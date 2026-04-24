Cultura

60 mil estudiantes de primaria y secundaria recibirán chequelibros para comprar en la Feria del Libro

Los chicos y chicas de las delegaciones escolares de visita recibirán 10 mil pesos cada uno, según un acuerdo de la Fundación El Libro y el Ministerio de Capital Humano

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La Feria del libro entregará 60 mil chequelibros escolares, en acuerdo con el Ministerio de Capital Humano (Foto: Fundación EL Libro)
La Feria del libro entregará 60 mil chequelibros escolares, en acuerdo con el Ministerio de Capital Humano

La Fundación El Libro y el Ministerio de Capital Humano de la Nación y anunciaron la entrega de hasta 60 mil chequelibros escolares de 10.000 pesos cada uno dirigidos a alumnos de escuelas primarias y secundarias, según el convenio firmado hoy en la Biblioteca Nacional en el marco de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

La distribución de los chequelibros, acordada bajo el proyecto “Sembrando Capital Lector”, será exclusiva para estudiantes que formen parte de delegaciones escolares previamente inscriptas y participen en visitas organizadas durante la edición del encuentro, que se desarrollará entre el 23 de abril y el 11 de mayo. Cada instrumento podrá destinarse únicamente a la compra de libros en los stands adheridos dentro del predio, de acuerdo con lo establecido por la Fundación El Libro y el ministerio dirigido por Sandra Pettovello.

Una multitud de peatones se reúne frente a un edificio moderno con grandes pancartas anunciando la Feria del Libro bajo un cielo azul brillante
Numerosos peatones se congregan frente a la entrada de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde Perú es el país invitado de honor.

Christian Rainone, presidente de la fundación, rubricó el acuerdo junto a la ministra Pettovello con el objetivo de facilitar el acceso a material de lectura para estudiantes y promover la participación escolar en la feria.

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Fecha: La Feria inició el 23 de abril y cierra el 11 de mayo de 2026.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

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