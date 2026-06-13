Miguel Rep: “Aprendí de Charly que la vida es una performance y que hay un presente absoluto”

Miguel Rep presentó en Infobae al Regreso el libro “Charlie absoluto”, donde reconstruye la trayectoria de Charly García con ilustraciones y relatos

En una entrevista en Infobae al Regreso, Miguel Repiso compartió su proceso para reinterpretar visualmente la vida y obra de Charly García, desafiando los límites entre música y dibujo, y reflexionó sobre el rol del arte gráfico en la cultura.

En la charla, Rep abrió su libro “Charlie absoluto” y explicó: “Quise contar la vida de este muchachito que nos sigue iluminando”. El dibujante reconoció que la obra le permitió comprender y ordenar la magnitud del legado del artista: “No me daba cuenta hasta que no me lo ordené, de todo lo que significa para nuestras vidas y para la Argentina y el prócer de música que va a ser de acá en más”.

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Rep y el desafío de dibujar la música de Charly García

Rep repasó el proceso creativo detrás de “Charlie absoluto”, una obra que busca capturar la esencia de Charly García a través del arte gráfico. “Siempre pensé: ‘¿Cómo cuernos voy a traducir la música que tanto disfruto en los dibujos?’ No le encontraba la vuelta”.

Rep explicó que “Charlie absoluto” le permitió ordenar la vida, los discos y el legado de Charly García para comprender su peso en la música argentina (Infobae en Vivo)

Confesó que solo logró resolverlo al sumergirse por completo en la figura del músico: “Hoy siento que puedo hacer música con mi pincel. Es como vibrando y bailando, pero no tocando un instrumento ni cantando. Aprendí de Charly que la vida es una performance y que hay un presente absoluto”.

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El ilustrador admitió que el libro fue una oportunidad para ordenar su propio “caos Charly”. “La vida de Charly la tenía desordenada. Los discos, no sabía cuál estaba primero, el tema, no sabía a qué pertenecía. Esto me ordenó, el libro me ordenó. Ahora puedo, he ordenado el caos, por lo menos mi caos Charly”.

Durante el programa, se mostraron y analizaron varias ilustraciones originales, como la interpretación de Charly como el quinto Beatle cruzando Abbey Road, y se debatió sobre los elementos que definen visualmente al músico: “El cuerpito de Charly todo el tiempo era el de Quijote. Ahora, la cara es una cara milimétrica, a pesar de que tiene dos grandes signos, los anteojos y el bigote bicolor. Pero también va cambiando”.

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Las ilustraciones de “Charlie absoluto” reinterpretan a Charly García con imágenes como su cruce de Abbey Road y con rasgos como los anteojos y el bigote bicolor

El arte, la bohemia y el cambio tecnológico en la música argentina

El diálogo abordó cómo el ecosistema artístico que rodeaba a la música ha cambiado con la llegada de formatos digitales y redes sociales. Rep recordó: “Antes una banda o un solista era un grupo de gente que incluía a un fotógrafo, un dibujante. Siempre había un fotógrafo, un artista. Spinetta también tenía lo suyo”.

Sin embargo, advirtió que hoy ese entorno se ha transformado: “No vas a consumir vinilos, tapas. Hoy todo es tan autogestivo... Ellos mismos, hoy todo es tan autogestivo, tan... no necesito un ilustrador, no necesito un fotógrafo”.

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En ese sentido, también abordó el avance de la inteligencia artificial en las artes visuales: “Todavía no hay tapas de IA, que es la que se viene. La IA es directamente no, no, no necesito un ilustrador, no necesito un fotógrafo, ¿no? Eso es lo que se viene hasta que cancele la IA o hasta que se perfeccione y nos eche a toda la mierda”.

El dibujante reconoció el riesgo que implica para la creatividad: “Todo el creador, no los dibujantes, los creadores en general, los guionistas, todos corremos riesgo”.

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El dibujante contó que asumió el desafío de traducir la música de Charly García al dibujo para captar su esencia en el arte gráfico

Inspiración, humor gráfico y el oficio de dibujar

Consultado sobre la relación entre inspiración y trabajo, Rep citó a Picasso: “La respuesta de Picasso, ¿no? 95, 5. No sé si es tan así, pero debe haber, no sé los porcentajes, pero hay mucho laburo, mucho laburo”.

Explicó que solo una pequeña parte de lo que produce termina reflejando el máximo de su amor y dedicación: “De todo mi laburo así, capaz que yo extraigo, en el lecho de muerte, digo un 10% es lo que vale la pena de lo que yo rescato, donde yo puse todo mi amor”.

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En la sesión de dibujo en vivo, Rep alentó a perder el miedo al ridículo y reivindicó la autenticidad en el arte: “Dibujar también con la capacidad de hacer ridículo. Por eso me dediqué al humor gráfico”.

Frente a la pregunta sobre si todos pueden dibujar, sostuvo: “Todos reprimimos el dibujo. Todos nacemos dibujando bien. Todos. Picasso decía: ‘Quiero terminar...’ Y Miró decían: ‘Quiero terminar dibujando como un niño’. Imposible, porque la represión cultural te aleja de esa bestia del niño con el cual viniste cargado para dibujar”.

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