Han Kang, Angela Flournoy y Arundhati Roy, entre los finalistas de un importante premio literario en Estados Unidos

La Nobel Han Kang, entre los finalistas (Crédito: News Agency/Anders Wiklund via REUTERS)

Las novelas del premio Nobel Han Kang y Angela Flournoy, y las memorias de Arundhati Roy, se encuentran entre las finalistas de los premios del Círculo Nacional de Críticos del Libro.

La asociación de críticos anunció los nominados en ocho categorías competitivas y tres ganadores honorarios, incluida la célebre autora y periodista Frances Fitzgerald, quien recibirá un premio a la trayectoria.

Angela Flournoy (Crédito: Instagram Angela Flournoy)

“De los cientos de títulos que nuestra organización consideró cuidadosamente este año, estos singulares e impactantes finalistas se alzaron con la victoria”, declaró el presidente de NBCC, Adam Dalva. “Interrogan sobre nuestras vidas, amplían nuestros horizontes creativos y sociales, nos conmueven y nos sorprenden constantemente. Especialmente en estos tiempos difíciles, cada uno de estos escritores y traductores merece ser celebrado y leído por muchos”.

We Do Not Part de Han (traducido del coreano por e. yaewon y Paige Aniyah Morris) es finalista de ficción, junto con The Antidote de Karen Russell; Audition de Katie Kitamura; On the Calculation of Volume (Book III) de Solvej Balle, traducido del danés por Sophia Hersi Smith y Jennifer Russell; y The Wilderness de Flournoy.

La escritora y activista india Arundhati Roy (Foto: EFE/Quique García)

Roy está nominada en la categoría autobiográfica por Mother Mary Comes to Me, junto con otros libros citados, entre ellos Memorial Days de Geraldine Brooks, Paper Girl de Beth Macy, Shattered de Hanif Kureishi y A Truce That Is Not Peace de Miriam Toews.

Los finalistas en otras categorías van desde To Save and to Destroy de Viet Thanh Nguyen para la crítica, pasando por Baldwin: A Love Story de Nicholas Boggs como mejor primer libro, hasta Night Watch de Kevin Young para poesía.

Los ganadores serán anunciados el 26 de marzo.

Fuente: AP