El hombre que se sacó una foto junto al cuerpo de Diego Maradona lideró una toma y resistió un desalojo en La Paternal

El hombre que se sacó una foto con el cuerpo de Diego Maradona lideró una toma en La Paternal

Un edificio tomado en el barrio porteño de La Paternal se transformó en un escenario de tensión durante la mañana de este jueves cuando efectivos de la Policía de la Ciudad llevaron a cabo un desalojo del inmueble que estaba con peligro de derrumbe. Sin embargo, la sorpresa surgió cuando se conoció que quien lideraba la toma era Diego Molina, el hombre que se sacó una foto con el cuerpo de Diego Maradona.

Según pudo confirmar Infobae, los encargados del operativo señalaron que Molina fue quien lideró la toma y su imagen fue captada por las cámaras de televisión que cubrían el desalojo.

En el año 2020, Molina era empleado de una funeraria y se sacó una foto junto al cuerpo del astro argentino del fútbol. La imagen rápidamente generó indignación en todos lados y fue escrachado en redes sociales tanto por hinchas como por gente cercana al 10. Incluso se habló de amenazas por parte de integrantes de la barra brava de Boca y de Argentinos Juniors.

El caso llevó a que cientos de personas lo repudiaran en redes sociales

En ese momento, el hombre en cuestión fue el encargado de preparar a Maradona en el ataúd y lo acompañó dentro del coche fúnebre desde la casa de sepelios hasta Casa Rosada. Previamente, antes de cerrar el cajón, se retrató junto al féretro de Diego.

En la imagen que se viralizó en aquel entonces, se lo ve a Molina de pie junto al cajón abierto donde descansan los restos de Maradona. Con su mano izquierda hace el gesto del pulgar para arriba y, con la derecha, abraza al astro argentino.

Su actitud fue condenada rápidamente a través de las redes sociales y, en pocos minutos, el dueño de la funeraria, ubicada en el barrio porteño de La Paternal, afirmó que el empleado fue desvinculado. Luego se disculpó con la familia Maradona.

Claudio Fernández y su hijo Claudio

Finalmente, casi un año después, fue condenado este miércoles por el delito de “profanación de cadáver humano” y mostrar imágenes íntimas. Le dieron la pena máxima por esta contravención, según el fallo del Juzgado Penal Contravencional y Faltas 14 de la Ciudad: 4 días de arresto en suspenso, durante los próximos ocho meses debe fijar residencia, deberá ir a la fiscalía cada vez que lo llamen, 50 horas de tareas comunitarias y donar 10 mil pesos a la Fundación Integra Asociación Civil que es de recuperación de adictos y queda en La Matanza.

Además de Molina, estuvieron involucrados en el caso otros dos hombres: Claudio Fernández (49) y su hijo Sebastián.

El desalojo en La Paternal

El operativo sacó a 100 personas que vivían en el edificio desde el año 2000 y estaba con peligro de derrumbe

El desalojo realizado en La Paternal culminó con la recuperación de cinco propiedades que permanecían ocupadas desde hace más de dos décadas. Durante el procedimiento, realizado por la Policía de la Ciudad tras la autorización de la fiscalía, resultaron detenidas tres personas por atentado y resistencia a la autoridad. La intervención se focalizó en un edificio ubicado entre San Blas 1972 y Andrés Lamas 2097, en el barrio de Villa Mitre, que había sido tomado en el año 2000.

El inmueble, de titularidad única, tenía una sentencia de desalojo firme desde 2009. Según se informó, la propietaria había permitido en 1998 que una empleada suya residiera allí, pero con el tiempo la ocupante se presentó como dueña ante terceros. Posteriormente, el lugar fue tomado por otros ocupas, quienes sostenían que la legítima dueña era solo una inquilina más.

Durante la jornada, la Guardia de Auxilio intervino para clausurar la edificación por riesgo estructural, medida adoptada a pedido de la fiscalía luego de constatarse el peligro de derrumbe. La clausura se concretó tras el ingreso de las fuerzas de seguridad, que contaron con respaldo judicial para actuar sobre la propiedad.

En simultáneo, la Red de Atención comenzó el censo de quienes permanecían en el interior de las viviendas desalojadas, con el objetivo de brindarles alternativas habitacionales conforme a las normativas vigentes. La medida busca garantizar respuestas ante la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas por el procedimiento.