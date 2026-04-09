Cultura

Consagración internacional: cómo Samanta Schweblin se convirtió en una de las autoras más influyentes

El reconocimiento por “El buen mal” consolida una trayectoria marcada por premios, traducciones y una obra que combina lo cotidiano con lo inquietante, hasta posicionarla entre las voces más destacadas de la literatura contemporánea

Guardar
Samanta Schweblin gana el Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana por su libro El buen mal y consolida su consagración internacional

La escritora argentina Samanta Schweblin fue galardonada con el Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana por su libro El buen mal. El reconocimiento incluye un millón de euros. El anuncio se realizó ayer. Schweblin, originaria de Buenos Aires y residente en Berlín, fue distinguida entre otros autores y autoras del mundo hispano.

El jurado estuvo integrado por Jorge Fernández Díaz, Leila Guerriero, Elmer Mendoza y Pilar Adón, entre otros referentes. El proceso de selección contempló un prejurado que leyó durante el último año las obras candidatas. El Premio AENA, considerado uno de los más generosos del ámbito hispanoamericano, solo es superado en monto por el conocido Premio Planeta.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

La noticia marcó un hito para la carrera de Schweblin, quien ya había figurado en listas cortas y ganado otros reconocimientos internacionales. El impacto de la autora argentina reside en la proyección global de sus cuentos y novelas.

El discurso de Schweblin y la reacción del jurado

Al recibir el Premio AENA, Schweblin expresó: “Creo que no hay de verdad ser humano circulando por este mundo que no esté cruzado y comandado por las fuerzas de las historias. La literatura no cambia las cosas de un día para el otro, no salva vidas en peligro, no alimenta a los famélicos, no da respuestas finales".

Samanta Schweblin
El Premio AENA otorga un millón de euros y es considerado uno de los galardones literarios más generosos del mundo hispano EFE/ Quique García

Seguidamente indicó: “Somos todos, la humanidad entera sobre este mundo, un inmenso buque flotando en el mar. La literatura es el minúsculo timón que responde al volante”. Al mismo tiempo sostuvo: “Lo que celebramos hoy, de cara a un mundo quebrado y violentado por unos pocos, es la contrafuerza, la conexión con los otros, la empatía, el sentido común. Parafraseando a la poeta polaca Wislawa Szymborska: peor que ponerse a leer y a escribir en un momento como este, sería no ponerse a leer y a escribir en un momento como este”.

En diálogo con Infobae Al Mediodía, Flavia Pittella analizó el valor literario de Schweblin y su vínculo con el público hispanoamericano: “Samanta vive hace muchos años en Berlín, pero nunca se fue del todo de Argentina y su discurso sigue siendo latinoamericano. Todos sus miedos y escrituras nos resultan cercanos”.

En ese sentido, hizo referencia a los premios acumulados por la autora: “Samanta ha ganado todos los reconocimientos más prestigiosos de literatura de cuento, entre ellos el José Donoso, el Shirley Jackson y el Juan Rulfo. Su novela Distancia de rescate ganó el premio a la mejor novela en traducción en Estados Unidos”.

Pittella describió la prosa de Schweblin como precisa y directa. Remarcó la brevedad y el impacto de sus libros, entre los que destacó Kentukis, Distancia de rescate y el reciente El buen mal. “Schweblin es cuentista sobre todo. Escribe relatos cortos, pero con gran profundidad. Cuando leés uno, te obliga a sentarte y procesarlo”, aseguró Pittella.

La obra de Samanta Schweblin destaca por combinar lo cotidiano con lo inquietante y la sitúa entre las voces más influyentes de la literatura contemporánea
La obra de Samanta Schweblin destaca por combinar lo cotidiano con lo inquietante y la sitúa entre las voces más influyentes de la literatura contemporánea

El alcance del Premio AENA y la proyección internacional de la autora

El Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana otorga un millón de euros, asciende entre los premios mejor dotados de la lengua española y reconoce trayectorias de autores y autoras cuyo aporte trasciende las fronteras nacionales. “Es el premio que más dinero entrega después del Premio Planeta. Ya estar en la lista corta te posiciona a nivel internacional”, precisó Pittella.

El proceso de selección combina el trabajo de un prejurado y un jurado principal con figuras destacadas. Según Pittella, Schweblin ya alcanzó el círculo de las principales veinte o treinta voces literarias con proyección al Premio Nobel. “Samanta viene acumulando premios. Estar con ella en una entrevista es un privilegio, por la seriedad y profundidad con la que responde”, relató Pittella.

Referentes como Mariana Enríquez, Selva Almada y Gabriela Cabezón Cámara se mencionan como parte de una generación sobresaliente de la literatura argentina contemporánea, caracterizada por explorar “la extrañeza en la vida cotidiana”.

Las características de la obra de Schweblin según Flavia Pittella

Consultada sobre el recorrido ideal para nuevos lectores de Schweblin, Pittella recomendó comenzar por Siete casas vacías: “Cuando alguien nunca leyó a Samanta, le recomiendo Siete casas vacías, porque es un libro que reúne todos sus fantasmas: las relaciones familiares, amistades, traumas de infancia y la cotidianeidad”.

Sobre El buen mal, Pittella sostuvo: “Esta obra refleja la fragilidad de la vida y la capacidad de lo ordinario para desestabilizar o transformar una existencia. Schweblin juega con la idea de locura y cordura, borra los límites entre lo normal y lo extraño. El título mismo es una contradicción, arroja la pregunta sobre lo que es el ‘buen mal’”. Además, remarcó la influencia de autores argentinos en el libro: “En El buen mal está Cortázar, Bioy Casares y Silvina Ocampo. Schweblin retoma la tradición del cuento fantástico rioplatense”.

Pittella apuntó que, pese a la complejidad de los temas, la prosa mantiene una aparente sencillez: “Están escritos de una manera que parecen de una simpleza absoluta. Cada palabra comunica muchas cosas y genera una intensidad emocional”.

Samanta Schweblin portada
El reconocimiento a Schweblin amplía el prestigio de la literatura argentina, situándola junto a autoras contemporáneas como Mariana Enríquez y Selva Almada

Influencias, comparaciones y repercusión del reconocimiento

Durante la conversación, surgió la comparación entre Schweblin y Mariana Enríquez, autora también argentina. Pittella diferenció sus estilos y temáticas: “Mariana Enríquez se orienta más hacia lo fantástico y el terror. Schweblin explora la extrañeza en la vida diaria, con finales contundentes. Ambas comparten la capacidad para plasmar la violencia subterránea de la sociedad”.

El libro Pájaros en la boca fue citado como un ejemplo de la intensidad de los relatos de Schweblin, donde lo insólito surge de situaciones familiares cotidianas. Pittella señaló: “Samanta tiene remates muy definidos en sus historias. Su universo literario se nutre de experiencias personales, como su mudanza a Berlín por razones amorosas”.

El funcionamiento del Premio AENA se caracteriza por la selección a través de listas largas y cortas, que permiten el acceso a nuevas oportunidades editoriales para los finalistas. “Ya figurar en esas listas significa estar en el mapa internacional”, agregó Pittella. Respecto al monto del premio, subrayó que el de Schweblin supera al del Premio Nobel de Literatura.

La noticia fue celebrada por especialistas y lectores, en particular por el crecimiento de autoras argentinas en el panorama global. Pittella cerró definiendo: “Podemos producir y generar literatura del más alto nivel. Es una alegría ver este reconocimiento para una escritora argentina y su obra”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Samanta SchweblinPremio AENALiteratura FantásticaNarrativa HispanoamericanaInfobae Al MediodíaInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Samanta Schweblin: “No sé qué haré con el millón, mi sueño era tener un sueldo mensual”

La reconocida escritora argentina refleja el valor de la estabilidad en su vida literaria luego de recibir el prestigioso galardón hispanoamericano AENA

Samanta Schweblin: “No sé qué haré con el millón, mi sueño era tener un sueldo mensual”

Dan Brown regresa a la literatura con “El último secreto” y explicó cómo la pérdida de su madre modificó el rumbo de la obra

El autor bestseller detalló en una entrevista con Esquire de qué manera el duelo, el amor y una etapa de introspección influyeron en su proceso creativo tras ocho años sin publicar, mientras incorpora nuevas preguntas sobre la consciencia y la muerte en la saga de Robert Langdon

Dan Brown regresa a la literatura con “El último secreto” y explicó cómo la pérdida de su madre modificó el rumbo de la obra

La escritora Ariana Harwicz tuvo un fuerte accidente automovilístico en Francia

La autora de “Matate, amor” chocó en una ruta en el campo, donde vive. Fue trasladada a un hospital regional y está fuera de peligro

La escritora Ariana Harwicz tuvo un fuerte accidente automovilístico en Francia

“La Argentina de Francisco”: un documental italiano viaja a los orígenes del papa argentino

La obra, presentada en la Filmoteca Vaticana, recorre la vida de Jorge Mario Bergoglio, mostrando cómo su experiencia como sacerdote jesuita en barrios porteños anticipó su magisterio como obispo de Roma

“La Argentina de Francisco”: un documental italiano viaja a los orígenes del papa argentino

Guillermo Francella recibe un importante premio internacional por su “sobresaliente” trayectoria

El actor será galardonado con el Premio Platino de Honor por su amplia trayectoria que abarca cine, televisión y teatro

Guillermo Francella recibe un importante premio internacional por su “sobresaliente” trayectoria
DEPORTES
Histórico: tres árbitros representarán al fútbol argentino en el Mundial 2026

Histórico: tres árbitros representarán al fútbol argentino en el Mundial 2026

El representante de Enzo Fernández confirmó que hicieron “las paces con Chelsea” y que el futbolista no quiere dejar el club: “Aclaramos las cosas”

Los Pumas 7s confirmaron el plantel para afrontar la definición del circuito mundial de rugby seven

Alpine mostró el auto que usará Franco Colapinto en la exhibición de la F1 en Argentina: “Entrega especial a Buenos Aires”

El momento en el que Messi le rompió la cámara a un fotógrafo de un pelotazo en la previa del partido del Inter Miami

TELESHOW
La sugestiva frase de Nicole Neumann en medio de los rumores de separación de Manu Urcera

La sugestiva frase de Nicole Neumann en medio de los rumores de separación de Manu Urcera

La tierna sorpresa de Daniel Vila a Pamela David por sus 10 años de casados en pleno programa en vivo

Migue Granados contó el secreto de su transformación física: “Adelgacé para estar cómodo”

Gustavo Conti explicó el motivo por el que decidió no participar del documental sobre el drama de Silvina Luna

Emilia Mernes mostró cómo se come sushi en un restaurante de Japón: “Con la lengua”

INFOBAE AMÉRICA

Los detenidos por el caso Patrick Sammir en Honduras fueron trasladados a la Dirección Policial de Investigaciones

Los detenidos por el caso Patrick Sammir en Honduras fueron trasladados a la Dirección Policial de Investigaciones

Estados Unidos lanza jornadas especiales para tramitar pasaportes y reducir la alta demanda en 2026

El próximo verano podría durar más: un estudio afirma que los días de calor van a aumentar en todo el mundo

Benjamin Netanyahu informó que Israel mantendrá conversaciones de paz directas con el Líbano

Evo Morales reclama al Gobierno que le entreguen su pasaporte diplomático