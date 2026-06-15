Honduras

Honduras registra 162 solicitudes de repatriación de cuerpos de compatriotas fallecidos en el extranjero

La Cancillería de Honduras aseguró que trabaja para reducir la mora acumulada en años anteriores y agilizar los procesos para que las familias puedan trasladar a sus seres queridos a territorio nacional

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Los consulados hondureños acompañan a las familias durante todo el proceso de traslado. (FOTO: La Prensa)
Los consulados hondureños acompañan a las familias durante todo el proceso de traslado. (FOTO: La Prensa)

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, a través de la Dirección de Asuntos Consulares, informó que actualmente se encuentran en trámite 162 solicitudes de repatriación de cuerpos de hondureños fallecidos en el exterior, una situación que refleja la constante demanda de asistencia consular por parte de familias que buscan trasladar los restos de sus seres queridos al país.

Las autoridades explicaron que la mayoría de los casos corresponden a compatriotas que fallecieron en distintas ciudades de Estados Unidos, aunque también existen solicitudes procedentes de otros países donde reside población hondureña.

La directora de Asuntos Consulares, Flavia Zamora, señaló que durante los últimos meses se han realizado esfuerzos para reducir la mora acumulada en este tipo de procesos, tanto en la gestión de los traslados como en los pagos pendientes relacionados con las repatriaciones.

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Según explicó la funcionaria, al inicio de la actual administración existía un retraso considerable en diversos expedientes, situación que afectaba directamente a las familias que esperaban el retorno de los cuerpos de sus familiares fallecidos en el extranjero.

Las autoridades buscan reducir la mora acumulada en expedientes de repatriación. (FOTO: Proceso Digital)
Las autoridades buscan reducir la mora acumulada en expedientes de repatriación. (FOTO: Proceso Digital)

Las autoridades indicaron que actualmente se trabaja para agilizar los procedimientos y brindar una respuesta más rápida a quienes solicitan apoyo consular en estos casos.

La repatriación de un cuerpo implica una serie de trámites administrativos, sanitarios y legales que deben cumplirse tanto en el país donde ocurrió el fallecimiento como en Honduras. Por ello, la participación de los consulados resulta fundamental para coordinar la documentación requerida y garantizar que el proceso se realice conforme a las normativas internacionales.

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De acuerdo con la Dirección de Asuntos Consulares, los familiares que necesiten iniciar una solicitud deben acercarse a los consulados hondureños correspondientes y presentar la documentación que acredite el parentesco con la persona fallecida.

Entre los documentos generalmente requeridos figuran certificados de nacimiento, documentos de identidad y otros registros que permitan verificar el vínculo familiar.

Estados Unidos concentra gran parte de los casos atendidos por la red consular. (FOTO: Proceso Digital)
Estados Unidos concentra gran parte de los casos atendidos por la red consular. (FOTO: Proceso Digital)

Las autoridades recordaron que cada caso es evaluado de manera individual y que los consulados acompañan a las familias durante todo el proceso para facilitar la gestión de los trámites necesarios.

Asimismo, enfatizaron que cuando se solicita apoyo económico a la Cancillería para cubrir parte de los costos de la repatriación, los procedimientos deben realizarse directamente a través de las oficinas consulares.

En ese sentido, se explicó que los familiares no deben establecer acuerdos independientes con funerarias cuando exista una solicitud de ayuda estatal, ya que las coordinaciones correspondientes son efectuadas directamente por los consulados hondureños.

La Cancillería destacó que el acompañamiento consular constituye una de las principales funciones de la red diplomática hondureña en el exterior, especialmente en situaciones sensibles que involucran a familias afectadas por la pérdida de un ser querido.

Las estadísticas reflejan que las causas más frecuentes de fallecimiento de hondureños en el extranjero corresponden a enfermedades o causas naturales. Sin embargo, también se registran casos asociados a accidentes de tránsito, incidentes laborales y hechos violentos.

La Cancillería informó que actualmente existen 162 solicitudes de repatriación de cuerpos. (FOTO: El Heraldo)
La Cancillería informó que actualmente existen 162 solicitudes de repatriación de cuerpos. (FOTO: El Heraldo)

Las autoridades consulares señalaron que cada repatriación representa un esfuerzo conjunto entre instituciones gubernamentales, consulados, autoridades locales y familiares, con el objetivo de garantizar que los restos lleguen al país de forma digna y segura.

Honduras mantiene una amplia red de consulados en distintas ciudades del mundo, especialmente en Estados Unidos, donde reside la mayor comunidad de hondureños en el exterior. Estas oficinas brindan asistencia en diversos trámites, incluyendo documentación, protección consular, localización de personas y repatriaciones.

La Dirección de Asuntos Consulares reiteró que continuará fortaleciendo los mecanismos de atención para responder a las necesidades de los compatriotas y sus familias.

Las autoridades también hicieron un llamado a los hondureños residentes en el extranjero a mantener actualizada su información en los consulados y acercarse a las oficinas diplomáticas cuando requieran orientación o asistencia.

Mientras tanto, la Cancillería continúa trabajando en la gestión de las 162 solicitudes actualmente registradas, con el objetivo de brindar respuestas oportunas a las familias que esperan la repatriación de sus seres queridos y reducir progresivamente la mora acumulada en este tipo de procesos.

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