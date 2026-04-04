Cultura

Un Picasso por 100 euros: una lotería a beneficio de la lucha contra el Alzheimer ofrece la oportunidad

La obra es una acuarela al agua que retrata a Dora Maar. Una fundación francesa lidera la iniciativa que, con la recaudación de 120 mil números en más de 50 países, desarrollará nuevas investigaciones

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Pintura de Picasso, 'Tête de femme', en tonos grises y blancos, exhibida en un marco ornamentado negro y dorado sobre una pared blanca. En la esquina inferior izquierda se lee '1 Picasso for 100 euros'
La lotería internacional ofrece ganar un cuadro original de Pablo Picasso valorado en un millón de euros por solo 100 euros el boleto (Foto: Nerea González / EFE)

Personas de algo más de medio centenar de países han comprado hasta la fecha alguno de los 120 mil boletos con un precio de 100 euros de la lotería organizada en Francia para ganar un cuadro de Pablo Picasso, valorado en un millón de euros y cuyos beneficios irán destinados a la investigación del Alzheimer. “La idea es brillante y como todas las ideas brillantes es simple: una tómbola planetaria con un premio único. Y ese premio es un Picasso auténtico”, celebró el doctor Olivier de Ladoucette, presidente de la Fondation Recherche Alzheimer, que será la organización beneficiaria de esta iniciativa.

La obra en cuestión es un guache sobre papel (N. de la R.: técnica pictórica al agua, similar a la acuarela pero opaca) que retrata a Dora Maar, titulado simplemente Tête de femme y pintado en 1941 por el genio malagueño. “Es ella la que le dio la idea de pintar el Guernica y en él reencontramos un poco los colores del famoso cuadro de Picasso”, explicó Ladoucette, en referencia a las tonalidades blancas, negras y grises de la obra. Se sorteará el martes 14 de abril en la casa de subastas Christie’s en París, y buena parte de los boletos ya tienen propietario, si bien restan por vender algunos millares.

Tête de femme procede de la colección de Opera Gallery, que tiene galerías de arte por todo el mundo, y la de este año es la tercera edición de la lotería, que se viene realizando siempre con el mismo concepto -la posibilidad de ganar un Picasso por 100 euros desde cualquier lugar del mundo-, pero con un destinatario solidario diferente cada vez. “¿Cuál podría ser el premio que podría interesar a todo el planeta? Un Picasso, es el artista más conocido del mundo”, dijo Peri Cochin, impulsora de las loterías 1 Picasso por 100 euros, en las que asegura que participan entusiastas de todo tipo de perfiles, y no solo grandes coleccionistas. “Es el interés, que pueda participar cualquiera simplemente yendo a nuestra web”, agregó.

Dora-Maar portada
Dora Maar y Pablo Picasso en la playa, en septiembre de 1937 (Foto: Tate Modern Archive)

Estas iniciativas recaudaron ya 10 millones de euros en todo el mundo y en la primera, que fue en 2017 a beneficio de la International Association to Save Tyre (para reconstruir la ciudad libanesa de Tiro, que es patrimonio de la Humanidad de la Unesco), el ganador fue un joven de 25 años de Pensilvania, Estados unidos. La segunda, celebrada en 2019, permitió recaudar 5 millones de euros para la ONG Care y la ganadora fue una contable italiana que había recibido su participación como regalo de Navidad de su hijo. “Vamos a hacer el sorteo y va a haber un ganador que va a poder poner este Picasso en su salón. Y los otros no habrán ganado pero habrán permitido hacer avanzar la investigación sobre enfermedad de Alzheimer”, apuntó Ladoucette.

Como médico, él creó su fundación en 2004 al ver que era una enfermedad que tenía “enorme retraso a nivel de la investigación” y con lo que recaudan se financian proyectos tanto en Francia como en otros lugares, como España, Alemania, Reino Unido y pronto también en América. En esta ocasión, lo recaudado con la lotería se destinará a financiar cinco proyectos de investigación que abarcan desde la genética y los biomarcadores a nuevas posibilidades de tratamiento. Es una afección que afecta a cerca de 35 millones de personas en todo el mundo, con especial prevalencia en los países desarrollados y con poblaciones más envejecidas.

“El mundo debe hacer frente a tres desafíos principales. Los dos primeros los conocemos muy bien, la ecología y la transformación digital con la Inteligencia Artificial. Se olvida el tercero que es sin embargo también importante, la transición demográfica con el envejecimiento de la población y la enfermedad de Alzheimer es naturalmente más frecuente con la edad”, recordó.

Fuente: EFE

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