Homenaje o polémica: el difícil camino de la biopic de Michael Jackson hacia la pantalla

Michael Tráiler Oficial

“¡Celebremos a un ícono!”.

Así decía la invitación para el estreno en Los Ángeles de Michael, una película sobre la vida de Michael Jackson hasta 1988, antes de que surgieran las primeras acusaciones de abuso sexual infantil. Muchos de los 3.000 asistentes (incluida la familia de Jackson) estuvieron encantados de aceptar la invitación. Se presentaron al evento del lunes con sombreros tipo fedora y lentejuelas, y cantaron al ritmo de “Billie Jean” y “Bad”. Durante varias escenas, los vítores dentro del teatro fueron tan fuertes que ahogaron los diálogos de la película.

Fue un momento de mercadeo perfectamente ejecutado, pero los espectadores tendrán la última palabra. ¿Están ellos también listos para celebrar a Jackson?

Las críticas han sido brutales. (“No se puede tomar en serio.” “Desconectada de la realidad.” “Frustrantemente superficial.”) Sin embargo, las expectativas de taquilla son estratosféricas. La película, que llega a los cines la noche del jueves, proviene del productor detrás de Bohemian Rhapsody, la biografía de Queen que recaudó 911 millones de dólares (unos 846 millones de euros) a nivel mundial en 2018, o aproximadamente 1.200 millones de dólares (unos 1.115 millones de euros) tras ajustar por la inflación.

Esto es lo que necesita saber.

Artistas de cine de primer nivel trabajaron en ella.

En el estreno del lunes, el productor principal Graham King fechó el proyecto en 2019. Acababa de entregar Bohemian Rhapsody, y su éxito desencadenó una avalancha de otras oportunidades para biopics. Decidió abordar a Jackson en cooperación con el patrimonio. (Jackson murió a los 50 años en 2009 por intoxicación aguda de propofol.)

King, quien ganó un Oscar en 2007 por producir Los infiltrados (The Departed), sabía que los estudios serían reacios. Jackson seguía siendo una gran estrella, pero también era radiactivo, en parte por Leaving Neverland, el documental de HBO de 2019 en el que dos hombres contaron lo que, según dijeron, fueron años de abuso sexual por parte de Jackson cuando eran niños. (El patrimonio de Jackson calificó a los hombres de mentirosos y demandó a HBO, lo que resultó en la eliminación del documental del servicio de streaming de HBO.)

La película biográfica de Michael Jackson enfrentó retos de producción, desde regrabaciones hasta la negativa de grandes estudios de Hollywood a financiarla

Así que King aseguró un director y un guionista para Michael que los estudios no tendrían más opción que tomar en serio: Antoine Fuqua, el cineasta conocido por Día de entrenamiento (Training Day, 2001), y John Logan, un guionista nominado al Oscar cuyos créditos incluyen El aviador (The Aviator, 2004) y Gladiador (Gladiator, 2000). Colman Domingo, dos veces nominado al Oscar (Sing Sing, Rustin), aceptó interpretar a Joe Jackson, el patriarca abusivo de la familia.

El guion original abordaba las acusaciones de abuso sexual.

Michael nunca iba a ser una mirada sin filtros a la superestrella, no con los abogados del patrimonio supervisando todo. Pero la versión del proyecto que se ofreció a los estudios mostraba una investigación policial sobre las acusaciones de abuso sexual infantil. El tercer acto de la película giraba en torno a las acusaciones de un niño de 13 años llamado Jordan Chandler; Jackson aceptó pagarle aproximadamente 23 millones de dólares (unos 21,3 millones de euros) en 1994 para resolver una demanda, poniendo fin de manera efectiva a una investigación criminal. (Jackson siempre negó cualquier delito.)

Janet Jackson no quiso participar.

King pidió permiso a los hermanos sobrevivientes de Jackson (Tito murió en 2024) para representarlos en la película. Hubo una ausencia importante: Janet Jackson. Se desconocen sus razones, y una portavoz no respondió a la solicitud de comentarios.

¿La solución de la película? Es como si nunca hubiera existido. Ni siquiera una mención de pasada.

“Desearía que todos estuvieran en la película”, dijo La Toya Jackson, hermana de Michael, a Variety en el estreno. “Ella declinó amablemente, así que hay que respetar su decisión.” La Toya aparece a lo largo de la película; también recibió un crédito como productora ejecutiva.

Los hijos de Jackson, Prince y Bigi (anteriormente conocido como Blanket), han apoyado Michael. Su hija, Paris, no. En un video de Instagram publicado en septiembre, dijo que sus notas sobre lo que consideraba “deshonesto” de un guion temprano fueron rechazadas. “Una gran parte de la película complace a una parte muy específica de los fanáticos de mi papá que todavía vive en la fantasía”, dijo en el video.

Los grandes estudios de Hollywood la rechazaron.

En poco tiempo, los directivos de los estudios le mostraron la puerta a King. Michael era demasiado arriesgada, dijeron, incluso con un equipo creativo destacado.

Pero un pequeño estudio, Lionsgate, se interesó. Michael podría ser el tipo de película que hace que los conocedores de Hollywood se incomoden y que el público general la celebre —un tema que la élite cultural considera tóxico, pero que los cinéfilos comunes, dados la oportunidad, convertirían en un éxito. Tal vez otros estudios subestimaban la respuesta emocional que tendría el público mayor al recordar los primeros discos de Jackson. Tal vez el mensaje publicitario adecuado —un joven con un sueño— podría atraer a los adolescentes.

Lionsgate intervino.

Lionsgate asumió el riesgo de producir "Michael" tras la negativa de otros estudios, con una inversión de 150 millones de dólares y estrategias para reducir el riesgo internacional

Lionsgate aceptó hacer Michael por 150 millones de dólares (unos 138 millones de euros). Fiel a su práctica, el estudio vendió los derechos en el extranjero para reducir el riesgo; Universal pagó cerca de 75 millones de dólares (unos 69 millones de euros) para estrenar Michael fuera de Estados Unidos, excepto en Japón, donde Kino Films pagó una suma considerable por los derechos.

En resumen: Lionsgate necesita que Michael recaude solo 150 millones de dólares (unos 138 millones de euros) a nivel nacional para generar una ganancia sustancial, según estiman analistas.

La producción fue una pesadilla.

Encontrar al actor correcto para interpretar a Jackson de joven fue difícil. Los cineastas consideraron a casi 200 actores, y finalmente eligieron al sobrino de Jackson, Jaafar, un actor debutante. (Con maquillaje y peinado, se parece mucho a su tío.)

Luego vino un giro difícil de creer: después de completar el rodaje y mientras los editores ensamblaban el metraje, el patrimonio le informó a King que había cometido un error colosal. Los abogados descubrieron que, como parte del acuerdo de 1994 con Chandler y sus padres, el patrimonio tenía prohibido mencionar jamás a Chandler o su familia en cualquier película.

Como resultado, grandes fragmentos del tercer acto de la película resultaron inutilizables. Los cineastas se apresuraron para eliminar la trama de Chandler, lo que supuso entre 40 y 50 millones de dólares (de 37 a 46 millones de euros) adicionales en nuevas grabaciones, y una película terminada que concluye en 1988, antes de las primeras acusaciones de abuso infantil. El patrimonio cubrió la mayor parte del costo.

La campaña de mercadeo ha enfatizado la alegría y la celebración.

Lionsgate ha posicionado Michael como un homenaje cinematográfico tardío a un genio artístico. Piense lo que piense sobre su caída en los últimos años, pero su impacto en la música, la moda, la danza y la cultura popular no puede ser exagerado ni negado, han repetido miembros del elenco en múltiples entrevistas.

Las críticas hacia la biopic de Michael Jackson han sido duras, pero las expectativas de taquilla señalan un posible éxito global significativo

Esta no es una película sombría, ¿de acuerdo?

Varias estrategias de mercadeo optimistas se hicieron virales, incluida una que se conoció como “no camines: moonwalk”. Bailarines tomaron grandes pasos de peatones en Nueva York y Los Ángeles y realizaron el famoso desplazamiento hacia atrás de Jackson, animando a los fanáticos a “cambiar su modo de caminar” por el movimiento. En total, Lionsgate gastó más de 50 millones de dólares (unos 46 millones de euros) en su campaña de mercadeo nacional.

Michael podría ser un megaéxito.

Según las ventas anticipadas de boletos y encuestas que miden el interés de los espectadores, se espera que Michael recaude al menos 70 millones de dólares (unos 64 millones de euros) de jueves a domingo en cines de Estados Unidos. Straight Outta Compton (2015) tiene el récord de estreno para un biopic musical. Recaudó 60 millones de dólares (unos 55 millones de euros), o cerca de 85 millones de dólares (unos 79 millones de euros) en la actualidad, en sus primeros días y terminó acumulando 200 millones de dólares (unos 183 millones de euros) —o ajustados, 285 millones de dólares (unos 260 millones de euros)—.

Se espera que Michael sea un gigante en el extranjero. Analistas predicen que, en total, Michael podría recaudar 100 millones de dólares (unos 92 millones de euros) sólo en Japón.

¿Cuánto dañarán las críticas negativas los resultados? Probablemente, no mucho. Bohemian Rhapsody pasó la mayor parte de su tiempo en cines con la calificación de “podrida” en el sitio de agregación Rotten Tomatoes, y a los fanáticos no les importó. Terminó recaudando solo en Estados Unidos 217 millones de dólares (unos 199 millones de euros) —o 289 millones de dólares (unos 265 millones de euros) en la actualidad—.

De hecho, el aluvión de críticas negativas podría ayudar a la película, según los propietarios de cines. Señalaron un aumento en las ventas de boletos desde la mañana del martes, cuando comenzaron a publicarse las reseñas, lo que llevó a una reacción de los fanáticos en redes sociales.

Habrá una secuela.

Lionsgate ha sido cauteloso con respecto a otra entrega, diciendo que tomará una decisión sobre una (o varias) películas de seguimiento en las próximas semanas. Pero está claro que el estudio continuará en el negocio de Jackson: Michael es la parte 1.

Las palabras “Su historia continúa” aparecen en pantalla al final de Michael. Alrededor del 30 por ciento del material eliminado de Michael podría usarse en una secuela, según personas involucradas en la producción. Y ya se ha terminado una hoja de ruta detallada de la historia, o “beat sheet”, para una secuela.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Glen Wilson/ Lionsgate vía AP]