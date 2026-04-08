Cultura

Samanta Schweblin: quién es la escritora argentina que ganó el Premio AENA y su millón de euros

Con su impactante libro de relatos “El buen mal”, la autora nacida en Buenos Aires y residente en Berlín se quedó con el galardón que otorga la empresa pública española y primera operadora aeroportuaria

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Samanta Schweblin portada
Samanta Schweblin ganó el Premio AENA: un millón de euros para la escritora argentina (Fotos: Alejandra López)

La escritora argentina Samanta Schweblin fue distinguida con el Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana, uno de los galardones literarios más importantes del ámbito hispano, que otorga un millón de euros al autor del mejor libro publicado en 2025. La autora fue seleccionada por su libro de relatos El buen mal, publicado por Seix Barral y escrito durante los años 2021 y 2024.

La ceremonia de premiación se realizó en Barcelona, con la presencia de referentes del mundo de las letras y representantes de AENA. El jurado, presidido por Rosa Montero e integrado por figuras como Leila Guerriero, Jorge Fernández Díaz, Elmer Mendoza, Pilar Adón, Luis Alberto de Cuenca y Maurici Lucena, destacó la originalidad y la potencia narrativa del libro de Schweblin.

“Siempre me sentí un bicho raro y traté de entender qué les pasaba a otros obsesionados con pertenecer a la mayor de las ficciones que tenemos, que es la idea de la normalidad”, dijo hace un tiempo atrás. De esa forma se refleja muy bien su mirada literaria tan aguda y extrañada, tan enigmática y ominosa. La autora superó a Héctor Abad Faciolince, Nona Fernández, Marcos Giralt Torrente y Enrique Vila-Matas, quienes recibirán 30 mil euros cada uno como finalistas.

Samanta Schweblin tapa libro
Con su impactante libro de relatos “El buen mal”, la autora nacida en Buenos Aires y residente en Berlín se quedó con el galardón que otorga la empresa pública española y primera operadora aeroportuaria

El buen mal reúne seis relatos que abordan cuestiones como la maternidad, el miedo, la culpa y la vigilancia social. En estos textos la autora explora universos inquietantes y propone mirar con atención las grietas de la realidad. El jurado consideró que el libro se destaca por “la intensidad de su mirada sobre el malestar contemporáneo y la capacidad de generar alarma e introspección en el lector”.

“Es todo tan acelerado que una injusticia enciende la rabia y nos despabila. Estos cuentos van al corazón de este estado de alarma”, le dijo el año pasado, desde Alemania, a Infobae.

Samanta Schweblin portada
Samanta Schweblin (Foto: Alejandra López)

Samanta Schweblin nació en 1978 y llamó la atención desde que apareció en las letras argentinas, en 20022, con los cuentos de El núcleo del disturbio, que ganó el Premio del Fondo Nacional de las Artes.

En 2009 llegó otro libro de cuentos notable: Pájaros en la boca. Pero su consagración se dio con la novela Distancia de rescate, donde Samanta Schweblin construye una de las apuestas más singulares de la literatura argentina reciente: una historia breve pero asfixiante, que plantea el concepto del título: a qué distancia hay que estar para llegar siempre a rescatar a un hijo. Con un ritmo sostenido en la tensión y una economía de recursos notable, la autora logra instalar una inquietud que crece en cada página, transformando un paisaje rural en escenario de peligro latente. Lejos de cualquier golpe efectista, la novela se apoya en lo insinuado y en lo no dicho, y allí radica su potencia: en la capacidad de convertir lo íntimo en algo profundamente perturbador.

Schweblin reside en Berlín hace más de una década, donde también se desempeña como docente de escritura creativa. Su obra ha sido traducida a más de veinte idiomas y obtuvo reconocimientos internacionales, entre ellos el National Book Award en Estados Unidos y dos nominaciones al Premio Booker Internacional. “El cuento es el género literario que más me exige y al que más me dedico”, le dijo a Infobae Cultura.

El Premio AENA —que pertenece a la empresa pública española y primera operadora aeroportuaria— representa un hito en la carrera de Samanta Schweblin, quien se consolida como una de las voces más potentes de la literatura en español. La entrega del galardón, seguida de cerca por la comunidad literaria, refuerza el protagonismo de la narrativa argentina en el panorama internacional.

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