Andrew Lloyd Webber transformará el legendario robo de la Mona Lisa en un espectáculo teatral para Broadway

Andrew Lloyd Webber confirma que el libreto del musical sobre la Mona Lisa avanza y que el estreno podría apuntar a Broadway, sin sede confirmada - (Foto Charles Sykes/Invision/AP)

El compositor británico Andrew Lloyd Webber prepara un nuevo musical inspirado en el histórico robo de la Mona Lisa, un episodio que redefinió la proyección internacional de la obra de Leonardo da Vinci y que marcó un antes y un después en la historia del arte.

El compositor británico confirmó a The Stage que está desarrollando el libreto basado en el célebre caso de la desaparición de la pintura en París en 1911 y que su trabajo continuará a lo largo de 2026.

El interés de Andrew Lloyd Webber en el robo de la Mona Lisa surge por el impacto que el incidente tuvo en el arte y la cultura. El crimen no solo impulsó la fama global de la obra, sino que transformó su sitio en el imaginario colectivo y la llevó a convertirse en un fenómeno internacional.

En información recogida por The Stage y la reportera Anne Doran, Lloyd Webber explicó que el nuevo musical se basa en la historia real del robo y la desaparición de la Mona Lisa durante tres años, hasta su localización en Italia. El proyecto teatral, que aún no tiene sede confirmada, aspira a estrenarse en Broadway y sumaría un nuevo hito a la carrera del creador de obras como Cats, El fantasma de la ópera y Evita.

Andrew Lloyd Webber prepara un musical sobre el robo de la Mona Lisa que revolucionó la fama de la obra de Leonardo da Vinci - Louvre Museum/Public Domain

El robo que cambió la fama de la Mona Lisa

En agosto de 1911, Vincenzo Peruggia, un empleado italiano del Museo del Louvre, sustrajo la Mona Lisa del museo. Escondió la obra bajo su abrigo y salió sin levantar sospechas, lo que permitió que la pintura permaneciera desaparecida casi tres años.

El caso generó una enorme conmoción en el mundo del arte, así como la renuncia del director de pinturas del Louvre. Durante la ausencia de la Mona Lisa, su imagen fue reproducida en postales y muñecas, y la curiosidad global atrajo gran cantidad de visitantes a las salas vacías del museo.

La pintura fue localizada en Italia en 1913. Tan solo dos días después de su regreso, más de 100.000 personas acudieron a verla, una cifra nunca antes registrada, según destacó Anne Doran en The Stage.

El musical de Andrew Lloyd Webber se inspira en el robo ocurrido en 1911, el suceso que convirtió a la pintura en un fenómeno internacional - REUTERS/Brendan Mcdermid

De pintura renacentista a símbolo global

La obra de Leonardo da Vinci era reconocida antes del robo, pero no tenía el estatus de atracción mundial que posee hoy. El suceso y su cobertura mediática multiplicaron su relevancia cultural y asentaron a la Mona Lisa como símbolo global de la pintura occidental.

Tras su recuperación, la imagen de la Mona Lisa alcanzó a públicos masivos y se integró en productos, leyendas e historias populares. De acuerdo con estimaciones de 2018, “9 de cada 10 visitantes del Louvre van principalmente para ver la Mona Lisa”, detalló The Stage.

La fascinación internacional generada por el caso es uno de los aspectos que el musical de Lloyd Webber aborda, analizando el pasaje de la pintura de obra renacentista a ícono universal.

La desaparición de la Mona Lisa durante casi tres años transformó su imagen en símbolo global gracias a la cobertura mediática y al interés cultural - REUTERS/Gonzalo Fuentes

Los próximos pasos de Andrew Lloyd Webber

El musical sobre la Mona Lisa es uno de los dos proyectos que actualmente ocupan la atención del compositor británico. Lloyd Webber también elabora una obra basada en “The Illusionist”, el filme de 2006.

El autor señaló que el libreto sigue en proceso y que pronto centrará su trabajo en esta propuesta. “Más allá de lo que ya les he compartido, por ahora no puedo revelar más porque en breve me internaré por completo en la escritura”, aclaró el propio Lloyd Webber para Anne Doran en The Stage.

La expectativa es alta entre seguidores del teatro y amantes del arte, mientras Lloyd Webber se sumerge en la creación de un musical que une historia, dramaturgia y misterio alrededor de la figura de la Mona Lisa.