cómo se leía lo que no se podía leer. Censura, circulación clandestina y comunidades lectoras en tiempos de prohibición.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: María Negroni, Clara Obligado, Sylvia Iparraguirre, Vicente Battista y María Rosa Lojo

Coordina: Débora Campos

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Pabellón Blanco

A lo largo y a lo ancho. Estudios sobre sociabilidad gay en Argentina.

Organiza: Eudeba

Participan: Ernesto Meccia

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Pabellón Blanco

“Presentes” cuenta el traslado del féretro de José Antonio Primo de Rivera desde Alicante hasta El Escorial, 467 kilómetros de marcha marcial. Entre la crónica periodística, la investigación y la literatura, el texto alterna dos planos narrativos que se cruzan: el espectáculo del poder de los vencedores de la guerra y las historias invisibles de quienes claramente la perdieron. “Presentes” obtuvo el Premio Nacional de Narrativa 2025.

Organiza: CCEBA y Embajada de España

Participan: Paco Cerdá

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Pabellón Blanco

El Derecho presenta sus novedades editoriales.

Organiza: Editorial El Derecho

Participan: Alejandro Borda

Coordina: Sofía Calderone

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

Presentación de “Okinum”, un viaje hacia la identidad y la memoria ancestral. En la lengua anishinaabemowin, Okinum significa “represa”. El libro está inspirado en un sueño recurrente sobre un castor gigante. Okinum es una reflexión íntima sobre la noción de represas internas, una oda al poder de los sueños y la intuición.

Organiza: Inspirad@s Canadá y Fundación El Libro

Participan: Emilie Monnet, María Carbonetti

Coordina: Carolina Testa

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

Desarrollo infantil y sus avatares. Intervenciones interdisciplinarias hacia el “Bien-estar” en la crianza y la autonomía. Encuentro sobre infancia y desarrollo con una mirada centrada en la singularidad. Aborda desafíos del desarrollo y ofrece herramientas interdisciplinarias para acompañar a niñ@s, familias y profesionales.

Organiza: Editorial Entreideas

Sala: Horacio González

Pabellón: Pabellón Ocre

Sexo, enfermedad y ciudadanía: cien años de respuestas sanitarias en Argentina. A partir de tres libros clave, este conversatorio analiza cómo las enfermedades vinculadas a la sexualidad se volvieron un problema público y cómo evolucionaron las respuestas del Estado, la medicina y los activismos.

Organiza: Editorial Biblos

Participan: Carolina Biernat, Marta Dillon, Matías Muñoz

Coordina: Lucas Fauno

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Pabellón Ocre

Cuentos de siempre pero diferentes. Narraciones de cuentos clásicos, en sus diferentes versiones. Teniendo como referentes Luis Pescetti, Graciela Cabal, Ema Wolf, Verónica Álvarez Rivera, Fabián Sevilla... De 5 a 9 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: María del Carmen Giuliano

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

Archivo 50: guardianes del tiempo literario. Los participantes experimentarán la lectura exploratoria y la escritura creativa. Serán: Agentes de Conservación y Recuperación, del Archivo Secreto de la Feria, encargados de proteger los textos literarios que fueron parte de los 50 años de Feria; además legarán una Cápsula del Tiempo al 2076. Por Vale Rodríguez. De 5 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Valeria Rodríguez

Sala: Taller Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

18:00 h

Literatura y filosofía para no arruinar el mundo (ni el libro): el encuentro explorará cómo la práctica filosófica, lejos de ser un ejercicio académico, es una herramienta vital para explorar el mundo en el que vivimos, cuestionar lo que se nos informa y desarrollar una mirada propia y activa.

Organiza: Editorial Cheuque

Participan: Silvina Palmiero, Andrea Miranda, Albertina Villanueva, Florencia Serpentini y Diana Fookes

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Pabellón Azul

La lectura como experiencia deseada. ¿Es posible formar lectores en la escuela? ¿Cómo se logra pasar de una lectura por obligación a una experiencia deseada? Dialogaremos sobre cómo tender puentes entre libros y lectores. Descubriremos distintos modos de convidar lecturas y crear condiciones favorecedoras para la formación de lectores.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Laura Giussani

Coordina: Comisión del Libro Infantil (COMILIJ)- Cámara Argentina del Libro

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

18:30 h

Post revolución de la comunicación. Impacto del tecno-feudalismo en el periodismo cultural. El periodismo como narrador de la historia en tiempo real parece haber encontrado su límite. Acosado por la posverdad, el deep fake -IA incluido- y las redes sociales que convierten a los usuarios en nano medios de comunicación, el sentido mismo del oficio enfrenta probablemente su abismo más impactante. Críticos, periodistas y agentes de prensa presentan sus adaptaciones actuales al más reciente sacudón de la tecnología por sobre la comunicación de la historia contemporánea.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Juan Pablo Russo, Alejandra Portela, Luis Paz

Coordina: Carlos Sidoni (Asociación Argentina de Agentes de Prensa del Arte y la Cultura -AAAPAC-)

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

La feria ofrece beneficios de ingreso, como entradas gratuitas para menores de 12 años, personas con discapacidad, docentes y descuentos para estudiantes, jubilados y visitas escolares registradas

19:00 h

Diálogo 50 años de Lecturas y Escrituras en Argentina. Mesa II. Escribir en dictadura: el horror, la elusión, la memoria. Estrategias narrativas frente a la violencia, el silencio y el miedo.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Luisa Valenzuela, Liliana Heker, Juan Sasturain y Santiago Kovadloff

Coordina: Ángel Berlanga

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Pabellón Blanco

Presentación del libro “Durero soñando”, de José María Ridao.

Organiza: Editorial Losada S.A.

Participan: José Juan Fernández Reguera, Matilde Sánchez, Gonzalo Demaria y Jorge Dubatti

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Pabellón Blanco

Presentación del libro “La silla de mimbre”.

Organiza: Galerna

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Pabellón Blanco

El Caribe no es una sola historia. Leonardo Padura, Frank Báez y Claudia Neira Bermúdez conversan sobre las distintas formas de narrar el Caribe y Centroamérica. Entre la memoria, la ciudad, el ritmo y la ironía, sus las literaturas revelan una región atravesada por contrastes, donde conviven tradición y ruptura, desencanto y vitalidad y una alta capacidad de creación.

Organiza: Festival Centroamérica Cuenta y Fundación El Libro

Participan: Leonardo Padura, Frank Báez y Claudia Neira Bermúdez

Coordina: Claudia Piñeiro

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Pabellón Amarillo

Modo libro en vivo. Eugenia Zicavo entrevista a Santiago Loza en una edición en vivo de Modo libro.

Organiza: Ediciones Futurock

Participan: Eugenia Zicavo y Santiago Loza

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Pabellón Amarillo

Conservar para sobrevivir: Fundamentos culturales y técnicos de los chacinados.

Organiza: Editorial Albatros

Participan: Hernán Caballero, Luis Cavilla, y Federico Levin

Coordina: Abel Licciardi

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

Presentación del libro “¿Y si las cosas que nos rodean tuviesen vida?”.

Organiza: SADE

Participan: Julia Vilches, Claudio Ledesma, Mía Pedrazzini

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

Presentación del libro “Cuentos Intergeneracionales”.

Organiza: Editorial El Nombre

Participan: Pilar Saldaña, Giselle Crouchett, Emily González, Thomas Stanger

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Pabellón Azul

Palabra viva. Recopilación de escritoras/es desaparecidos.

Organiza: Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina (SEA)

Participan: Graciela Aráoz, Hernán Invernizzi, Diana Maffía

Coordina: Silvia Montenegro

Sala: Tulio Halperin Donghi

Pabellón: Pabellón Azul

Inteligencia Artificial y Psicoanálisis

Organiza: Asociación Psicoanalítica Argentina

Participan: Lic. Violaine Fua Puppulo, Prof. Dr. Jorge Eduardo Catelli, Dra. Mirta Goldstein

Coordina: Lic. Liliana Pedrón

Sala: Horacio González

Pabellón: Pabellón Ocre

Presentación de la obra “La brasa”, con cierre musical de Néstor Garnica.

Organiza: Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero

Participan: Néstor Garnica

Sala: José Hernández

Pabellón: Pabellón Rojo

Mujer contra mujer. Las canciones también son terrenos donde se construye identidad. Barbi Recanati, Paula Maffía y María Wolff conversan sobre la tradición y las nuevas formas de la canción lesbiana: cómo se escribe, se canta y qué lugar ocupa hoy.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Barbi Recanati, Paula Maffía, María Wolff

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Pabellón Ocre

Las casas de Efraím: muchas puertas para abrir. Vanesa Di Stéfano, docente y autora de: Las casas de Efraím, nos cuenta la tierna historia detrás de su personaje, muestra las casas que Efraím construyó e invita a los niños a ilustrar sus propias casas, llenas de todo lo que ellos imaginan. De 5 a 9 años.

Organiza: Colihue

Participan: Vanesa Di Stéfano

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

Diseñá tu libro desplegable. Quienes asistan aprenderán técnicas utilizadas en la diagramación de libros pop up, a través de cortes y pliegues realizarán su propio libro desplegable. De 5 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Griselda Carriso

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

Oriental y occidental-Literatura de ambos mundos: La fusión de estos dos mundos es maravillosa. La síntesis de la cultura oriental y occidental fascina cada vez más a los jóvenes y se plasma en novelas, mangas, cine, gastronomía, etc.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Mech S, Sol Chiara y Mariana Cárcamo

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Pabellón Azul

Partidas de Ajedrez, para todos los niveles, principiantes, intermedios y expertos.

Organiza: Círculo de Ajedrez Torre Blanca

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

El precio de la entrada general es de $8.000 de lunes a jueves y $12.000 los fines de semana, con chequelibro y promociones de editoriales para incentivar la compra de libros - (prensa Fundación El Libro)

19:30 h

Historia de los Servicios Públicos de la ciudad de Buenos Aires. Siglos XVIII y XIX. Te invitamos a un viaje al corazón de la Buenos Aires de los siglos XVIII y XIX, para explorar el origen de los servicios públicos y comprender cómo se organizaba la vida cotidiana en una ciudad en plena transformación. A partir de una investigación en fuentes originales del Archivo General de la Nación, esta charla revela historias, soluciones y formas de vida que desafían la idea de un progreso lineal. Con una propuesta inmersiva que combina imágenes, relatos y sonidos, vas a experimentar el pasado de manera vívida, poniéndote en el lugar de quienes habitaron esa ciudad.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Eduardo Mestre, María Inés Varela, Soledad Coccolo y equipo

Coordina: Ente Regulador de Servicios Públicos de CABA

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

20:00 h

Charla con los editores sobre “Justicias Alternativas” del colectivo Yo no Fui y Tren en Movimiento.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: María Medrano, Alejandra Rodríguez, Ari Lutzker y Ana Longoni

Coordina: Tren en Movimiento

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

20:30 h

El arte de traducir en 3D.

Organiza: Sociedad Biblica Argentina

Participan: Equipo de traductores sordos de la Sociedad Biblica Argentina

Coordina: Ernesto Lerch

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Pabellón Blanco

Presentación del libro “Julio Grondona, una historia argentina”, de Federico G. Polak.

Organiza: Editorial Claridad

Participan: Federico G. Polak

Coordina: Ezequiel Fernández Moores

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Pabellón Blanco

Educación digital crítica. Guía para el aula y las familias”. Ante la smartphonización cultural, este libro propone una Educación Digital Integral y Crítica para docentes de primaria y secundaria. Brinda herramientas para analizar el desafío digital con una mirada pedagógica. Una hoja de ruta para habitar las aulas actuales.

Organiza: Noveduc / Novedades Educativas

Participan: Daniel Brailovsky, Ana Menchón, Lucía Fainboim y Agustín Valle

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

Colombia en titulares: historia, política, territorio y periodismo en diálogo. Con ocasión de la visita del escritor y periodista colombiano Jorge Cardona a la Feria del Libro de Buenos Aires, la Embajada de Colombia en Argentina y el Grupo de Investigación en Ciencia Política (GICP) sobre política colombiana de la Universidad de Buenos Aires, tienen por objetivo generar un espacio de reflexión crítica y diálogo conjunto sobre la historia política colombiana, desde una mirada atenta a la dimensión regional sudamericana, vinculando esta historia con un carácter territorial del país y los impactos en la vida política y social, así como en el medioambiente.

Organiza: Embajada de Colombia en Argentina y GICP-UBA

Participan: Jorge Cardona

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Pabellón Azul

La 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires presenta su edición aniversario en La Rural, destacando a J.M. Coetzee, Mo Yan y Perú como país homenajeado, prometiendo una experiencia cultural vibrante para todos los lectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de las entradas y cómo comprarlas

El precio de la entrada general es de $8.000 de lunes a jueves y $12.000 los fines de semana y feriados. Los tickets pueden adquirirse en las boleterías de La Rural o de forma anticipada a través del sitio web oficial de la Feria del Libro. Cada entrada otorga un “chequelibro” de $12.000, utilizable en librerías adheridas dentro del predio para la compra de libros. A esto se suman descuentos y promociones que entregan las editoriales con cada compra, lo que permite acceder a títulos con beneficios adicionales.

La Fundación El Libro, entidad organizadora, subrayó que el ajuste de los precios se realizó por debajo del índice de inflación para favorecer el acceso masivo en esta edición especial. Además, se evalúa implementar la entrada gratuita a partir de las 20 horas en determinadas jornadas, como ocurrió en ediciones anteriores.

Quiénes tienen descuentos

El acceso es gratuito todos los días para menores de 12 años acompañados por un adulto, personas con discapacidad con un acompañante (presentando certificado), docentes de todos los niveles educativos (con recibo de sueldo o comprobante), y titulares del Pase Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

De lunes a viernes, salvo feriados, estudiantes, jubilados y pensionados pueden ingresar gratuitamente presentando la documentación correspondiente, al igual que las visitas escolares previamente registradas.

El martes 6 de mayo se celebrará el “Día Banco Provincia”: quienes presenten la aplicación Cuenta DNI o tarjeta del banco podrán ingresar sin costo y tendrán acceso a espectáculos exclusivos, entre ellos un show musical de Iván Noble.

Horarios

La Feria del Libro abre al público en el predio de La Rural de Palermo con horarios diferenciados según el día. De lunes a viernes, el acceso es de 14 a 22 horas, mientras que sábados, domingos y feriados la apertura es de 13 a 22 horas. La programación oficial, que incluye presentaciones de libros, charlas, talleres y espectáculos, puede consultarse en el sitio web de la feria, donde se publican actualizaciones diarias y novedades sobre las actividades.

Con una propuesta que abarca desde homenajes a la literatura argentina hasta la participación de referentes internacionales, la Feria del Libro 2026 se consolida como un espacio de encuentro y difusión cultural clave para la región.