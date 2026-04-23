Masters 1000 de Madrid: se presentan Tomás Etcheverry, Thiago Tirante y Solana Sierra

Tomás Etcheverry, Thiago Tirante y Solana Sierra se presentan en Madrid (Crédito: REUTERS/Manon Cruz)

Este viernes se pone en marcha la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid, se disputa sobre canchas lentas, con la presencia de los tenistas argentinos Tomás Etcheverry, Thiago Tirante y Solana Sierra. Toda la jornada podrá verse en vivo por ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

Los jugadores nacionales continúan con la temporada europea sobre polvo de ladrillo en la Caja Mágica, que tendrá su punto culminante con el segundo Grand Slam del año, Roland Garros, que se disputará del 24 de mayo al 7 de junio en París.

Tomás Etcheverry, ocupa el puesto 29 del escalafón mundial, se presentará en Madrid desde la segunda ronda por ser cabeza de serie. Del otro lado de la red estará el austríaco Sebastián Ofner (83°), quien viene de superar al georgiano Nikoloz Basilashvili (120°) por 7-6(5) y 7-6(0).

El único enfrentamiento entre ambos lo comanda el jugador de Bruck an der Mur al ganar el duelo en el ATP 250 de Bastad en 2023. El encuentro está programado para el tercer turno de la cancha 4, no antes de las 10:00 (hora argentina).

Etcheverry logró esta temporada saldar una cuenta pendiente que condicionaba su ascenso en el circuito, tras haber cedido en sus primeras tres definiciones profesionales: Santiago y Houston en 2023, y Lyon a principios de 2024. A partir de esa marca de 0-3 en finales, el platense inició un proceso de reestructuración integral, tanto en su enfoque táctico como en su grupo de trabajo, con el objetivo de romper el techo de cristal y consolidarse en la elite del tenis mundial.

Tras una seguidilla de rendimientos irregulares, el actual número uno de la ciudad de La Plata decidió interrumpir su vínculo con Walter Grinovero. Durante un período de transición, contó con el asesoramiento de Jerónimo Lanteri y Eduardo Infantino, hasta que finalmente incorporó a su equipo a Horacio De la Peña. El vínculo con el Pulga se extendió durante ocho meses; sin embargo, pese a la jerarquía del entrenador, el bonaerense no logró colmar sus expectativas.

Tomás Etcheverry se proclamó campeón en el ATP 500 de Río de Janeiro 2026

Bajo esa premisa, el Retu apostó por la búsqueda de estabilidad y retomó su relación profesional con Grinovero, esta vez junto al reconocido entrenador Kevin Konfederak. La apuesta por el entorno conocido y la planificación a largo plazo rindió frutos de inmediato: el albiceleste alcanzó su primer título ATP en Río de Janeiro, donde se impuso en el duelo decisivo ante el chileno Alejandro Tabilo. Con este triunfo, no solo inauguró su vitrina personal, sino que reafirmó su vigencia como una de las raquetas más sólidas del tenis sudamericano.

Otro de los jugadores nacionales que viene teniendo una de sus mejores temporadas es Thiago Tirante. Este año alcanzó su mejor posición en el ranking, el puesto 72 y actualmente se encuentra 75. El platense fue uno de los seleccionados que disputó la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis frente a Corea del Sur en Busan y, a pesar de que el conjunto nacional quedó eliminado, el bonaerense tuvo una destacada actuación.

Su estadía en Madrid comenzó con un triunfo al imponerse sobre el español Roberto Bautista Agut (93°) por 6-2 y 6-4. Por un lugar en la tercera ronda tendrá un duro compromiso frente al estadounidense Tommy Paul (18°).

El historial indica que se enfrentaron en una oportunidad, con victoria para Paul en el Australian Open 2026. La organización dispuso que el partido se dispute en el último turno de la cancha Arantxa Sánchez.

Mientras que Solana Sierra (88°) consiguió un destacado triunfo en la primera fase al dejar en el camino a la ucraniana Dayana Yastremska (49°) por 7-6 (10) y 7-6 (8). Con las aspiraciones de seguir cosechando triunfos, jugará con la polaca Magdalena Fręch (38°). El partido abrirá la jornada de la cancha 8, no antes de las 6:00.