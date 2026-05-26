¿Otra vez lo mismo?: cuando el pasado vuelve y arrasa con todo

“Tantos ojos sobre ellas” es la primera novela de Alejandra Naughton

“El pasado nunca es lineal: insiste, irrumpe, se filtra en el presente cuando menos lo esperamos”, reza la contratapa de la opera prima de la economista de la UBA, experta en regulación bancaria y mercados financieros.

Alejandra Naughton, la novel autora de Tantos ojos sobre ellas (Metrópolis, 2025), estudió en Harvard, forma parte del directorio de varias empresas y tiene un blog en el que comparte crónicas de viajes y vivencias cotidianas. Fue en 2020, cuando la pandemia le trajo un descubrimiento inesperado: la escritura de ficción. Y se largó. La ex-consultora del FMI, desafió a la página en blanco, en medio de la emergencia sanitaria mundial. Y así surgió su primera obra.

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Lo primero que pensé al leerla fue: pero ¿qué hace esta señora tan corporativa haciendo ficción? Y cuando terminé el libro, entendí un poco más. Porque escribir puede ser un cable a tierra. ¿O no? También puede tratarse de encontrar un espacio para habitar y habitarse, pero de un modo distinto al que lo hacemos cotidianamente. Un lugar donde dejar que las cosas fluyan, pero para el otro lado. El lado B.

"Tantos ojos sobre ellas" (Metrópolis, 2025)

La historia de ellas

Las mujeres de este relato son 3: Iris, Lucía y Ana. Dos de ellas son madre e hija. La otra es un viejo amor de Rafael, el marido de Iris. Y las tres pasan por un mismo trance en tiempos distintos y toman decisiones que les cambian la existencia. Porque Tantos ojos sobre ellas podría querer decir: “y sobre ellos: ¿qué?”. Los personajes masculinos están presentes, sí, pero no son protagonistas, aunque sus opiniones pesan. La estelaridad es de ellas en todos los sentidos: para bien y para mal. Como siempre, ¡va! Porque al final del día la culpa de todo es de ellas, ¿o no? Cargan con eso, con lo otro, con lo de más a allá y con lo de ellos también. Y así sus vidas se van moldeando como arcilla fresca, al compás de los acontecimientos planeados y no tanto.

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“Iris, somos grandes, sabemos que estas cosas pueden pasar. ¿Qué te preocupa? – Siempre dijimos que nuestros hijos serían buscados. Siempre. – No lo buscamos, pero sucedió. Me falta la última materia para recibirme. Uy, pero eso: ¿qué importa? Cómo se nota que hablas de mi carrera, no de la tuya. Para mí es muy importante. Me costó mucho llegar acá. (…) Iris no pudo ser indiferente a la determinación de Rafa. (…) Y si Rafa tenía razón? ¿Acaso pensaba que podía controlarlo todo, incluso su fertilidad?”.

Los saltos de tiempo en la novela van del 2020 a 1983 y de 1980 al 2002. Y así. Para adelante y para atrás. Y esas idas y vueltas forman parte de la musicalidad particular que tiene el texto de Naughton. Es un ir venir de años, de contextos históricos y de situaciones que parecen regresar como un boomerang. Se repiten. Pero, aun así, no terminan igual. Algo cambia y es lo que hacen con eso que les pasa. Es que tanto Iris, como Lucía y Ana, transitaron el mismo camino, pero con resultados diferentes. Las tres quedaron embarazadas, cada una en un período y contexto distinto. Una fue casi presionada para tenerlo- Iris-, otra decidió abortar – Lucía- y la tercera quiso traer su hijo al mundo, a sus jóvenes 17 años, y sin contarle una sola palabra al padre biológico. Es que Iris y Rafael son los padres de Ana y Lucía fue la novia de Rafael, antes de conocer a Iris y tener una hija con ella. Y esto recién empieza.

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La autora es economista (UBA), Directora corporativa certificada por la Universidad de Harvard

Un adolescente enciende la mecha

Pero todo este laberinto, de alta tensión emocional, se desata de la mano de Matías, el hijo de Ana. El chico es el que despierta a todos los personajes y activa la acción. Es el disparador de todo lo que viene después. La cosa es así: resulta que Matías, en plena pandemia, tiene que irse a vivir con Iris, su abuela. Y es allí, en el encierro, que encuentra una foto -medio escondida- en el escritorio de su abuelo Rafa. Esa foto se transforma en el objeto mágico porque lo cambia todo. Y así arranca la propuesta de Alejandra Naughton y nos desarma. Tantos ojos sobre ellas es una lectura que interpela. Es para mujeres, pero también para hombres.

En 170 páginas y 22 capítulos cortos, plantea una de las cuestiones más potentes de la existencia humana: ¿queremos tener hijos? ¿No queremos tener hijos? ¿Quién decide al final? Y si decide por no: ¿es malo por eso? Y si decide por sí: ¿es bueno? ¿De quién es el cuerpo que llevará ese hijo? ¿Y qué pasa con el futuro de la persona que lleva esa vida en su vientre?

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Y al final, Naughton tiene razón cuando escribe que “el pasado nunca es lineal: insiste, irrumpe, se filtra en el presente cuando menos lo esperamos”. Porque tanto Iris y Rafa, como su hija Ana, el propio Mati, Lucía y la constelación de personas y barrios que orbitan la historia, están impactados por ese pasado que vuelve y pega. Y va de un año al otro y de un lugar a otro. De Once a Congreso, de Flores a Caballito, de Villa Gesell a una beca en Irlanda y una estadía en Nueva York. Y en ese cruce de personas, situaciones y tiempos, la historia reciente de la Argentina hace las veces de gran escenario de esta novela generacional “que nos recuerda que cada decisión que tomamos no solo define nuestra vida, sino que también cancela infinitas vidas posibles”. A leerla.

Alejandra Naughton sonríe, sosteniendo su libro "Tantos ojos sobre ellas" en el balcón de la librería El Ateneo

¿Quién es Alejandra Naughton?

Es economista (UBA), Directora corporativa certificada por la Universidad de Harvard. Realizó un CFO Executive Program en la Universidad de negocios de Chicago y capacitaciones en el Banco de Inglaterra, la Reserva Federal de Nueva York y el Fondo Monetario Internacional.

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Actualmente es miembro del directorio de Banco Supervielle, e Invertir on line, Supervielle Seguros, y directora titular de Holcim Argentina. Es directora suplente de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos).

Fue Subgerente General del Banco Central de la República Argentina. Se desempeñó durante 2007 y 2008 como representante argentina en la red de gobierno corporativo del BIS (Switzerland). Fue consultora del FMI en distintos países de Latinoamérica.

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Es Sponsor del Directorio de las empresas Supervielle, en el Proyecto Corporativo de Diversidad + Inclusión, coordina el Grupo de Equidad de Género de ADEBA, y es miembro del Capítulo Argentino de Women Corporate Directors (WCD) y de Women Execs on Boards (WEoB). Tantos ojos sobre ellas (Metrópolis, 2025) es su primera novela.