Leer Corea en Buenos Aires: la revolución del libro ilustrado y el poder de las imágenes

La exposición 'Leer Corea: Recorrido por libros ilustrados' en Buenos Aires celebra la diversidad cultural y visual de la literatura coreana contemporánea - (Gentileza del Centro Cultural Coreano)

El Centro Cultural Coreano de Buenos Aires presenta desde el 18 de marzo la exposición “Leer Corea: Recorrido por libros ilustrados”, un evento que propone al público argentino una inmersión en el arte visual y narrativo de la literatura coreana contemporánea. A través de una selección de cien títulos y cincuenta ilustraciones originales, la muestra busca romper estereotipos y ampliar la comprensión sobre la diversidad cultural de Corea, según detalló Jiyoung Moon, encargada de exhibiciones del centro, en conversación con Infobae.

La exposición coincide con el 20° aniversario del Centro Cultural Coreano y la 50ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. El objetivo es mostrar una visión amplia y matizada de la cultura coreana. “Quiero mostrar una cultura coreana más allá del K-pop o lo tradicional, dar cuenta de la vida urbana, la experiencia de los artistas y la variedad que existe”, afirmó Moon.

Jiyoung Moon, encargada de exhibiciones, destaca la capacidad de los libros ilustrados coreanos para transmitir emociones intensas a través de imágenes sin texto - (Gentileza del Centro Cultural Coreano)

El proceso de curaduría, que se extendió durante tres meses, incluyó la lectura de los cien libros seleccionados, la investigación sobre autores y la evaluación de temas y estilos. Moon explicó que la selección priorizó obras que se distinguen por su narrativa visual y su capacidad de transmitir emociones intensas a través de imágenes, en muchos casos sin recurrir al texto. “Mis clientes y editores solían decir que los libros ilustrados coreanos hablan solo con escenas, con imágenes”, relató la curadora, quien previamente dirigió una pequeña librería en Corea.

Cien libros y cincuenta ilustraciones originales muestran la evolución del libro ilustrado coreano más allá de los límites del K-pop y lo tradicional - (Gentileza del Centro Cultural Coreano)

Una característica esencial de los libros ilustrados coreanos, de acuerdo con la visión de Moon, es que la materialidad del libro forma parte de la narración. Así, la muestra incluye obras en las que el formato desplegable, la dirección de lectura o la elección del papel contribuyen a la experiencia del lector. Ejemplos de este enfoque son títulos como Los árboles bailan, Pared y Tanta nieve, donde el vacío y el silencio visual cumplen un papel central en cada historia haciendo que los libros además de tener una narrativa sean una pieza de arte.

La exposición incluye obras premiadas como La pequeña hada del trueno de Han Kang y títulos galardonados en el BolognaRagazzi Award - (Gentileza del Centro Cultural Coreano)

La exposición presenta libros reconocidos internacionalmente, premiados en certámenes como el BolognaRagazzi Award o el Hans Christian Andersen Award. Entre los títulos exhibidos se encuentra La pequeña hada del trueno y la pequeña hada del relámpago, primer libro ilustrado de la Nobel Han Kang. También figuran obras como Si quieres una manzana roja y La historia de Mo, galardonadas en recientes ediciones del BolognaRagazzi.

Desde el año 2000, el libro ilustrado coreano dejó de ser exclusivo para niños y ahora cautiva tanto a lectores adultos como jóvenes - (Gentileza del Centro Cultural Coreano)

En la charla, Moon describió la evolución del libro ilustrado en Corea, señalando que desde los años 2000 el género dejó de considerarse exclusivo para el público infantil. Actualmente, más de la mitad de los libros ilustrados coreanos pueden ser leídos tanto por adultos como por niños. La curadora también destacó la influencia de plataformas digitales como Webtoon, que ampliaron el alcance de la ilustración coreana entre jóvenes y adultos, diferenciándose de la tradición argentina, donde la imagen suele vincularse a la literatura infantil o a la crítica social y política.

La muestra promueve el intercambio editorial entre Corea y Argentina a través de acceso digital a derechos y estímulo a la traducción al español - (Gentileza del Centro Cultural Coreano)

La muestra propone una experiencia participativa, en la que los visitantes pueden manipular libros, recorrer ilustraciones originales y acceder mediante códigos QR a información sobre derechos editoriales. Esta dimensión profesional busca fortalecer el vínculo entre editoriales coreanas y argentinas, promoviendo la traducción y publicación de nuevos títulos en español, según relató Moon.

Sobre la repercusión en Corea de la exposición en Buenos Aires, Moon señaló que para los autores y artistas coreanos “es un honor” que sus obras se presenten en otro idioma y contexto. Actualmente solo diez de los libros exhibidos cuentan con traducción al español, lo que representa una oportunidad para ampliar el acceso a estos contenidos.

Títulos como Isla de plástico y Soy el metro abordan temas contemporáneos como medio ambiente, identidad y vida urbana en Corea desde la literatura ilustrada - (Gentileza del Centro Cultural Coreano)

La selección de las obras refleja una diversidad de enfoques, desde la reinterpretación de relatos tradicionales hasta la exploración de temas contemporáneos como la vida urbana, la memoria, la identidad y el medio ambiente. Así, libros como Puntos, líneas y aves y Isla de plástico abordan cuestiones ambientales, mientras que otros, como El muro, Abuela Ring-Ring, ¿a dónde va? y Soy el metro, retratan aspectos de la vida cotidiana en las ciudades coreanas.

La muestra integra tecnología, interacción y una mirada profunda sobre la cultura coreana. Solo una fracción de estas obras se tradujeron, abriendo nuevos caminos editoriales - (Gentileza del Centro Cultural Coreano)

“La materialidad del libro no es un detalle técnico de impresión, sino una parte importante de la narración”, resumió Moon al describir la esencia del libro ilustrado coreano. La muestra aspira a que el público argentino descubra, a través de este formato artístico, aspectos de Corea que trascienden los estereotipos.

La entrada a la exposición es libre y gratuita, y puede visitarse en el Centro Cultural Coreano de lunes a viernes de 9 a 12:30 y de 13:30 a 17 horas.