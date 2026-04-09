Consagración internacional: cómo Samanta Schweblin se convirtió en una de las autoras más influyentes

Samanta Schweblin gana el Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana por su libro El buen mal y consolida su consagración internacional

La escritora argentina Samanta Schweblin fue galardonada con el Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana por su libro El buen mal. El reconocimiento incluye un millón de euros. El anuncio se realizó ayer. Schweblin, originaria de Buenos Aires y residente en Berlín, fue distinguida entre otros autores y autoras del mundo hispano.

El jurado estuvo integrado por Jorge Fernández Díaz, Leila Guerriero, Elmer Mendoza y Pilar Adón, entre otros referentes. El proceso de selección contempló un prejurado que leyó durante el último año las obras candidatas. El Premio AENA, considerado uno de los más generosos del ámbito hispanoamericano, solo es superado en monto por el conocido Premio Planeta.

La noticia marcó un hito para la carrera de Schweblin, quien ya había figurado en listas cortas y ganado otros reconocimientos internacionales. El impacto de la autora argentina reside en la proyección global de sus cuentos y novelas.

El discurso de Schweblin y la reacción del jurado

Al recibir el Premio AENA, Schweblin expresó: “Creo que no hay de verdad ser humano circulando por este mundo que no esté cruzado y comandado por las fuerzas de las historias. La literatura no cambia las cosas de un día para el otro, no salva vidas en peligro, no alimenta a los famélicos, no da respuestas finales".

El Premio AENA otorga un millón de euros y es considerado uno de los galardones literarios más generosos del mundo hispano EFE/ Quique García

Seguidamente indicó: “Somos todos, la humanidad entera sobre este mundo, un inmenso buque flotando en el mar. La literatura es el minúsculo timón que responde al volante”. Al mismo tiempo sostuvo: “Lo que celebramos hoy, de cara a un mundo quebrado y violentado por unos pocos, es la contrafuerza, la conexión con los otros, la empatía, el sentido común. Parafraseando a la poeta polaca Wislawa Szymborska: peor que ponerse a leer y a escribir en un momento como este, sería no ponerse a leer y a escribir en un momento como este”.

En diálogo con Infobae Al Mediodía, Flavia Pittella analizó el valor literario de Schweblin y su vínculo con el público hispanoamericano: “Samanta vive hace muchos años en Berlín, pero nunca se fue del todo de Argentina y su discurso sigue siendo latinoamericano. Todos sus miedos y escrituras nos resultan cercanos”.

En ese sentido, hizo referencia a los premios acumulados por la autora: “Samanta ha ganado todos los reconocimientos más prestigiosos de literatura de cuento, entre ellos el José Donoso, el Shirley Jackson y el Juan Rulfo. Su novela Distancia de rescate ganó el premio a la mejor novela en traducción en Estados Unidos”.

Pittella describió la prosa de Schweblin como precisa y directa. Remarcó la brevedad y el impacto de sus libros, entre los que destacó Kentukis, Distancia de rescate y el reciente El buen mal. “Schweblin es cuentista sobre todo. Escribe relatos cortos, pero con gran profundidad. Cuando leés uno, te obliga a sentarte y procesarlo”, aseguró Pittella.

La obra de Samanta Schweblin destaca por combinar lo cotidiano con lo inquietante y la sitúa entre las voces más influyentes de la literatura contemporánea

El alcance del Premio AENA y la proyección internacional de la autora

El Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana otorga un millón de euros, asciende entre los premios mejor dotados de la lengua española y reconoce trayectorias de autores y autoras cuyo aporte trasciende las fronteras nacionales. “Es el premio que más dinero entrega después del Premio Planeta. Ya estar en la lista corta te posiciona a nivel internacional”, precisó Pittella.

El proceso de selección combina el trabajo de un prejurado y un jurado principal con figuras destacadas. Según Pittella, Schweblin ya alcanzó el círculo de las principales veinte o treinta voces literarias con proyección al Premio Nobel. “Samanta viene acumulando premios. Estar con ella en una entrevista es un privilegio, por la seriedad y profundidad con la que responde”, relató Pittella.

Referentes como Mariana Enríquez, Selva Almada y Gabriela Cabezón Cámara se mencionan como parte de una generación sobresaliente de la literatura argentina contemporánea, caracterizada por explorar “la extrañeza en la vida cotidiana”.

Las características de la obra de Schweblin según Flavia Pittella

Consultada sobre el recorrido ideal para nuevos lectores de Schweblin, Pittella recomendó comenzar por Siete casas vacías: “Cuando alguien nunca leyó a Samanta, le recomiendo Siete casas vacías, porque es un libro que reúne todos sus fantasmas: las relaciones familiares, amistades, traumas de infancia y la cotidianeidad”.

Sobre El buen mal, Pittella sostuvo: “Esta obra refleja la fragilidad de la vida y la capacidad de lo ordinario para desestabilizar o transformar una existencia. Schweblin juega con la idea de locura y cordura, borra los límites entre lo normal y lo extraño. El título mismo es una contradicción, arroja la pregunta sobre lo que es el ‘buen mal’”. Además, remarcó la influencia de autores argentinos en el libro: “En El buen mal está Cortázar, Bioy Casares y Silvina Ocampo. Schweblin retoma la tradición del cuento fantástico rioplatense”.

Pittella apuntó que, pese a la complejidad de los temas, la prosa mantiene una aparente sencillez: “Están escritos de una manera que parecen de una simpleza absoluta. Cada palabra comunica muchas cosas y genera una intensidad emocional”.

El reconocimiento a Schweblin amplía el prestigio de la literatura argentina, situándola junto a autoras contemporáneas como Mariana Enríquez y Selva Almada

Influencias, comparaciones y repercusión del reconocimiento

Durante la conversación, surgió la comparación entre Schweblin y Mariana Enríquez, autora también argentina. Pittella diferenció sus estilos y temáticas: “Mariana Enríquez se orienta más hacia lo fantástico y el terror. Schweblin explora la extrañeza en la vida diaria, con finales contundentes. Ambas comparten la capacidad para plasmar la violencia subterránea de la sociedad”.

El libro Pájaros en la boca fue citado como un ejemplo de la intensidad de los relatos de Schweblin, donde lo insólito surge de situaciones familiares cotidianas. Pittella señaló: “Samanta tiene remates muy definidos en sus historias. Su universo literario se nutre de experiencias personales, como su mudanza a Berlín por razones amorosas”.

El funcionamiento del Premio AENA se caracteriza por la selección a través de listas largas y cortas, que permiten el acceso a nuevas oportunidades editoriales para los finalistas. “Ya figurar en esas listas significa estar en el mapa internacional”, agregó Pittella. Respecto al monto del premio, subrayó que el de Schweblin supera al del Premio Nobel de Literatura.

La noticia fue celebrada por especialistas y lectores, en particular por el crecimiento de autoras argentinas en el panorama global. Pittella cerró definiendo: “Podemos producir y generar literatura del más alto nivel. Es una alegría ver este reconocimiento para una escritora argentina y su obra”.

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