Estados Unidos

La primera Copa del Mundo con inteligencia artificial: Google eligió a Argentina como punta de lanza

Gemini será la marca exclusiva en la ropa de entrenamiento de todas las selecciones argentinas, de Messi a la sub-13 y la femenina, pero el plato fuerte no está en la camiseta: está en lo que el cuerpo técnico de Scaloni empieza a hacer puertas adentro con la IA de Google

Guardar
Tres personas sonríen a la cámara, dos hombres y una mujer, sosteniendo una camiseta de fútbol azul oscura con el logo de Google Gemini al frente. Detrás hay un fondo con logos de AFA y Google Gemini
Florencia Sabatini de Google, Leandro Petersen de la AFA y Ramiro Sánchez de Google posan con la camiseta que lleva el logo de Google Gemini, celebrando el acuerdo de patrocinio principal para las selecciones argentinas durante 2026 y 2027. (AFA)

Hay una frase que conviene leer dos veces. La dijo Ramiro Sánchez, CMO de Google Latin America, y sintetiza la apuesta más grande de la compañía para los próximos dos años en la región: “Esta es la primera Copa del Mundo donde hay inteligencia artificial”.

El acuerdo entre Google y la Asociación del Fútbol Argentino se firmó el 5 de marzo y convierte a Gemini en patrocinador principal global de todas las selecciones nacionales durante 2026 y 2027. No es solo la mayor. Es la sub-13, la sub-15, la sub-17, la femenina, la de futsal y la de fútbol playa. Todas visten la IA de Google en la ropa de entrenamiento.

La categoría que estrena Google en AFA es doble: inteligencia artificial y motor de búsqueda. Dos casilleros que no existían hasta ahora en la arquitectura comercial de la Selección.

Camisetas de entrenamiento de la Selección Argentina, blancas, celestes y azul oscuro, colgadas en un perchero, con logos de Adidas, AFA y Google Gemini. El fondo tiene patrones del logo Google Gemini
Se exhibe la nueva línea de ropa de entrenamiento de la Selección Argentina, destacando el logotipo de Google Gemini como el nuevo patrocinador principal de todas las selecciones nacionales. (AFA)

Hablé con tres de los protagonistas del acuerdo: Sánchez; Florencia Sabatini, directora de comunicaciones de Google para Hispanoamérica; y Leandro Petersen, director comercial y de marketing de la AFA. Lo que sigue no es el anuncio. Es lo que hay detrás.

Argentina no entraba en el criterio estándar de Google

Ramiro Sánchez, un hombre de tez morena y cabello castaño rizado, sonríe a cámara vistiendo una camiseta negra y blazer beige, frente a un muro con logos de Google Gemini y AFA
Ramiro Sánchez, CMO de Google Latin America: "Esta es la primera Copa del Mundo donde hay inteligencia artificial". (AFA)

El dato más jugoso de la conversación lo puso Sánchez sobre la mesa sin que se lo pidiera. Google, como empresa global, suele pensar sus asociaciones deportivas por volumen de mercado: Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Alemania, Japón, México. Argentina no estaba en esa lista.

“Argentina no es el país más grande”, reconoció Sánchez. “Las asociaciones naturales surgen normalmente por los más grandes. Pero Argentina no entraba en eso.”

¿Qué cambió? Tres variables. La Selección es campeona del mundo vigente. Messi sigue siendo una de las figuras con mayor peso en la conversación global sobre fútbol. Y hay un dato que pocos conocen: aproximadamente un tercio de la conversación global sobre fútbol en redes sociales gira alrededor de la Selección Argentina.

“Paren, acá hay que pensar la cosa de otra manera”, fue la frase que Sánchez se dijo a sí mismo y después llevó internamente en Google. Argentina pasó de no calificar por volumen a ser la primera pieza de una estrategia global que ya incluye a Francia y Brasil, con más selecciones por anunciarse en las próximas semanas.

Primer plano de una mujer sonriendo, sosteniendo una camiseta blanca con el logo azul de "Google Gemini". Un hombre parcialmente visible gesticula detrás de ella
Florencia Sabatini, directora de comunicaciones de Google para Hispanoamérica, sonríe mientras sostiene una camiseta de Argentina con el logo de Google Gemini (AFA)

La jugada de Google: entrar al Mundial por las selecciones, no por el torneo

Google no patrocina al Mundial como evento. Patrocina equipos. Es una decisión estratégica. Sánchez la explica desde el terreno que mejor maneja, el marketing cultural.

“La manera de conectar con la cultura es a través de las emociones, y para entrar en esa vena de los fanáticos no hay mejor manera que hacerlo a través de sus equipos.”

Florencia Sabatini y Ramiro Sánchez sentados en sillas blancas frente a un fondo repetitivo con logos de AFA y Google Gemini en un evento de prensa
Ramiro Sánchez, CMO de Google Latin America, y Florencia Sabatini, directora de comunicaciones para Hispanoamérica, explicaron en Miami la estrategia detrás de la alianza entre Google y AFA.

La lógica es sencilla y poderosa. El torneo dura un mes. La Selección acompaña al hincha todo el año, en cada partido de eliminatoria, en cada gira internacional, en cada entrenamiento que se filma. La camiseta de entrenamiento con Gemini se ve cientos de veces antes del primer partido del Mundial.

Sabatini llevó ese razonamiento un paso más allá. Para Google, el patrocinio no es vitrina: es una plataforma pedagógica. “La gran oportunidad de Latinoamérica, que se está preguntando qué va a pasar con el trabajo y todo esto, es la educación. La tecnología es la herramienta que puede igualar muchas oportunidades”, dijo. Y puso un ejemplo concreto: una pyme sin presupuesto para una agencia puede, con IA, diseñar, ejecutar y medir una campaña al nivel de una corporación. “Eso es equilibrar la cancha.”

Ramiro Sánchez, de barba y chaqueta caqui, señala un smartphone que sostiene, mientras Leandro Petersen, en traje azul con pin de AFA, lo observa. Una mujer en primer plano, desenfocada, a la izquierda
Ramiro Sánchez, de Google, le muestra a Leandro Petersen, de AFA, las últimas funciones de Gemini durante la presentación en Miami.

La apuesta, en sus palabras: que la pasión por la Selección funcione como puerta de entrada para que millones de usuarios que nunca probaron IA la usen por primera vez para hacer un meme, armar una canción de cancha con Lyria o restaurar una foto familiar de 1978 con Nano Banana. Y que después sigan usándola para el trabajo, el estudio o la vida diaria.

Lo que el hincha va a poder hacer que antes no podía

Acá es donde el acuerdo deja de ser un anuncio y empieza a tener contenido concreto. Sánchez identifica tres usos que, según Google, van a transformar cómo se vive el Mundial 2026.

El primero es el análisis. Con el modo IA de Google y Gemini en modo deep dive, cualquier persona mirando el partido en casa puede hacer preguntas que antes solo respondían analistas. Sánchez puso un ejemplo que vale recordar: un jugador tiene que patear un penal contra un arquero determinado, en una ciudad como Ciudad de México, con altitud y clima seco. Se le pide a Gemini que cruce esas variables con el histórico y que diga qué jugador del plantel tiene mejores chances de convertir. La conversación familiar del domingo pasa a tener datos que antes eran patrimonio de cuerpos técnicos.

El segundo es creativo. Nano Banana para memes, fotomontajes y contenido de rivalidad deportiva en redes. Acá Google juega su fortaleza: la cultura del hincha argentino, con sus cantitos, sus murales y sus memes, es ya un terreno donde la creatividad abunda. La IA agrega velocidad.

El tercero es música. Sánchez contó una anécdota que vale como ejemplo y como dato. Esa misma mañana, de camino a la entrevista, le pidió a Lyria, la herramienta musical dentro de Gemini, que le armara una canción para alentar a Argentina rumbo a la cuarta estrella. “En treinta segundos me creó una canción.”

Lo que pasa puertas adentro: el cuerpo técnico, Matías Manna y Roberto Ayala

El dato más fresco del acuerdo, y el que todavía no circuló por los medios, lo confirmó Petersen: Gemini va a entrar a trabajar dentro del cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

El nombre clave es Matías Manna, analista de datos del cuerpo técnico. Figura poco conocida fuera del ambiente, pero mencionada por Scaloni en conferencias como pieza fundamental del trabajo táctico. “Esa figura de Matías como analista de datos de la Selección va a estar vinculada con Gemini y le va a sacar un jugo impresionante”, afirmó Petersen.

En el evento de presentación del acuerdo estuvo Roberto Ayala, miembro del cuerpo técnico y uno de los asistentes principales de Scaloni. Petersen lo enmarcó como un gesto deliberado: mostrar que el área deportiva y la comercial se mueven juntas. Que la IA no es solo un logo para el hincha, sino una herramienta de trabajo para quienes arman el equipo.

Las aplicaciones concretas que mencionó Petersen: análisis de rivales, análisis predictivo de partidos, logística de la Selección, cruce de variables tácticas en segundos. Y una autocrítica que en boca de un director de marketing de AFA no es habitual: “Estamos atrás de otros deportes que ya nos sacaron ventaja con la tecnología, como la NFL, la NBA, la Fórmula 1.”

El fútbol, dice, todavía no dio el salto que ya dieron otras disciplinas. Este acuerdo, para él, es el primer paso para cerrar esa distancia.

Florencia Sabatini y Ramiro Sánchez sentados, ella con blazer blanco y blusa azul, gesticulando. Él con traje azul oscuro. Fondo con logo Google Gemini y AFA
Leandro Petersen, de AFA, escucha a Florencia Sabatini, de Google: "La tecnología es la herramienta que puede igualar muchas oportunidades". (AFA)

Una cartera de 115 patrocinadores y un lugar nuevo

Petersen, que lleva ocho años al frente del área comercial de AFA, puso el acuerdo en perspectiva histórica. Cuando empezó, AFA tenía seis patrocinadores y ninguna marca global. Hoy tiene 115 en la Selección, 26 más en la Liga Profesional, cinco sitios de comercio electrónico regionales (Estados Unidos, Argentina, India, China y resto de Asia) y tres mercados principales: Estados Unidos, India y China.

Leandro Petersen, con traje azul, sentado hablando en un evento. Detrás, camiseta de Argentina, trofeo dorado y logos de Google Gemini y AFA
Leandro Petersen, director comercial y de marketing de AFA: "No hay ninguna federación en el mundo que haya hecho lo que hizo AFA fuera del campo". (AFA)

En ese mapa, Google ocupa un casillero que antes no existía. “La AFA hoy es una marca multinacional sólida. No hay ninguna federación en el mundo que haya hecho lo que hizo AFA fuera del campo”, afirmó.

El Mundial como el mayor evento cultural del año

Una cifra cierra el círculo. La final de Qatar 2022, Argentina contra Francia, registró el mayor volumen de búsquedas de la historia de Google en sus 25 años de existencia. Según datos de FIFA, la vieron cerca de 1.500 millones de personas en todo el mundo.

Para Google, el Mundial 2026 es el primer Mundial donde su producto estrella no es el buscador, sino la IA generativa. Y la apuesta es que el evento funcione como pista de lanzamiento masiva, no solo en Argentina, sino en todos los países donde hay hinchas de la Selección. Incluidos India y China, que para AFA ya son mercados clave.

“En Argentina el fútbol es cultura, y este Mundial será el mayor evento cultural del año”, resumió Sánchez. La frase es de marketing. Los datos detrás la sostienen.

La camiseta de entrenamiento es la fachada. El negocio real es que el próximo meme de la Selección lo haga un hincha en Rosario con Gemini, y que el lunes siguiente lo abra de nuevo para armar el presupuesto de su pyme.

Temas Relacionados

Selección ArgentinaGoogleInteligencia ArtificialRamiro SánchezLeandro PetersenAFA

Últimas Noticias

Lucio Vásquez, “tenemos 22 años de no tener una nivelación tarifaria” en el sistema de transporte salvadoreño

La prestación del transporte colectivo para la mayoría de la población salvadoreña se ha visto amenazada debido a la congelación prolongada de precios y al incremento de los costos, lo que genera menos unidades disponibles y una calidad de servicio en declive

Lucio Vásquez, “tenemos 22 años de no tener una nivelación tarifaria” en el sistema de transporte salvadoreño

Policía de Honduras investiga un presunto secuestro que habría sido simulado por una menor

El Ministerio Público de Honduras detecta un aumento de casos de secuestros simulados durante 2025

Policía de Honduras investiga un presunto secuestro que habría sido simulado por una menor

El inicio de la temporada agrícola en El Salvador está marcado por incertidumbre climática

La nueva etapa productiva en el país presenta desafíos debido a las irregularidades de las lluvias, la influencia del fenómeno del Niño y ajustes en el acceso a insumos, según líderes del sector agrícola salvadoreño

El inicio de la temporada agrícola en El Salvador está marcado por incertidumbre climática

Nueva York prohíbe el uso de persianas metálicas opacas en locales comerciales desde julio

Establecimientos ajustan accesos utilizando estructuras abiertas mientras la ciudad impulsa mayor visibilidad y refuerza la seguridad nocturna

Nueva York prohíbe el uso de persianas metálicas opacas en locales comerciales desde julio

Luis von Ahn: El genio guatemalteco que hace historia entre los 33 visionarios de National Geographic

El científico y empresario centroamericano recibe un prestigioso reconocimiento internacional gracias a su trabajo con Duolingo y reCAPTCHA, herramientas que han ampliado el acceso a la tecnología educativa en todo el mundo

Luis von Ahn: El genio guatemalteco que hace historia entre los 33 visionarios de National Geographic

TECNO

Cinco errores comunes que no debes cometer al momento de comprar un nuevo celular

Cinco errores comunes que no debes cometer al momento de comprar un nuevo celular

Así es Alexa+: el asistente de IA que llega a España para responderte de manera personalizada

Qué preguntan mis hijos a Meta AI: así funciona la nueva supervisión en Instagram y Facebook

Los electrodomésticos que más energía consumen y que deberías desconectar luego de usarlos

Cuatro minutos fatales: el tiempo que necesita un ciberdelincuente para robar tu información y dinero

ENTRETENIMIENTO

El controversial programa Elita: el historial de polémicas que vuelve a estallar tras un intento de estrangulamiento en vivo

El controversial programa Elita: el historial de polémicas que vuelve a estallar tras un intento de estrangulamiento en vivo

¿Habrá una cuarta temporada de Euphoria? Su creador revela el futuro de los personajes

La muerte del investigador de OVNIs David Wilcock reaviva teorías de conspiración sobre una cadena de desapariciones

Taylor Swift lidera el ranking histórico de Spotify: los artistas, canciones y álbumes más escuchados

Acusan a la productora de MrBeast de acoso y discriminación tras el despido de una empleada por maternidad

MUNDO

El auge de la agroecología en África redefine la producción de alimentos en el continente

El auge de la agroecología en África redefine la producción de alimentos en el continente

El papa León XIV condenó la represión letal en Irán y reclama una “cultura de paz” frente a la guerra

El precio del petróleo sube y las bolsas europeas operaron con cautela en medio de las tensiones en Medio Oriente

La UE aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y nuevas sanciones a Rusia

Fuerzas antipandillas se desplegarán en Haití por etapas para restaurar la seguridad y enfrentar la crisis humanitaria