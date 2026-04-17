Cultura

La Feria del Libro espera al presidente Javier Milei: qué responde él

Tras las tensiones de 2024, desde la organización y fuentes cercanas al Presidente dicen que lo esperan. El mandatario dijo a Infobae que está terminando su ensayo “La moral como política de Estado”, pero que todavía falta

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Firma de libro Javier Milei - Feria del Libro 14-05-23
Milei en la Feria del Libro, en 2023, antes de ser Presidente. (Franco Fafasuli)

Mejoraron las cosas entre el Presidente de la Nación y la Feria del Libro de Buenos Aires. Un poco lo dicen, un poco es evidente. Hace un par de años Javier Milei primero anunció que haría un acto a todo trapo para presentar su libro Capitalismo, Socialismo y la trampa Neoclásica, y después lo canceló, porque las cosas después entre los organizadores y el entonces flamante presidente se pusieron tensas. Pero todo eso parece haber quedado atrás. Y se habla otra vez de la visita del presidente. Desde distintos lugares dijeron a Infobae que es posible que ocurra, pero el Presidente mismo negó esa versión.

Es que, de a poco, el gobierno nacional vuelve a participar en la Feria del Libro, el principal acontecimiento cultural del país. No tendrá, como en gobiernos anteriores, un stand grande pero sí un camioncito con actividades. Y también organizarán eventos en el escenario principal. Como el año pasado, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, hablará en la apertura. Pero ¿Milei?

Desde la organización cuentan que, por supuesto, lo invitaron a la inauguración. ¿Irá, aunque la inauguración es el 23 y el Presidente estará en Israel hasta el 22? “Lo vamos a saber a último momento”, dicen. Aunque -el viaje es largo- se ve difícil.

"La construcción del milagro", el último libro de Javier Milei.
"La construcción del milagro", el último libro de Javier Milei.

Un editor con llegada al Presidente no descarta la visita. Pero tampoco puede confirmar: “Se sabrá recién unos días antes de que él quiera ir”, desliza. Es más o menos la versión que dan desde todos lados: las puertas están abiertas y no descartan que Milei quiera atravesarlas. ¿Un paseo, un recorrido, una actividad?

En diálogo con Infobae, Javier Milei descartó rotundamente que vaya a hacer nada en La Rural este 2026. Dijo que no irá y agregó: “Aún no está terminado mi nuevo libro. Faltan por lo menos dos vueltas de edición”.

El nuevo libro del Presidente se titulará La moral como política de Estado, como el concepto que recientemente, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Lo publicará la editorial Hojas del sur, que por ahora no puede dar detalles sobre el texto.

Sin embargo, si se mira el discurso de Milei en el Congreso, algunas ideas se pueden deducir.

Allí, dijo que su gobierno planteaba un cambio total: “Un cambio de época que puede resumirse en un concepto central: (...) la moral como política de Estado”. Y amplió: “en nuestra visión existe un claro orden de mérito. En primer lugar, están la ética y la moral en base a los valores de Occidente. Esto es, la filosofía griega, el derecho romano, la rectitud de los estoicos y los valores judeocristianos.

De modo tal que cada una de nuestras acciones sea, sobre todo, justa en el sentido de Ulpiano. Esto es: la justicia es la constante y persistente voluntad de otorgar a cada cual su derecho; esto es, la intención de dar a cada uno lo que es suyo, lo que corresponde bajo los preceptos del derecho, que son el de vivir honestamente, sin causar daño a nadie".

Leonardo Cifelli - Feria del Libro
El secretario de Cultura Leonardo Cifelli en la Feria del Libro 2025.

Y, básicamente, planteó que su idea política de abrir el comercio, la idea liberal libertaria tiene un respaldo moral: “Finalmente, está la dimensión más importante, que es la dimensión moral. El problema con la protección, con la prebenda y la corrupción estatal, es que está mal. Restringir la libertad y robar está mal. Restringir el comercio es cercenar la libertad de disponer del dinero que una persona se ha ganado con el sudor de su frente”.

Por ahí, seguramente, viene el libro del Presidente. Que, según dijo, no irá a la Feria del Libro 2026, aunque lo siguen esperando.

Qué pasó antes con la Feria del Libro

La relación entre el gobierno de Javier Milei y la Fundación El Libro, organizadora de la Feria del Libro de Buenos Aires, atravesó tensiones desde 2024. El conflicto surgió tras la asunción de Milei, cuando su presencia en la Feria generó controversia por denuncias de hostilidad y por la ausencia de un stand oficial del Estado nacional, hecho inédito en casi cinco décadas. El entonces presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, criticó duramente al gobierno por su falta de participación y lo acusó de recortes injustificados y de un “ataque a las expresiones culturales”.

Las acusaciones incluyeron la retirada del patrocinio del Banco Nación y denuncias de un sesgo ideológico. Por otro lado, Milei señaló intentos de sabotaje y amenazas en torno a la presentación de su libro.

En 2025, se produjo un acercamiento. Leonardo Cifelli, secretario de Cultura, asistió a la inauguración de la Feria, donde defendió la gestión del gobierno y recibió abucheos y aplausos. La relación mejoró tras el recambio en la presidencia de la Fundación, ahora a cargo de Christian Rainone. Según Cifelli, la gestión nunca rompió el vínculo y se mantuvieron colaboraciones en eventos como la Feria del Libro Infantil y Juvenil, además de apoyo al sector editorial.

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