Las ‘Fancy Monas’ y obras inéditas de Edgardo Giménez toman Torre Macro en una exposición llena de color

La exposición 'La alegría es lo que hace girar al mundo' de Edgardo Giménez en Torre Macro reúne más de sesenta años de arte pop argentino

La muestra La alegría es lo que hace girar al mundo de Edgardo Giménez en Torre Macro está abierta hasta junio y abarca más de seis décadas de producción del último de los mohicanos del arte pop argentino. El proyecto centraliza su valor en la producción inédita del artista argentino: por primera vez se exhiben obras nunca vistas y piezas desarrolladas especialmente para esta ocasión. Entre las novedades, la muestra introduce un dispositivo de exhibición para la serie Fancy Monas, que consta de 1.942 obras únicas, generadas mediante un algoritmo combinatorio que fusionó centenas de referencias de la trayectoria del artista. Este enfoque traslada la lógica de serialización del pop art al terreno contemporáneo, y sitúa a la exposición como caso de estudio en el cruce de arte físico, digital y NFT en el mercado latinoamericano. Se presentan seis backlights como versiones físicas de obras originalmente tokenizadas, reforzando la dimensión digital y la conversión de prácticas pop en recursos de actualización artística.

La exhibición es de acceso libre y gratuito, con horario de lunes a viernes de 10 a 18 horas, con ingreso a la Torre Macro por Avenida Eduardo Madero 1172. Incluye además visitas guiadas grupales coordinadas por la ONG Ronda Cultural a través de la plataforma Eventbrite.

Edgardo Giménez destaca por su enfoque multidisciplinario, con obras que abarcan desde el diseño gráfico hasta la arquitectura innovadora

El impacto de Edgardo Giménez

La actividad de Giménez sobresale por su capacidad de articular disciplinas y medios. Desde el póster urbano ¿Por qué son tan geniales? (1965) —referencia insoslayable en la historia del diseño gráfico latinoamericano— hasta proyectos arquitectónicos como la Casa Azul (1970-1972), presentada en el MoMA de Nueva York en la exposición Transformations in Modern Architecture (1979), el artista ha sostenido una premisa invariable: “El arte tiene que servirte para ponerte bien, para ponerte feliz”, es su frase destacada que estructura la narrativa del evento.

Giménez integró la generación que incorporó el lenguaje de los medios masivos y la moda al arte conteporáneo argentino, expandiendo el alcance de la producción visual a entornos públicos y privados. Su identidad autodidacta y multidisciplinaria se consolidó a partir de los años sesenta, con reconocimientos continuos como su inclusión en la muestra Los carteles más bellos del mundo en el Grand Palais de París auspiciada por la UNESCO (1987).

Edgardo Giménez en Torre Macro

En el recorrido curatorial, la muestra introduce un jardín de flores lumínicas como instalación central, además de pinturas de gran formato donde la aplicación cromática y la teatralidad entregan espacios de percepción directa. El programa incluye una reproducción del Arco de la Casa Azul, pieza creada para Romero Brest en 1972, que retoma la arquitectura como dispositivo experimental y refuerza la conexión entre pasado y presente en el imaginario del artista.

La exposición integra arte digital, físico y NFT al mercado latinoamericano, llevando el pop art hacia un terreno contemporáneo y experimental

El despliegue suma esculturas de las monas, personajes recurrentes en la obra de Giménez, cuyas variaciones activan el espacio y actualizan el discurso del pop local. El proyecto para la serie Fancy Monas produce una matriz de combinaciones posibles desde archivos del propio autor, lo que representa una inflexión tecnológica y conceptual que dialoga tanto con el coleccionismo tradicional como con la emergencia de nuevas formas de circulación artística impulsadas por la digitalización.

Quién es Edgardo Giménez

Edgardo Giménez —nacido en Santa Fe en 1942— suma a sus credenciales la participación en la Fundación Ama Amoedo Residencia Artística (FAARA) en Uruguay (2021) y ha presentado exposiciones individuales, colectivas y retrospectivas en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (2023), Museo Nacional de Arte Decorativo (2021), Museo de Arte Tigre (2018), Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén (2016), Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires (1997) y Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (1987). Sus obras se hallan en instituciones nacionales e internacionales y es representado por MC Galería, entidad que junto a BAG respalda el presente proyecto e impulsa líneas curatoriales centradas en el diálogo entre arte y tiempo contemporáneo.

[Fotos: prensa Torre Macro]