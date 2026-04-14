Ciencia

El origen de los anillos de Saturno: cómo una antigua luna pudo cambiar la historia del planeta para siempre

Investigadores de la Universidad de California revelan cómo la desaparición de un satélite gigante podría explicar la juventud y el brillo helado de estos cinturones de asteroides

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Saturno destaca en el sistema solar por sus anillos de hielo y un volumen diez veces mayor que el de la Tierra (SOCIEDAD INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/JPL-CALTECH/SPACE SCIENCE INSTITUTE)
Saturno destaca en el sistema solar por sus anillos de hielo y un volumen diez veces mayor que el de la Tierra (SOCIEDAD INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/JPL-CALTECH/SPACE SCIENCE INSTITUTE)

Saturno se distingue en el sistema solar por su tamaño y por la presencia de un sistema de anillos que ha fascinado tanto a científicos como a aficionados a la astronomía. Con un diámetro de 116.460 kilómetros, este planeta es el segundo más grande, solo superado por Júpiter. Su volumen es aproximadamente diez veces superior al de la Tierra, según National Geographic.

A pesar de sus dimensiones, lo que ha intrigado a la comunidad científica son sus anillos y la inclinación de su eje, que alcanza 26,7 grados. Hasta fechas recientes, el origen de estos anillos constituía uno de los grandes enigmas de la astronomía, porque no existía una explicación convincente sobre su formación.

La juventud de los anillos, en contraste con la edad estimada de Saturno, añadía complejidad al problema: mientras el planeta tiene aproximadamente 4.500 millones de años, los anillos muestran signos de ser mucho más recientes, lo que motivó numerosas investigaciones.

La existencia de anillos tan jóvenes no se correspondía con la antigüedad del planeta, impulsando la búsqueda de hipótesis capaces de explicar cómo y cuándo surgieron los anillos, así como el motivo por el cual parecen estar compuestos principalmente por hielo de agua.

Los anillos de Saturno perderán su brillo y serán casi imperceptibles desde la Tierra
Las simulaciones indican que la gravedad de Saturno separó el manto helado de Crisálida, dejando el núcleo rocoso en la atmósfera o el interior planetario (Crédito: NASA, ESA, Amy Simon (NASA-GSFC), Michael H. Wong (University of California), Joseph DePasquale (STScI))

Hipótesis y la destrucción de la luna Crisálida como origen

Un estudio reciente de la Universidad de California, presentado durante la conferencia Lunar and Planetary Science, celebrada por la Sociedad de Ciencias Planetarias, propone una explicación: los anillos serían el resultado de la destrucción de una antigua luna del planeta, denominada Crisálida. Según los investigadores, este satélite se desintegró tras acercarse demasiado al planeta, en un evento que habría ocurrido hace entre 100 y 200 millones de años.

La hipótesis responde a dos preguntas clave: la juventud de los anillos y su composición, predominantemente de hielo. Establece que Crisálida orbitaba junto a otras lunas importantes como Titán, contribuyendo al equilibrio gravitatorio, hasta que perdió estabilidad por razones aún desconocidas y colisionó violentamente con Saturno, fragmentándose en el proceso.

Las simulaciones desarrolladas por el equipo científico muestran que la intensa gravedad actuó de modo selectivo durante el impacto con Crisálida. Al atravesar la atmósfera superior del planeta, el satélite perdió su manto helado, mientras que buena parte de su núcleo rocoso permaneció intacto o se desplazó hacia el interior del planeta.

El autor principal del estudio, Yifei Jiao, indicó que se desconoce si existía algún anillo previo al evento. La formación del actual sistema de anillos se atribuye al material helado desprendido en la colisión, que se dispersó en forma de disco de escombros alrededor de Saturno. Esto explica que los anillos estén compuestos casi exclusivamente por hielo de agua, mientras el material rocoso de la antigua luna terminó en la atmósfera profunda o se perdió en el espacio.

Las consecuencias de la desaparición de Crisálida

Cerca del 70 % de la masa original creada tras la colisión de Crisálida habría sido eliminada del sistema de Saturno.Cerca del 70 % de la masa original creada tras la colisión de Crisálida habría sido eliminada del sistema de Saturno (SOCIEDAD INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/JPL/SPACE SCIENCE INSTITUTE)
Cerca del 70 % de la masa original creada tras la colisión de Crisálida habría sido eliminada del sistema de Saturno.Cerca del 70 % de la masa original creada tras la colisión de Crisálida habría sido eliminada del sistema de Saturno (SOCIEDAD INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/JPL/SPACE SCIENCE INSTITUTE)

La desaparición de Crisálida tuvo efectos directos para Saturno. El suceso habría roto la antigua resonancia gravitatoria entre el planeta y Neptuno, fijando la inclinación actual de su eje. Además, la cantidad de material resultante de la colisión coincide con la masa observada hoy en el sistema de anillos, lo que refuerza la hipótesis planteada.

De acuerdo al equipo de investigación, este escenario permite explicar por qué los anillos de Saturno son jóvenes y, al mismo tiempo, se ajusta a la cantidad de materia que actualmente orbita al planeta. Los datos y simulaciones aportados respaldan que la desaparición de un satélite de gran tamaño habría sido suficiente para generar el sistema de anillos que se observa en la actualidad.

Con el tiempo, la interacción de Titán y otras lunas cercanas ha modificado el cinturón de fragmentos generado tras la colisión. Los cálculos sugieren que el sistema original de escombros pudo haber sido hasta tres veces más masivo que el actual. Las fuerzas gravitatorias habrían eliminado o expulsado cerca del 70 % de la masa inicial desde el desmembramiento de Crisálida.

Actualmente, los astrónomos buscan pruebas de este evento en las superficies de otros cuerpos del sistema. El hallazgo de cráteres inusuales o de depósitos de material en otras lunas heladas podría confirmar la existencia de Crisálida. Si se encontraran estas evidencias, el antiguo satélite dejaría de ser solo una hipótesis y se convertiría en un caso concreto para investigación futura.

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