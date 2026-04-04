Cultura

Gloria Steinem a los 92 años: memorias inéditas, lecciones de resistencia en la India y el desafío de inspirar a nuevas generaciones

La activista feminista relata en su nuevo libro cómo su infancia, los viajes y los aprendizajes marcados por la adversidad construyeron su legado. El anuncio de la obra despierta expectativas por sus revelaciones y mensajes intergeneracionales

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Gloria Steinem publica a los 92 años sus memorias 'An Unexpected Life', explorando su infancia y seis décadas de activismo feminista (REUTERS/Shannon Stapleton)
Gloria Steinem publica a los 92 años sus memorias 'An Unexpected Life', explorando su infancia y seis décadas de activismo feminista (REUTERS/Shannon Stapleton)

La publicación de An Unexpected Life, prevista para el 22 de septiembre de 2026, significa el regreso de Gloria Steinem como una de las voces esenciales del feminismo y el activismo social contemporáneo. A sus 92 años, la autora presenta unas memorias que recorren desde su infancia hasta la actualidad y combinan reflexiones personales con su implicación en la lucha por los derechos de las mujeres.

El nuevo libro de memorias de Steinem explora su niñez marcada por constantes mudanzas, el cuidado de su madre y la influencia de los viajes, especialmente a la India, donde adoptó enseñanzas de resistencia no violenta.

La obra también revisa los momentos clave de su activismo y dirige un mensaje a las nuevas generaciones, mostrando la evolución del feminismo y los desafíos actuales para la igualdad de género.

An Unexpected Life alterna relatos personales con observaciones sobre el avance y los obstáculos en el movimiento feminista, según informó PEOPLE. Steinem rememora cómo sus vivencias moldearon su conciencia política.

Además, narra el impacto de los libros en su formación y cómo los aprendizajes fuera de Estados Unidos influyeron en su compromiso social.

'An Unexpected Life' documenta los desafíos y progresos del feminismo contemporáneo desde la perspectiva de una de sus referentes globales (Random House)
'An Unexpected Life' documenta los desafíos y progresos del feminismo contemporáneo desde la perspectiva de una de sus referentes globales (Random House)

Gloria Steinem nació en 1934 en Ohio y se formó como periodista en un contexto en el que las mujeres enfrentaban barreras en la prensa y otros ámbitos profesionales. Su carrera comenzó con reportajes de investigación en medios como Esquire y New York Magazine, donde abordó temas vinculados a la discriminación y la igualdad de género.

Autora de títulos como Mi vida en la carretera y Revolution from Within, Steinem ha mantenido un compromiso sostenido con la defensa de los derechos civiles y la equidad, participando en conferencias internacionales y movilizaciones públicas. Su liderazgo, reconocido a nivel global, la consolidó como una figura central del activismo feminista.

El legado de Gloria Steinem en el feminismo

Desde los años 60, Steinem es considerada una figura central en la promoción de los derechos de las mujeres. Su papel en la segunda ola feminista la consolidó como referente internacional.

En 1971, fundó la revista Ms., destinada a abordar temas relevantes como la igualdad salarial, los derechos reproductivos y los derechos de género. Posteriormente, impulsó la creación del Women’s Media Center junto a Jane Fonda y Robin Morgan, con el objetivo de fomentar la equidad en los medios de comunicación.

Gloria Steinem
La periodista Gloria Steinem narra en sus memorias el impacto de los libros y su formación profesional en el movimiento por la igualdad de género (AP Photo, File)

El reconocimiento a su trayectoria ha sido amplio. En 2013, Steinem recibió la Medalla Presidencial de la Libertad. Recientemente, participó en el cierre simbólico de la bolsa de Nueva York en el Día Internacional de la Mujer, acompañada de personalidades como Paris Hilton, según indicó PEOPLE.

Lecciones y desafíos de una vida de activismo

El Instituto Geena Davis calificó a Steinem como “activista pionera” por su labor a lo largo de seis décadas. En su más reciente obra, la autora ofrece tanto una revisión personal como una perspectiva dirigida a quienes hoy defienden los derechos de las mujeres.

Jane Fonda, colaboradora frecuente, valoró en PEOPLE la importancia del libro: “Aprendes muchísimo sobre historia, el papel de la mujer en la historia, lo que costó llegar hasta aquí, y hemos avanzado muchísimo”.

Gloria Steinem recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en 2013 como reconocimiento a su liderazgo en la segunda ola feminista (REUTERS/Vincent West)
Gloria Steinem recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en 2013 como reconocimiento a su liderazgo en la segunda ola feminista (REUTERS/Vincent West)

El lanzamiento de An Unexpected Life representa un acontecimiento destacado en la literatura de memorias recientes. Para quienes desean comprender la transformación del feminismo y los desafíos contemporáneos de los derechos de las mujeres, la obra ofrece relatos inéditos y análisis sobre los logros y dificultades del movimiento.

La vigencia de Gloria Steinem se manifiesta tanto en homenajes recientes como en su influencia continua en el debate público, según reiteró PEOPLE. A través de estas páginas, impulsa a revisar los hitos del movimiento y a reivindicar el valor de la resistencia colectiva.

El testimonio de figuras como Jane Fonda confirma que Steinem sigue siendo indispensable para interpretar el pasado y el futuro del feminismo global.

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