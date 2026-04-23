Los detalles del 82° Congreso Ordinario de la Conmebol: el mensaje del presidente Domínguez a Infantino por el Mundial 2030

La casa madre del fútbol sudamericano brindó el informe de su gestión del 2025

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) celebró su 82ª edición del Congreso Ordinario en Quito, en una sesión marcada por el respaldo explícito de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a la gestión sudamericana, la presentación de cifras récord y proyecciones de expansión institucional de cara al ciclo 2025-2026. En la reunión central del organismo, presidido por Alejandro Domínguez, se aprobaron los resultados económicos del último año y se analizaron normativas.

El Congreso en Quito confirmó que, durante la gestión 2025, los ingresos de la Confederación Sudamericana alcanzaron los USD 560 millones con un superávit de USD 24.325.993, según la auditoría externa realizada por la consultora PwC (PricewaterhouseCoopers). Más del 93% de estos ingresos fue destinado de manera directa al desarrollo del fútbol, detalló Ramón Jesurún, presidente de la Comisión de Finanzas. El patrimonio neto se ubicó en USD 254 millones, con activos totales que suman USD 596 millones y una disponibilidad inmediata en bancos internacionales que supera los USD 386 millones.

Los ingresos previstos para 2026 se estiman en USD 567.052.575, motivados principalmente por nuevos contratos de transmisión y patrocinio que, según Jesurún, permitirán que el crecimiento institucional permanezca sostenido y genere “tranquilidad” tanto para clubes como para asociaciones miembro. Como resultado de esta fortaleza financiera, los premios y aportes a equipos y selecciones superaron los USD 316.525.000, mientras que el alcance competitivo y mediático de los torneos de CONMEBOL abarcó 194 países y territorios durante el último año.

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Durante la apertura del evento en el Swissôtel de Quito, Alejandro Domínguez valoró el rol de Infantino en la “gran transformación” vivida por la CONMEBOL en la última década. “Consideramos que los años que vienen deberían tener ese mismo carácter y política y seguir transformando. Creemos en tu capacidad de trabajo, y reconocemos tu liderazgo y capacidad de transformar”, expresó el presidente de la Conmebol. Más adelante, instó al suizo a que tampoco decline su candidatura presidencial y lo invitó simbólicamente a ser “capitán” de la organización global.

De cara al Mundial de fútbol, cuya final está prevista para el 19 de julio de 2026, Domínguez subrayó la necesidad de que “la Copa quede en casa”, sugiriendo que el torneo podría decidirse entre dos equipos sudamericanos. Además, propuso ante Infantino la ampliación del Mundial a 64 equipos en 2030 y consideró este aniversario como un momento “único” para lograr “que nadie quede afuera”.

A su turno, Infantino elogió la evolución de la CONMEBOL y recalcó: “No puedo hablar de los éxitos de la CONMEBOL, porque son clarísimos. Suficiente mirar a las páginas de los reportes de este Congreso para ver las inversiones, para ver los éxitos. Creo que tenés que cambiar el eslogan: ya no es ‘creer en grande’, sino ‘actuar en grande’”.

Infantino resaltó la acogida recibida en distintos países de la región e insistió en la relevancia que tiene para la FIFA el respaldo institucional de su socio sudamericano, reconociendo en Quito que “el fútbol es pasión, es corazón, es vida. Para mí volver a Quito por segunda vez, volver a un Congreso Ordinario de CONMEBOL es algo muy especial”.

Gianni Infantino estuvo presente en muestra de apoyo a Alejandro Domínguez

La cita reunió a representantes de las diez asociaciones nacionales de fútbol que integran CONMEBOL, así como a los principales directivos de la Asociación del Fútbol Argentino encabezados por Claudio Tapia (Presidente de la AFA), Luciano Nakis (prosecretario de AFA y presidente de Deportivo Armenio), Javier Méndez Cartier (vocal suplente del Comité Ejecutivo y presidente de Excursionistas), Javier Cavagliatto (vocal suplente del Comité Ejecutivo y presidente de Instituto), Cristian Malaspina (secretario general de AFA y presidente de Argentinos Juniors) y Fernando Isla Casares (presidente de la Comisión de Ceremonial y Protocolo de la AFA).

Pese al avance financiero y al prestigio institucional alcanzado, las autoridades coincidieron en la necesidad de adaptar las normativas para responder a los retos y oportunidades del fútbol internacional, objetivo que orienta las discusiones reglamentarias abiertas en Quito y que, con vistas al centenario del Mundial en 2030, buscarán reposicionar a Sudamérica en el centro de la escena mundial.