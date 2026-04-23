La confesiones de Julián Álvarez: la regla que eliminaría del fútbol y los dos famosos con los que lo confunden

La Araña participó de un intercambio donde reveló diferentes cuestiones vinculadas al fútbol y su vida diaria

Julián Álvarez afronta una temporada particular con el Atlético de Madrid porque la derrota en la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad se entremezcla con las sensaciones de estar a tres partidos de coronarse campeón en la UEFA Champions League y la buena posición del equipo en la Liga de España, en la que ya tiene casi asegurado el boleto a la próxima Liga de Campeones. Con vistas a esa definición, la Araña se permitió un momento de relajación y entregó distintas declaraciones sobre su vida diaria y su carrera futbolística.

El ex delantero de River Plate y Manchester City se sometió a un juego de preguntas y respuestas en ESPN, y una de las preguntas más destacadas sucedió cuando le preguntaron qué cambio realizaría en las reglas de este deporte. “Sacaría el offside”, respondió sobre una de las modificaciones que está en permanente estudio por parte de la FIFA y la IFAB en busca de su flexibilización.

De hecho, la Canadian Premier League (CPL) puso en práctica desde abril pasado la famosa Ley Wenger, ya que es impulsada por el ex entrenador Arsène Wenger y busca darle ventaja al atacante. Así lo ha sostenido tiempo atrás: “El fútbol actual castiga la ambición del delantero por milímetros que no le otorgan una ventaja real en la velocidad o en la posición”. La nueva regla indica que debe haber un espacio visible de separación entre el atacante y el defensor para sancionar la infracción. De esta manera, no se cobrarían los fueras de juego por una ínfima parte del cuerpo adelantada.

Simulación de lo que sería fuera de juego y de lo que no si se aplicase la Ley Wenger (@433)

Por otro lado, le preguntaron a Julián Álvarez qué famoso lo había impresionado más al momento de conocerlo: “Me pasó con (David) Beckham en una ceremonia de Balón de Oro, que estuve ahí al lado, que me saludó y bueno, sí, me sorprendió”. Lo vio durante la gala de 2023, edición que ganó Lionel Messi y el cordobés quedó séptimo.

Además, Álvarez fue interrogado sobre si lo confundían con otra persona conocida y mencionó a un ex hombre del Millonario, como así también confesó las bromas que le hacen sus compañeros con un personaje de Marvel: “De más chico me comparaban con (Lucas) Alario, y después con esto de Spider-Man sí me han jodido, pero más en chiste por ser Spider-Man que por el parecido quizás, pero con Tom Holland. Pero no sé si hay mucho parecido entre nosotros".

Por otro lado, fue consultado sobre cuál fue la mayor cantidad de goles que marcó en un partido: “Bueno, recuerdo que en River una vez hice seis goles, pero sí tengo partidos de más chiquito que recuerdo de un partido que ganamos 11-0 e hice seis goles también. Hice uno de rabona, uno de chilena, entonces, me quedo con ese”. Su mención a un duelo con la Banda se remonta a mayo de 2022, cuando venció 8-1 a Alianza Lima por la Copa Libertadores.

Atlético de Madrid se medirá a Arsenal por las semifinales de la UEFA Champions League (Crédito: Reuters/Marcelo Del Pozo)

En distinto sentido, la Araña aconsejó a los jóvenes deportistas que disfruten del trayecto en su carrera y contó cuál es el rasgo de su personalidad que los hinchas desconocen: “Me gusta hacer chistes, pero por ahí más con gente de confianza. Entonces, por eso, capaz que no conocen ese lado mío”.

Por último, fue interrogado sobre la última película que había visto y se coló en el relato su pareja Emilia Ferrero y madre de su único hijo Amadeo: “No sé el nombre, pero alguna de amor que ha puesto Emilia”. Además, confesó cuántos mensajes de texto sin leer tiene en su teléfono celular: “No sé. Miles o millones, quizás“.

Julián Álvarez acumula 19 goles y 9 asistencias en 47 juegos de la presente temporada. Este sábado marcó un golazo en la definición de la Copa del Rey para estirar la historia al tiempo suplementario, pero Atlético de Madrid cayó en los penales en Sevilla. No fue convocado para el compromiso de este miércoles ante Elche, que terminó en derrota 3-2 con un lujoso doblete de Nicolás González.

Atlético de Madrid ocupa la quinta ubicación de la Liga de España con 57 puntos y se quedaría con la última plaza directa a la UEFA Champions League 2026/27. Betis está quinto a 12 puntos de distancia con seis jornadas por disputar. Con esa tranquilidad a cuestas, el Rojiblanco encarará el próximo miércoles la ida de las semifinales ante Arsenal en España por la Liga de Campeones.

La agenda del Atlético de Madrid

Sábado 25/4 - 16:00 horas - Atlético de Madrid vs. Athletic Club de Bilbao (La Liga)

Miércoles 29/4 - 16:00 - Atlético de Madrid vs. Arsenal (Semifinal Ida Champions League)

Sábado 2/5 - 11:15 - Valencia vs. Atlético de Madrid (La Liga)

Martes 5/5 - 16:00 - Arsenal vs. Atlético de Madrid (Semifinal Vuelta Champions League)

Sábado 9/5 - 13:30 - Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo (La Liga)

Martes 12/5 - 16:30 - Osasuna vs. Atlético de Madrid (La Liga)

A Confirmar - Atlético de Madrid vs. Girona (La Liga)

A Confirmar - Villarreal vs. Atlético de Madrid (La Liga)

Sábado 30/5 - 13:00 - Final Champions League*

*Si le gana al Arsenal, se medirá a PSG o Bayern Múnich