Feria del Libro: el Premio de la Crítica fue para Juan José Becerra por una novela que son dos

Juan José Becerra y una novela que son dos.

La votación fue reñida, cuentan los jurados. El nombre de Juan José Becerra vino de atrás, en las primera ruedas, y fue ganando protagonismo. En la última ronda quedó frente nada menos que a Samanta Schweblin, la autora que acaba de llevarse, en España, el Premio AENA y su millón de euros. Tal vez por eso -porque Schweblin ya tenía un buen reconocimiento- el Premio de la Crítica que se da en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires esta vez fue para el escritor nacido en Junín en 1965.

Lo premiaron por su novela Un hombre, que, en realidad, es parte de un díptico, una novela escrita en relación con otra -Dos mujeres-, que la complementa. “Sin embargo las historias tienen sentido autónomo y hasta podrían inspirar un juego, el del orden de la lectura, ver cuál de las dos novelas elegimos leer primero. Una herencia Rayuela, podríamos decir”, escribía Hinde Pomeraniec en una entrevista al autor aparecida en Infobae.

"Un hombre" y "Dos mujeres", de Juan José Becerra, dos novelas que son una. ¿O al revés?

Un hombre gira en torno a un empresario —referido en distintos momentos como El Ingeniero, El Coleccionista de Autos, El Mecánico, El Parrillero, El Ladrón y El Asesino— que construye un taller de lujo en los fondos de su mansión para guardar su colección de autos antiguos. Ese espacio limítrofe, donde la abundancia da a la pobreza, desencadena una deriva sin destino claro: el personaje muta de rol en rol, como si en una sola persona cupieran varios hombres a la vez.

La historia transcurre en un presente reconocible, con un escenario fronterizo del conurbano bonaerense, y plantea una pregunta que la atraviesa de punta a punta: ¿cuántos personajes caben en una persona? La respuesta que propone Becerra es el máximo posible, porque el asunto no es de espacio sino de deriva —desear una cosa, luego otra, y otra más.

Un hombre y Dos mujeres se presentan unidas no solo en su edición conjunta, sino también en la profundización de temas como el confort, el consumo, la insatisfacción y el paso del tiempo, permitiendo al lector experimentar así un vínculo narrativo mutable. La conexión entre ambas obras —reforzada, por ejemplo, por la imagen de un Cadillac partido en dos que se completa solo al juntar ambas portadas— trasciende el mero experimento formal para examinar las distintas formas en que las personas lidian con la insatisfacción vital, subrayando la distancia entre los impulsos masculinos y femeninos frente al deseo de huida o transformación, según explicó el propio Becerra.

Juan José Becerra construye un universo en dos novelas.

“Todos mis personajes se van a la mierda. En algún momento se van”, dice el autor en la entrevista, remarcando que esas fugas —tanto en un millonario coleccionista que se encierra entre autos antiguos, como en la mujer que renuncia al confort familiar— responden a impulsos radicalmente diferentes, más cercanos a diferencias de “especie” que de género. Una escena clave ilustra este entrecruzamiento de destinos: sobre una ruta, el protagonista masculino cruza fugazmente con las dos mujeres, un encuentro trivial en apariencia, capaz de alterar trayectorias de vida.

La votación

Antes de la ronda final, entre Schweblin y Becerra, hubo algunas voces que votaron por los Cuentos completos, de Diego Angelino, y por Los días de la zona, de Diego Rojas. Los dos fueron descartados por razones reglamentarias: el primero porque no era un libro completamente inédito sino una recopilación y el segundo porque el autor murió en 2024, aunque la novela salió en 2025. También fueron mencionados Santiago Kovadloff y otros.

Finalmente, por una mayoría que no requirió desempate, se impuso Juan José Becerra, que se quedará con un premio de 1.200.000 pesos.

El jurado está compuesto por periodistas culturales y críticos literarios.

El autor se enteró de la noticia por un llamado de Ezequiel Martínez, director de la Feria del Libro. “Acá estoy con un grupo que decidió que Un hombre era la mejor novela que se escribió en 2025″, dijo Martínez. “Se ve que se les cayó la primera opción y por eso quedé yo”, bromeó el escritor, mientras escuchaba, por altavoz, los aplausos del jurado que acababa de elegirlo.

El Premio será entregado el próximo 2 de mayo a las 17.30 en la sala Alfonsina Storni de la Feria del Libro de Buenos Aires.

Quién es Juan José Becerra

Juan José Becerra nació en Junín, provincia de Buenos Aires, en 1965. Periodista, ensayista, guionista y novelista, su obra abarca títulos como Grasa, La vaca y Fenómenos argentinos en el terreno del ensayo, y novelas como Santo, El espectáculo del tiempo, El artista más grande del mundo, Felicidades y Amor. En 2025, Seix Barral publicó sus dos nouvelles más recientes, Un hombre y Dos mujeres, que forman un díptico: sus tapas comparten una misma imagen —un Cadillac partido por la mitad— que solo se completa al colocar ambos libros uno al lado del otro, Un hombre a la izquierda y Dos mujeres a la derecha. Aunque las dos historias tienen narradores y puntos de vista distintos, ese Cadillac las une en algo más que el diseño de cubierta. En 2024 recibió el Premio Konex de Letras en la categoría Novela.

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Gratis: De lunes a viernes a partir de las 20 h.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Fecha: La Feria se hará entre el 23 de abril y el 11 de mayo de 2026.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.