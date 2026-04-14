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Estefanía Pasquini, la esposa del doctor Alberto Cormillot, enfrentó los rumores de embarazo: "Hay cosas que no se dieron como soñábamos"

La nutricionista abrió su corazón y contó lo que sintió el matrimonio luego de la viralización de la versión de que esperaban un hermanito para Emilio

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Estefanía Pasquini, la esposa del doctor Alberto Cormillot, enfrentó los rumores de embarazo

Los rumores de embarazo sacudieron en los últimos días la intimidad de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini. Luego de que lo hiciera el médico, ahora su esposa salió a aclarar esas versiones. En su cuenta de Instagram, la nutricionista afirmó que ya atravesaron procesos de reproducción asistida para tener a su hijo Emilio y remarcó el daño emocional que provocan las especulaciones en torno a su maternidad.

“Leer o escuchar que estoy embarazada, cuando no es así, no es un rumor más. Es un golpe”, publicó Pasquini en Instagram. La nutricionista detalló que su maternidad no fue producto del azar, sino de un proceso médico prolongado y duro: “No puedo quedar embarazada si no es por medio de un tratamiento. Los procesos son largos y emocionalmente muy duros. Detrás de eso hay historia. Hay momentos donde tuvimos que ser fuertes cuando en realidad ninguno de los dos podía. Hay angustia, frustración, silencios, duelos que no siempre se ven”.

“Eso no reemplaza el deseo, ni el saber que hay cosas que no se dieron como soñábamos. Cuando alguien dice algo así, sin saber, lo que hace es volver a abrir todo eso. Revive el dolor. Y duele”, expresó Pasquini. La especialista insistió desde su experiencia en la importancia de ser cautos al opinar sobre temas íntimos: “Hablar de hijos, de embarazos o aspectos íntimos no es un tema menor”.

Al intervenir en el video de Instagram, Pasquini amplió: “A veces, lo que para uno es una simple frase, para otro es una herida. Meter el dedito ahí es revivir un montón de cosas. Momentos de duelo, sueños que no fueron. Creo que esto es una buena ocasión para generar conciencia en todos de qué se dice y de qué se opina”.

Estefanía Pasquini enfrentó los rumores de embarazo
El posteo de Estefanía Pasquini

Desmentida pública de la pareja y cómo surgió el rumor

Durante ka emisión de Cuestión de Peso, el conductor Mario Massaccesi preguntó a Alberto Cormillot si esperaban un hijo. El médico respondió: “No, no”, descartando cualquier especulación. Pasquini sumó con humor: “Estamos con la soga al cuello”.

Ambos dejaron claro que no hay embarazo en curso ni planes próximos para ampliar la familia. El origen del rumor se vinculó a una foto intervenida con inteligencia artificial que simulaba una ecografía y se viralizó el fin de semana anterior, explicó el programa. “Podríamos decir que Estefi está embarazada de la IA. Es un ‘bebé ficticio’”, bromeó Cormillot, confirmando que la imagen digital generó dudas incluso entre personas cercanas.

La nutricionista relató que recibieron “muchas felicitaciones hasta de familiares” y detalló que colegas y periodistas médicos también preguntaron por el supuesto embarazo. “¡Nada que ver!”, zanjó Pasquini sobre la falsa noticia.

El emotivo saludo de cumpleaños de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini a su hijo Emiliano
Los Cormillot con su hijo Emilio

Reacciones de Emilio y del entorno familiar

La pareja reconoció que Emilio, su hijo en común, pudo haber escuchado el rumor, aunque precisaron que no planean ampliar la familia. “Creemos que posiblemente sí se enteró, desafortunadamente. Emilio quiere un hermanito, pero no sería el caso”, comentó Cormillot a Infobae.

Massaccesi se refirió en el programa a la relación de Emilio con Adrián y René Cormillot, hermanos mayores fruto de otra relación del médico, con una diferencia de edad de 50 años respecto al menor. “Emilio se desvanece por Adrián”, describió el conductor, ilustrando la dinámica de una familia ensamblada.

El revuelo generado llevó a amigos, colegas y el equipo de la clínica donde trabaja Cormillot a realizar consultas y felicitaciones, tras ver la noticia en redes sociales.

El romántico cumpleaños de Alberto Cormillot y su esposa Estefanía Pasquini
Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot

La perspectiva personal de Alberto Cormillot y el humor en la pareja

El tema también fue abordado con humor por Cormillot en el programa, donde recordó una antigua declaración: “Voy a tener sexo hasta los 85”. Pasquini intervino con una broma: “No, no. No se jubiló de eso”, desatando risas y aplausos en el estudio.

El médico aclaró que cuando dio aquella entrevista, aún no conocía a Pasquini, y puso en contexto estos comentarios que hoy forman parte de su interacción cotidiana. “Cuando di esa nota tenía unos 50 años y no sabía que iba a conocer a Estefi”, explicó en el programa.

El ambiente relajado ilustró cómo la pareja enfrenta la presión mediática y los rumores recurriendo al buen humor, sin perder de vista la importancia de respetar la intimidad personal y los procesos familiares.

Al finalizar, Pasquini hizo un llamado a la reflexión sobre la sensibilidad al abordar cuestiones privadas. Recordó la importancia de pensar qué pueden estar viviendo los demás antes de emitir opiniones, ya que cada palabra puede reabrir experiencias difíciles o heridas invisibles.

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