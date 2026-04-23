Cultura

El Premio Turner anunció los 4 finalistas que llevan al público a “viajes extraordinarios”

La lista de finalistas de este año para el principal galardón británico de arte incluye a una artista que realiza performances de palabra hablada y otra que crea obras utilizando artículos promocionales de petroleras adquiridos en eBay.

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Turner Prize 2026
El Premio Turner anunció los 4 finalistas que llevan al público a “viajes extraordinarios” (The New York Times)

Tanoa Sasraku, una artista cuyas instalaciones han presentado recuerdos corporativos, y Marguerite Humeau, cuya obra incluye esculturas de elefantes moribundos, figuran entre los nominados al Premio Turner, el prestigioso reconocimiento británico al arte.

También compiten Kira Freije, escultora de figuras a tamaño real que incorporan rostros de amigos y familiares, y Simeon Barclay, cuyo trabajo abarca desde la performance hasta la pintura.

Alex Farquharson, director del museo Tate Britain en Londres y presidente del jurado, expresó en una conferencia de prensa que los cuatro artistas llevan al público a “viajes extraordinarios”.

“En conjunto, las potentes obras de los artistas, ya sean esculturas, instalaciones o performances, nos ayudan a comprender mejor el mundo”, añadió.

Cuatro retratos individuales de artistas: una mujer de pie al aire libre, una mujer con gafas en interior, un hombre de pie y una mujer sentada con una estructura detrás
arguerite Humeau, Tanoa Sasraku, Simeon Barclay y Kira Freije

Desde su creación en 1984, el Premio Turner se ha consolidado como uno de los galardones más relevantes del arte contemporáneo, con ganadores anteriores como Wolfgang Tillmans, Grayson Perry y Steve McQueen.

El premio del año pasado fue para Nnena Kalu, una artista con discapacidad intelectual que realiza esculturas similares a capullos con materiales como cintas de video y láminas plásticas de colores.

Para calificar al premio, que otorga 25.000 libras (unos 33.800 dólares), el artista debe ser británico o desarrollar su trabajo principalmente en el Reino Unido. El jurado nomina a los artistas por una exposición específica realizada durante los 12 meses previos.

La artista escocesa Nnena Kalu fue galardonada con el Premio Turner 2025 (James Speakman/PA via AP)
La artista escocesa Nnena Kalu fue galardonada con el Premio Turner 2025 (James Speakman/PA via AP)

La nominada de mayor perfil este año es Humeau, una artista francesa que ha expuesto en la Bienal de Venecia, Tate Britain, el New Museum de Nueva York y el Palais de Tokyo en París.

Su obra aborda con frecuencia temas de extinción y crisis ambiental. Fue seleccionada por “Torches”, una exposición reciente en el ARKEN Museum of Contemporary Art de Dinamarca y el Helsinki Art Museum de Finlandia. Allí presentó una gran escultura de un elefante moribundo acompañada por una instalación sonora que evocaba el latido menguante del animal, además de piezas realizadas con cera de abeja, levadura y veneno de avispa.

Una sala de exposición con una gran escultura de mamut blanco acostado sobre una plataforma. A su alrededor hay varias esculturas orgánicas y una planta con flores
En su obra Marguerite Humeau aborda con frecuencia temas de extinción y crisis ambiental

El resto de los artistas son menos conocidos, aunque Sasraku atrajo atención el año pasado en el Reino Unido por su muestra “Morale Patch” en el Institute of Contemporary Arts de Londres. Esa exhibición incluyó una instalación con pisapapeles fabricados por petroleras para conmemorar descubrimientos de yacimientos, adquiridos por la artista en eBay y dispuestos en una cuadrícula.

Sasraku contó al diario The Guardian que “pensaba en alianzas petroleras y choques entre países” al crear la obra. La exposición también incluyó pisapapeles encargados por Sasraku con la bandera de Estados Unidos.

Turner Prize 2026
Detalle de "Watchlist" (2025) de Tanoa Sasraku en su exposición Morale Patch en el ICA de Londres (The New York Times)

Barclay está nominado por “The Ruin”, una performance de palabra hablada de una hora que explora cuestiones de clase y masculinidad a partir de sus experiencias de infancia en una antigua ciudad industrial del norte de Inglaterra. Presentó la obra en espacios como el Institute of Contemporary Arts de Londres.

Freije fue elegida por “Unspeak the Chorus”, que reúne esculturas humanoides hechas a partir de moldes de sus propias manos y pies, barras metálicas y retazos de tela. Es la primera gran exposición individual de la artista en el Reino Unido y estará en el museo Hepworth Wakefield hasta el 4 de mayo.

Turner Prize 2026
Vista de la instalación de "Unspeak the Chorus" de Kira Freije en el Hepworth Wakefield (The New York Times)

El jurado anunciará al ganador del Premio Turner el 10 de diciembre, durante una ceremonia en el Middlesbrough Institute of Modern Art, en el noreste de Inglaterra. Una exposición gratuita con obras de los cuatro nominados se inaugurará en el museo el 26 de septiembre y permanecerá abierta hasta el 29 de marzo.

Fuente: The New York Times

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