Un niño de 5 años quedó atrapado por la puerta de un colectivo y fue arrastrado durante una cuadra

El niño sufrió quemaduras y golpes, además de que tiene un fuerte hematoma en el tobillo

Un desesperante episodio ocurrido en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, cuando un menor de cinco años fue arrastrado durante varios metros por un colectivo de la línea 283 tras quedar atrapado en la puerta trasera. El niño terminó con politraumatismos y quemaduras, aunque ahora se encuentra fuera de peligro.

El hecho se registró el pasado viernes 10 de abril, cerca de las 17, cuando el niño, identificado como G.C., descendía del vehículo junto a su abuela materna, María, en la intersección de Plumerillo y Canadá.

La madre del niño, Rocío, radicó la denuncia en la comisaría 5ta de Villa Fiorito. Según su relato, ambos pasajeros se dirigían a su domicilio y, al momento de bajar, la abuela descendió primero. En ese instante, el menor quedó en el escalón central de la unidad y, acto seguido, el colectivo inició la marcha.

El menor quedó atrapado por la puerta trasera, sujeto por el tobillo izquierdo, siendo arrastrado aproximadamente una cuadra. Se trataba del interno 8323, ramal B3.

El niño sufrió quemaduras y golpes, además de que tiene un fuerte hematoma en el tobillo

De acuerdo a lo declarado por la madre en América, el niño fue asistido rápidamente por una joven que esperaba abordar el colectivo en la parada siguiente. Esta persona logró alertar al conductor y detener la unidad. “Si no llegaba a estar esa chica, el colectivo no paraba”, afirmó la madre.

Además, confirmó que el chofer continuó su recorrido tras el episodio y que no se acercó al hospital ni realizó consultas por el estado de salud del menor; solamente se presentó a la sede de la Unidad de Pronta Atención. “Me enteré de que después dijo que solo lo había agarrado de la mano y que la culpa fue de mi mamá porque bajó mal”, indicó.

En el centro de salud más cercano, los profesionales médicos constataron que el menor presentaba golpes, quemaduras y lesiones en el cuerpo y manos, además de un hematoma importante en el tobillo, lugar donde la puerta lo había retenido.

“Ahora está bien, está con golpes y quemaduras. Lo que tiene son lesiones en el cuerpo y en las manos. Tiene un hematoma grande en el tobillo, donde fue agarrado por la puerta con todo el cuerpo afuera. Está dolorido”, relató Rocío.

La abuela del niño también sufrió lesiones, incluyendo golpes en el cuerpo y una parálisis facial parcial. Según la madre del menor, la presión arterial de la mujer permanece elevada desde el episodio.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 10 de Lomas de Zamora interviene en la causa, caratulada como lesiones culposas. El menor fue dado de alta tras ser atendido y se encuentra fuera de peligro.

Quisieron asustar a un niño, pero lo atropellaron y lo arrastraron con la moto

Una cámara de seguridad captó el instante en que un motociclista, acompañado por dos personas más, atropelló y arrastró por varios metros a un niño que circulaba en bicicleta en la localidad bonaerense de Rojas.

Quisieron asustar a un menor, pero lo atropellaron y lo arrastraron por el asfalto

El hecho ocurrió cerca de las 17:30 del jueves pasado, en la intersección de las calles Solís y Necochea. En las imágenes se observa al niño detenido en la vereda, conversando con otros menores, cuando fue sorprendido por la maniobra de la moto con tres ocupantes.

La intención aparente era asustar al chico, pero el pie del último pasajero se trabó en la rueda trasera de la bicicleta, provocando que el menor fuera lanzado y arrastrado por varios metros mientras los ocupantes del vehículo perdían el equilibrio.

Los minutos siguientes al impacto resultaron críticos. El niño quedó tendido en el asfalto, visiblemente dolorido, y uno de los sujetos intentó ayudarlo a incorporarse sin conseguirlo. Después, quien manejaba la moto se puso una capucha y se acercó al niño. Poco después, un adulto salió de una casa cercana al escuchar el ruido y socorrió a la víctima. El video muestra que los autores del hecho se retiraron del lugar y no pidieron asistencia médica.

De acuerdo con Rojas Ciudad, los familiares del menor realizaron la denuncia y expresaron su indignación, reclamando que los responsables sean identificados y juzgados. Hasta el momento, los ocupantes de la motocicleta no han sido identificados ni localizados, lo que representa un obstáculo para la investigación policial.

En relación al estado de salud del niño, las imágenes reflejan el dolor tras el impacto, pero no se difundió un parte médico oficial. La fuga de los implicados agrava la situación legal y dificulta el avance de las actuaciones judiciales.

Hasta el último reporte, no se conocieron datos concretos sobre la identidad de los adultos involucrados ni se confirmó la detención de alguno de ellos.