Cultura

El hallazgo de huesos de mamut y ADN antiguo ubican a un castillo de Gales en epicentro de la arqueología mundial

Las investigaciones de equipos de la Universidad de Aberdeen bajo la fortaleza medieval, permiten documentar una secuencia de ocupaciones humanas y animales que abarca más de 100 mil años

Guardar
Interior de la Cueva Wogan en el Castillo de Pembroke, donde arqueólogos excavan el suelo. Se ven tiendas de campaña, equipo y luz entrando por ventanas arqueadas
Castillo Pembroke - hallazgos arqueológicos (Universidad de Aberdeen)

Un proyecto arqueológico de cinco años dirigido por la Universidad de Aberdeen continua las excavaciones en Wogan Cavern, una cueva de gran tamaño oculta bajo el Castillo de Pembroke, en Gales. Los sondeos previos, realizados entre 2021 y 2024, han documentado restos de un hipopótamo extinto, evidencia atribuida al último periodo interglacial hace 120 mil años, junto a ocupaciones humanas de múltiples épocas. Investigadores aseguran que la integridad de los sedimentos y la excepcional preservación ósea convierten al sitio en un archivo prehistórico sin equivalente en el Reino Unido, con potencial para ampliar la comprensión sobre la fauna, los cambios climáticos y la sucesión de especies humanas en la isla.

El hallazgo de huesos de mamuts, rinocerontes lanudos, renos y caballos salvajes, sumado a herramientas de piedra dispersas en distintas capas, confirma una larga secuencia de visitas y ocupaciones humanas que se extiende por más de 100 mil años. La actual intervención impulsada por Aberdeen permitirá emplear técnicas científicas avanzadas, incluyendo estudios de ADN antiguo y dataciones de alta resolución, en colaboración con especialistas del Reino Unido y Europa. Ya se han registrado rastros de Homo sapiens tempranos, correspondientes al periodo entre 45.000 y 35.000 años atrás, y los arqueólogos consideran probable identificar ocupaciones neandertales aún más antiguas.

Este bloque responde directamente a la pregunta sobre el impacto industrial del proyecto: Wogan Cavern, excavada bajo el Castillo de Pembroke, ha sido definida por el equipo dirigido por Rob Dinnis como una de las “más importantes reservas prehistóricas británicas”. El sitio ha aportado restos de hipopótamo datados en 120 mil años, vestigios de grandes mamíferos extintos y artefactos de piedra fabricados por diferentes especies humanas. El nuevo proyecto arqueológico, financiado por Calleva Foundation y coordinado por la Universidad de Aberdeen, permitirá utilizar tecnología científica avanzada y ampliar la escala de excavación desde mayo de 2026, situando al enclave como referencia internacional para el estudio de fauna y ocupación humana prehistórica.

Dos arqueólogas excavan un foso iluminado dentro del Castillo de Pembroke, rodeadas de equipos, barreras metálicas y personal en el fondo
Castillo Pembroke - hallazgos arqueológicos (Universidad de Aberdeen)

Huesos, ADN y cronología

Según detalló la profesora Kate Britton, especialista en arqueología científica de Aberdeen, la extraordinaria preservación de materiales orgánicos en Wogan Cavern habilita estudios paleoambientales de alta precisión: “Podemos aprender mucho sobre ecosistemas antiguos y realizar dataciones científicas avanzadas. Los análisis piloto ya muestran presencia de ADN antiguo tanto en huesos como en sedimentos”, explicó Britton. El objetivo del equipo interdisciplinario será reconstruir la dinámica de especies y poblaciones humanas a lo largo de decenas de milenios, en un entorno donde capas intactas de sedimentos conservan huellas de diferentes periodos de ocupación.

Rob Dinnis, quien lideró las excavaciones iniciales, indicó que los trabajos en curso buscan esclarecer cómo las variaciones climáticas durante los últimos 100 mil años condicionaron la presencia de animales y seres humanos en el sector. “Con este nuevo proyecto podemos investigar en detalle los modos de vida prehistóricos y los entornos que habitaron”, declaró el experto.

La intervención empleará tecnología de última generación disponible para la disciplina, incluyendo análisis isotópicos, de microfósiles y paleodieta, sumando la colaboración de especialistas de varios institutos europeos. El hallazgo del hipopótamo —muy poco documentado en latitudes británicas— será clave para trazar rutas de dispersión y cambios climáticos asociados al último interglacial.

Vista panorámica del Castillo de Pembroke, una fortificación medieval de piedra, reflejada en el agua, bajo un cielo azul con nubes blancas
Castillo Pembroke - hallazgos arqueológicos (Universidad de Aberdeen)

Impacto patrimonial en Pembroke

En el plano institucional, la repercusión sobre el Castillo de Pembroke se refleja en la creación de un equipo ampliado y la adecuación de los espacios para la conservación in situ de los hallazgos. El Pembroke Castle Trust participa activa y financieramente en el desarrollo del programa, con nuevas contrataciones para gestión de colecciones.

La recién nombrada manager de colecciones, Dr Jonquil Mogg, señaló que la relevancia del enclave extiende el perfil del castillo, tradicionalmente asociado a la historia medieval y al nacimiento de Enrique VII en 1457, hacia un rol central en la arqueología prehistórica británica: “Wogan Cavern puede establecer a Pembroke como un referente para la prehistoria en Gran Bretaña”, afirmó.

La dirección del castillo, encabezada por Jon Williams, manifestó que la continuidad de la investigación transforma el enfoque del atractivo turístico y cultural del recinto. “Estamos muy entusiasmados ante la posibilidad de trabajar junto a Rob Dinnis y su equipo, y de asegurar la colección para Pembroke, Gales y más allá”, indicó Williams.

Las nuevas excavaciones están programadas para finales de mayo de 2026, marcando la mayor intervención arqueológica en el sitio desde su construcción en el siglo XI.

[Fotos: Universidad de Aberdeen]

Temas Relacionados

Pembroke CastleArqueología PrehistóricaArqueologíaUltimas noticias América

Últimas Noticias

Tom Waits y Massive Attack toman el camino del activismo con una canción cargada de mensaje político

‘Boots on the Ground’, publicada esta semana pero no disponible en Spotify por decisión de los artistas, apunta directo contra Donald Trump. “La locura del hombre es un festín para las moscas”, escribió Waits

Tom Waits y Massive Attack toman el camino del activismo con una canción cargada de mensaje político

“Legítimo derecho a la crítica”: el escritor italiano Roberto Saviano fue absuelto en el juicio por difamación

La resolución judicial reconoce que el autor de ‘Gomorra’, actuó dentro de los márgenes del derecho al referirse al vicepresidente, ministro y líder de derecha Mateo Salvini

“Legítimo derecho a la crítica”: el escritor italiano Roberto Saviano fue absuelto en el juicio por difamación

El Premio Poesía Indígena de Argentina debuta celebrando la riqueza de las lenguas originarias

El poeta chaqueño Camilo Ballena se llevó el principal galardón del certamen, donde también fueron reconocidas Ayelén Penchulef y Dolo Trenzadora. La ceremonia de premiación se realizará el 5 de mayo

El Premio Poesía Indígena de Argentina debuta celebrando la riqueza de las lenguas originarias

Sócrates, filósofo griego: “Es mejor sufrir una injusticia que cometerla”

Nunca escribió nada; fueron sus alumnos los que divulgaron sus ideas. El hombre que demostró que “el pensamiento en sí es peligroso”, según Hannah Arendt; el “primer intelectual”, según José Ortega y Gasset. Un acercamiento a su filosofía ética

Sócrates, filósofo griego: “Es mejor sufrir una injusticia que cometerla”

Tip de la RAE: charm, alternativas en español

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Tip de la RAE: charm, alternativas en español
DEPORTES
Una inteligencia artificial proyectó cómo será la definición de la Premier League

Una inteligencia artificial proyectó cómo será la definición de la Premier League

Francisco Cerúndolo volvió a caer ante Alexander Zverev y se quedó sin semifinal en Múnich

Echaron al entrenador de Arabia Saudita a dos meses del Mundial: la millonaria suma que recibirá como indemnización

“Fuerte discusión en el vestuario”: revelaron los motivos de la salida de Javier Mascherano del Inter Miami

Reaparecieron en vivo el periodista y la hincha de Boca Juniors que se viralizaron: “Lo más lindo del día fue conocerla a ella”

TELESHOW
Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La anécdota de Federico D’Elía en una comisaría que sorprendió a Mario Pergolini: ”Los policías se asustaron"

Glam ochentoso, toque rockero y los consejos de su hija Emma: el look de Evangelina Anderson para ver a Roxette

El video de Andrea del Boca que generó rumores de su posible regreso a Gran Hermano

Roxette homenajeó a Los Redonditos de Ricota durante su show en Argentina

INFOBAE AMÉRICA

Tom Waits y Massive Attack toman el camino del activismo con una canción cargada de mensaje político

Tom Waits y Massive Attack toman el camino del activismo con una canción cargada de mensaje político

EEUU emite alerta de nivel 3 por tormentas con tornados y granizo gigante para más de 50 millones de personas

Trump dijo que EEUU mantendrá el bloqueo a los puertos iraníes mientras duren las negociaciones entre Washington y Teherán

Se desploma el precio del petróleo tras el anuncio de la apertura del estrecho de Ormuz

“Legítimo derecho a la crítica”: el escritor italiano Roberto Saviano fue absuelto en el juicio por difamación