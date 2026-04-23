Juicio por Maradona: el audio en el que Luque llama “gordas” a las hijas de Diego y ahora pide contextualizar

El mensaje de voz lo expuso Gianinna Maradona en su declaración

La declaración de Gianinna Maradona en el juicio por la muerte de su papá, que se extendió por más de cinco horas y abarcó un día completo de audiencia, dejó varias definiciones sobre el vínculo y el rol que tenía el imputado Leopoldo Luque en la salud del Diez para su familia. Pero también material audiovisual, con el que quiso comparar el trato amable que el neurocirujano tenía con ella con cómo la describía peyorativamente a sus espaldas.

En su testimonio, la hija del medio de Maradona le contó a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro que había estado repasando su chat con Luque antes de ir al debate. En este contexto, dijo que le dio mucha bronca ver cómo se “hacía el bueno” con ella y le decía que era la que mejor le caía de la familia, cuando después la criticaba.

También remarcó que le molestaba que en el juicio dijera que no era el médico personal de Diego cuando ella asegura que ante la familia se presentaba y se mostraba como el responsable de su salud.

Dalma, Gianinna y Jana Maradona

Luego pidió específicamente reproducir un audio que le había causado malestar. Era un mensaje de voz de una conversación privada del neurocirujano -que salió a la luz en el marco de la investigación penal tras una pericia a su celular- en el que se lo escucha referirse de manera despectiva a las hermanas Maradona.

“Sí, boludo, sí, porque las gordas dicen, ‘¿hablamos, no? ¿hablamos, no? porque acá hay varios en el grupo que no están de acuerdo’. ¿Viste? Es una hija de puta, boludo", comienza el audio en referencia a Gianinna, que, según ella misma dijo, estaba muy atenta a la evolución de la salud de su papá e insistía con preguntas a sus médicos.

El mensaje del imputado sigue: “Yo no quiero ni hablar, boludo, porque, ¿sabés qué? Tengo una ganas decirle ‘mirá, gorda del orto, andá a cuidar a tu papá, si no te recibe, cerrá el orto y dejá a los que él quiere porque sos una estúpida, porque querés meterte en medicina y cuando las papas queman, te haces la boluda’“. Y concluye: “Qué mala leche, boludo. Qué mala leche que son, no lo puedo creer”.

Leopoldo Luque escuchó el audio porque estuvo presente durante toda la declaración de Gianinna en el juicio. Se mantuvo inmóvil mientras se reproducía, no hizo ningún sonido ni pidió responder luego.

Gianinna Maradona y Leopoldo Luque

Sin embargo, al finalizar la jornada, pidió declarar este jueves cuando los magistrados lo consideren prudente. “No queremos obstaculizar”, dijo uno de sus defensores a Infobae luego de que en la última audiencia los jueces le pidieran al neurocirujano que no amplíe su indagatoria sistemáticamente para no entorpecer la fluidez del debate.

Su idea es, entre otras cuestiones, aclarar el contexto de ese mensaje de voz y también más afirmaciones que hizo Gianinna sobre él y su rol en la salud de Diego Maradona.

Desde su entorno, adelantaron: “Esos audios son cualquiera. Habla peyorativamente de Gianinna, sí, pero eso ni por asomo se deriva responsabilidad”.

Lo que quiere hacer el imputado es separar el impacto que generan los malos términos que utiliza en los audios para hablar de la familia del Diez con el delito que se le imputa en este debate oral, por el que puede recibir hasta 25 años de prisión.