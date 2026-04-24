Qué hacer con los chicos en la Feria del Libro este fin de semana: juegos, talleres y espectáculos para todas las edades

La 50.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires ofrece una amplia agenda de actividades para chicos y familias, con Perú como país invitado de honor

La 50.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires acaba de abrir sus puertas hasta el 11 de mayo, y con una programación especial promete ser una fiesta. La propuesta para el público infantil incluye talleres de narración oral, espectáculos, maratones de cuentos y actividades lúdicas. La delegación de Perú, el país invitado de esta edición, propone una zona infantil dentro de su stand. Allí se realizarán lecturas, juegos y presentaciones especialmente pensadas para niñas y niños, con una selección bibliográfica de más de 4.000 ejemplares de literatura peruana y latinoamericana. El lema de los invitados de esta edición es “Caminos que nos unen”, y remite a la tradición del Qhapac ñan, el gran camino inca, como símbolo de integración y memoria cultural, que es lo que promete para los visitantes, tender un puente.

Entre los ciclos destacados, el Encuentro Internacional de Narración Oral contará con la presencia de narradores de distintos países para celebrar el arte de contar historias en vivo. Este espacio propone funciones, talleres y una maratón de cuentos, con invitados como la narradora peruana Cucha del águila y el dúo español Ginny y Gamba. El ciclo está orientado a público general, docentes y bibliotecarios, pero incluye instancias específicas para chicos y jóvenes.

La edición 2026 también suma una agenda atravesada por la memoria y la reflexión. El Maratón de Lectura homenajea a los libros y autores censurados durante la dictadura cívico-militar, con lecturas colectivas de textos infantiles prohibidos, como La torre de cubos de Laura Devetach, y obras de escritores desaparecidos. Según la organización, estas actividades buscan transmitir la importancia de la libertad de expresión y el valor de la lectura a las nuevas generaciones.

La programación incluye talleres de narración oral, espectáculos, maratones de cuentos y juegos para el público infantil y juvenil, además de exposiciones de arte

En el recorrido por la Feria, las familias encuentran propuestas interactivas, como el laberinto dedicado a Jorge Luis Borges, muestras de tapas históricas de la revista El Gráfico y espacios de música y juegos vinculados al Mundial, además de la exhibición El nuevo traje de Pinocho, conformada por 50 ilustraciones, tanto de ilustradores consagrados como de jóvenes artistas emergentes de la escena internacional, seleccionados por concurso entre 600 candidatos. La Pista Central , un nuevo espacio, suma actividades audiovisuales y espectáculos para disfrutar en grupo.

Actividades destacadas

Perú, invitado de honor

Viernes 24 de abril:

A las 16:00, a las 17:30 y a las 19:00. El salto mágico: instrucciones para abrazar la vida. A través de una rayuela inspirada en un poema de la escritora peruana Teresa Orbegoso, invitamos a los niños y niñas a un viaje de juego y memoria. Para niños y niñas de 2 a 12 años. Organiza: Perú, invitado de honor y la Fundación El Libro. Participan:Carolina Ortiz Maldonado, Alfredo Bonifacio (Perú), Editorial Mil Mundos y Vanessa Alanís. Taller. Sala Taller - Zona Infantil, del Pabellón Amarillo.

Sábado 25 de abril:

A las 18:00. Mitos y leyendas del Perú: el canto del ayaymama, la soledad de la Huacachina y el despertar del Amaru. Este espectáculo propone un viaje por tres universos culturales profundamente conectados por la tradición oral: la Amazonía, los Andes y la costa. Para niños y niñas de 2 a 12 años. Organiza: Perú, invitado de honor. Participan: Jéssica Rodríguez, Alfredo Bonifacio. Narración. Sala Cuenta cuentos - Zona Infantil, del Pabellón Amarillo.

Domingo 26 de abril:

A las 16:00. Día de Perú en la 50.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires . Organiza: Perú, invitado de honor . Espectáculo. En la Pista Central.

A las 17:30. ¡Corre, pequeño Chask! Una aventura en el Camino Inka. Para niños y niñas de 2 a 12 años. Organiza: Perú, invitado de honor. Participa: Alfredo Bonifacio. Narración. Sala Cuenta cuentos - Zona Infantil, del Pabellón Amarillo. Se repite el martes 28 de abril a las 17:30.

Jueves 30 de abril:

A las 14:30 . Aventuras en la Amazonía . Taller de lectura y narración oral. Esta actividad está dirigido a niños y niñas que descubrirán el valor de la libertad y la convivencia en el bosque. Para niños y niñas de 2 a 12 años . Organiza: Perú, invitado de honor . Participa: Melissa Mendieta. Taller. Sala Taller - Zona Infantil , del Pabellón Amarillo .

A las 15:15. Cholito en los Andes Mágicos. Adaptación al teatro de títeres de la novela homónima de Óscar Colchado Lucio. Para niños y niñas de 2 a 12 años. Organiza: Perú, invitado de honor. Participan: María Laura Vélez; Martín Molina. Espectáculo. Sala Carlos Gorostiza, del Pabellón Amarillo.

El stand de Perú cuenta con una zona infantil y presenta más de 4.000 libros de literatura peruana y latinoamericana para niñas y niños

Viernes 1 de mayo:

A las 16:30 . Espectáculo de Narración Oral para Niños . Organiza la Fundación El Libro . Participan: Valeria Rodríguez, Melina Pezzoto, Yesenia Montes (Perú). Narración. Sala Rodolfo Walsh , del Pabellón Amarillo .

A las 18:00. ¡1, 2, 3... Perú! Un viaje de papel por Costa, Sierra y Selva. La autora Kari de la Vega da vida a sus propios cuentos en un recorrido que inicia en una vieja hacienda costeña y culmina en lo más profundo de la Amazonía, rescatando mitos, leyendas y valores de unión y supervivencia. Para niños y niñas de 2 a 12 años. Organiza: Perú, invitado de honor. Participa: Karina la Vega Sarmiento. Taller. Sala Cuenta cuentos - Zona Infantil, del Pabellón Amarillo.

Domingo 3 de mayo:

A las 16:30. El secreto de las aves. Cuentacuentos y taller de ilustración. Para niños y niñas de 2 a 12 años. Organiza: Perú, invitado de honor. Participan: Karina la Vega Sarmiento y Luciana Feito. Taller. Sala Taller - Zona Infantil, del Pabellón Amarillo.

Lunes 4 de mayo:

A las 17:30. La historia de Copito, un conejo soñador. Para niños y niñas de 9 a 12 años. Organiza: Editorial Zafiro, de Perú. Participa: Arianna Yantas. Narración. Sala Cuenta cuentos - Zona Infantil, del Pabellón Amarillo.

Martes 5 de mayo:

A las 16:00. La escritora y editora peruana de literatura infantil y juvenil Kari de la Vega presenta sus libros álbum La reina de la torre y Lo que veo en el museo, en una propuesta que combina narración y taller participativo. Un espacio para escuchar historias, imaginar y crear a partir de la palabra y la imagen. Organiza: Fondo de Cultura Económica. Participan: Kari de la Vega y Lola Rubio. Lectura. Sala Zona Futuro, del Pabellón Amarillo.

Miércoles 6 de mayo:

A las 17:30. El bagrecico. Para niños y niñas 2 a 12 años. Narración del cuento. Organiza: Perú, invitado de honor. Participa: Connie Philipps del Castillo. Sala Taller - Zona Infantil, del Pabellón Amarillo.

Jueves 7 de mayo:

A las 16:00 . Taller Mapas de Cosmovisión de Colores Originarios . Para niños y niñas 2 a 12 años . Narración de leyendas originarias de argentina y trabajo sobre mapas de cosmovisión. Organiza la Fundación El Libro. Participan: Carolina Ortiz Maldonado, Alfredo Bonifacio (Perú), Editorial Mil Mundos y Vanessa Alanís. Sala Taller - Zona Infantil , del Pabellón Amarillo .

A las 17:30. Diosario: Dioses, Seres y Espíritus del Perú. A través de un original abecedario, este libro presenta los poderes y características de algunos de los dioses, seres y espíritus que habitan en la rica mitología del Perú. De manera lúdica y amigable, los niños y niñas podrán acercarse a un mundo maravilloso que combina historia, leyenda e imaginación sobre la mitología peruana. Para niños y niñas 2 a 12 años. Narración. Organiza: Perú, invitado de honor. Participa: Alfredo Bonifacio. Sala Cuenta cuentos - Zona Infantil, del Pabellón Amarillo.

El recorrido incluye un laberinto inspirado en Jorge Luis Borges, muestras históricas de El Gráfico y espacios lúdicos relacionados al Mundial de fútbol

Sábado 9 de mayo:

A las 15:00. Una historia imprevista. Narración oral escénica. Para niños y niñas 2 a 12 años. Narración. Organiza: Perú, invitado de honor. Participa: Mauri “Motoneta”. Sala Cuenta cuentos - Zona Infantil, del Pabellón Amarillo.

Domingo 10 de mayo:

A las 16:30 . Narración oral escénica de la Colección PACHA . Para niños y niñas 2 a 12 años . Narración. Organiza: Perú, invitado de honor . Participan: Mauri “Motoneta” y Alfredo Bonifacio. Narración. Sala Cuenta cuentos - Zona Infantil , del Pabellón Amarillo .

A las 18:00. Una caperucita...¿amarilla? A jugar con los Quienqué. Para niños y niñas de 5 a 9 años. Organiza: Siglo XXI Editores. Narración. Sala Cuenta cuentos - Zona Infantil, del Pabellón Amarillo.

Otras actividades

Sala Biblioteca, Zona Infantil del Pabellón Amarillo

El 2 de mayo a las 19:30. Jugamos con Melina Pogorelsky y Piper a los 13 cuentos diminutos. 13 haikus ilustrados sobre cuentos clásicos. Para niños y niñas 5 a 12 años. Organizan: Buena Cosecha y Cúspide. Taller.

El 9 de mayo a las 18:30. Inventamos cuentos sobrenaturales. De 5 a 12 años. Organiza: Libros del Zorzal. Participan: Chanti, Cecilia Blanco. Taller.

Narradores internacionales como Cucha del Águila y el dúo Ginny y Gamba participan en talleres y funciones dedicadas a la oralidad y la literatura

Sala Cuenta cuentos, Zona Infantil del Pabellón Amarillo

El domingo 26 de abril a las 16:30. Cuenta Cuentos Winnie y Wilbur, por Verónica Álvarez Rivera, narración, música, sorteos. Para niños y niñas de 2 a 9 años. Organiza: Editorial Océano. Participa Verónica Álvarez Rivera.

A las 18:00, ese mismo día, se llevará a cabo el taller Un campamento en la Feria. Lectura en voz alta del primer capítulo de la novela Kiara Frost, un campamento inolvidable. Participan Patricia Strauch y Laura Aguerrebehere, y es para niños y niñas de 9 a 12 años. Organiza: VR Editoras. Participan: Patricia Strauch; Laura Aguerrebehere.

El viernes 1 de mayo, a las 16:30, se realizará el espectáculo Iluminar la memoria, a 50 años del golpe, “continuamos creyendo en un país con libre expresión, afecto y compromiso por nuestras infancias”, dicen desde la organización. Junto con Vera Veiga se realizará un espectáculo de narración en teatro de Kamishibai, recreando historias escritas por autoras mujeres argentinas. Para niños y niñas de 5 a 12 años. Organiza: La Juglaresa libros. En la Sala Cuenta cuentos - Zona Infantil, del Pabellón Amarillo.

Y siguiendo con esta conmemoración, el lunes 11 de mayo, a las 14:30, se realizará la charla Contar la historia a nuevas generaciones para niños y niñas de 5 a 12 años. Participan Marcela Bublik y Catalina de Sanctis. Organiza: Marea Editorial. Sala Cuenta cuentos - Zona Infantil, del Pabellón Amarillo.

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Datos útiles:

Entrada:

La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará $8.000 de lunes a jueves y $12.000, los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Fechas:

La Feria se realizará entre el 23 de abril y el 11 de mayo de 2026.

Horarios:

De lunes a viernes, de 14 a 22. Sábados, domingos y feriados, de 13 a 22.

Fotos: gentileza prensa y comunicación de la Feria del Libro.