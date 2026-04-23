Cultura

Pablo Larraín: “Desatender lo que pasa hoy día en el mundo es una autoingenuidad muy grande”

El aclamado director chileno sorprendió al compartir cómo la realidad y la violencia latinoamericana inspiran su trabajo, y dejó claro que el cine también puede ser un puente para unir la región y abordar temas urgentes

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Guadalajara (México), 22 abr (EFE).- El director chileno, Pablo Larraín, afirmó este miércoles en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (oeste de México) que el cine no puede estar aislado de la realidad social y de la violencia que vive el mundo.

El director chileno, Pablo Larraín, afirmó este miércoles en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (oeste de México) que el cine no puede estar aislado de la realidad social y de la violencia que vive el mundo.

“Desatender lo que pasa hoy día en el mundo es una autoingenuidad muy grande y pienso que hay realizadoras y realizadores que quieren ignorar eso y hacer cosas que creen que no tienen una consecuencia social y siempre que retratas algo, estás dando cuenta de un espacio social que tiene una ética, una estética”, aseguró en entrevista.

Larraín asistió al Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) como parte de la delegación de Chile como país invitado de honor, para recibir el Premio Homenaje Iberoamericano por su trayectoria como director y productor.

El chileno, conocido por la trilogía de biografías de mujeres Jackie, Spencer y María, aseguró que después de trabajar en Hollywood tiene claro que su mirada y su interés están en lo que sucede en América Latina.

Pablo Larraín Festival Internacional de Cine en Guadalajara
Pablo Larraín sostiene que el cine refleja la realidad social y la violencia global, rechazando cualquier forma de aislamiento creativo

“Somos parte de la comunidad latinoamericana, sea en este país, en Chile, en Argentina, en Colombia, en España, incluso, y somos personas curiosas que nos afecta lo que está pasando. Y de alguna forma inevitablemente eso se transmite y tiene consecuencias en lo que hacemos”, aseguró.

Unir lo latino

Como director y como parte de su productora Fábula, junto a su hermano Juan de Dios, Larraín apuesta a contar historias que muestren la complejidad social de esta región y que despierten el interés en sus audiencias.

En esta necesidad por buscar a las audiencias latinoamericanas, los hermanos Larraín coprodujeron junto con Amazon Studios y FilmNation Entertainment, la serie basada en la novela de Isabel Allende La casa de los espíritus con elenco mexicano, argentino y colombiano dirigidos por el director chileno Andrés Wood.

Con este proyecto, Fábula pretende abrir puertas para nuevas formas de colaboración entre países y apostar por productos audiovisuales que tengan un lenguaje común y sean aceptados en diversos países, dijo Juan de Dios Larraín.

Pablo Larraín Festival Internacional de Cine en Guadalajara
La productora Fábula, liderada por los hermanos Larraín, impulsa historias que abordan la complejidad social y cultural de América Latina. Juan de Dios Larraín (i) y Pablo Larraín (d)

“Si eso funciona, que ojalá así sea, se van a abrir puertas de colaboración importantes y desconocidas hasta el momento”, adelantó.

Reveló que trabajan en tres proyectos de cine en México, uno de ellos una película biográfica de la cantante Chavela Vargas; así como una coproducción con Netflix que ya está en rodaje y otra más con Apple en fase de desarrollo.

Drama social

Pablo Larraín, primer realizador chileno en ser nominado a un Oscar por el filme No, mostró su preferencia por guiones que utilicen lo fantástico y hasta el humor negro como una manera de contar ciertas situaciones que podrían parecer difíciles.

“Usaría la palabra drama social que a partir de ciertas circunstancias aparecen elementos que pasan desde el dolor hacia el absurdo, y del absurdo a algo un poco más oscuro. Esa mezcla a veces resulta divertida, entonces, hay algo también de humor negro”, aseguró.

Pablo Larraín Festival Internacional de Cine en Guadalajara
Juan de Dios Larraín anunció tres producciones en México, incluyendo una biografía de Chavela Vargas y nuevas colaboraciones con Netflix y Apple

Es el caso de su película El conde, una sátira en blanco y negro que retrata al dictador chileno Augusto Pinochet como un vampiro de 200 años que sigue siendo parte del sistema que lo llevó al poder en 1973.

“Me parece interesante que los géneros no sean tan estáticos y que puedan difuminarse a ratos y ser un poquitito más ambiguos de lo que son”, aseguró.

Del 17 al 25 de abril, el festival exhibirá unas 200 películas en 30 sedes cinematográficas, de las cuales 70 forman parte de la selección oficial, entre ellas cortometrajes y largometrajes mexicanos e iberoamericanos de ficción, documental y animación, compitiendo por una bolsa de 2,75 millones de pesos (158.641 dólares) en premios.

Fuente y video: EFE.

Fotos: EFE/ Francisco Guasco.

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