El premio literario de cuentos de la provincia de Buenos Aires amplía cifras y mantiene convocatoria abierta

El Banco Provincia otorga $3 millones en la quinta edición de su certamen literario (Foto: Archivo)

La quinta edición del Gran Premio Banco Provincia de Literatura tiene abierta su convocatoria hasta el lunes 11 de mayo. El certamen, abierto a residentes y nativos de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mayores de 18 años, distribuirá premios por 3 millones de pesos e incorporará como jurado a los escritores Alejandra Kamiya, Selva Almada y Federico Falco. La recepción de obras y la inscripción se realizará únicamente a través del sitio web oficial de la institución.

La dotación económica de este 2026 contempla un primer premio de $1.500.000, un segundo de $900.000 y un tercero de $600.000, cifras que duplican y triplican las sumas de ediciones previas. La convocatoria mantiene su enfoque en la promoción de nuevas voces y en la valorización del cuento breve, una tradición arraigada en la literatura argentina.

Los trabajos seleccionados, al igual que en años anteriores, integrarán un libro colectivo editado en formato físico, edición digital descargable desde el portal de noticias institucional y una versión en podcast accesible desde la cuenta de Spotify del Banco Provincia, dentro de la lista Cuentos Bonaerenses. Esta modalidad de publicación busca ampliar el acceso y la circulación de obras inéditas.

Bases y condiciones del premio literario

Desde su creación en 2022, en el marco del bicentenario de la entidad, el concurso ha convocado a más de 14.700 cuentos. Para participar en la edición 2026, las bases establecen que los cuentos deben tener entre 2 y 7 páginas. El concurso admite la participación de mayores de 18 años nacidos o residentes en Buenos Aires o en CABA.

César González, integrante del jurado, señala a Mariano Tomasevic, ganador del premio literario Banco Provincia 2025 por su cuento "Oficinas"

El presidente de la entidad bancaria, Juan Cuattromo, remarcó que “este certamen literario no es simplemente una acción cultural, sino una verdadera política pública al servicio de las y los bonaerenses. No respondemos a intereses empresariales, sino a un mandato de la banca pública que nos invita a promover y fortalecer las expresiones artísticas de nuestra comunidad. Por eso, en un contexto desafiante, reafirmamos nuestro compromiso con esta iniciativa que potencia la voz de nuestras escritoras y escritores y celebra la enorme tradición narrativa de nuestro país”.

Gran Premio Banco Provincia edición 2025

El Gran Premio Banco Provincia de Literatura 2025 dejó una huella significativa en el mundo literario argentino, no solo por la calidad de las obras reconocidas, sino también por el alcance territorial y la participación récord que marcó esta edición. El primer lugar fue para el cuento Oficinas, de Mariano Tomasevic, quien recibió 1 millón de pesos como reconocimiento. El autor explicó que su relato aborda la precariedad de los trabajadores hiperconectados y la deshumanización impulsada por el avance tecnológico. “Cuando escribí Oficinas, quería hablar justamente de eso: de la precariedad de los trabajadores hiperconectados”, señaló Tomasevic.

La escritora e integrante del jurado Sylvia Iparraguirre explicó que “con precisión narrativa y economía del relato, el autor anuncia desde el comienzo un desajuste en el sistema. Ese quiebre humano conmueve y da sentido a toda la historia”. Según la escritora -que compartió jurado con César González y Sergio Olguín-, el relato se desarrolla en un universo confinado al monitor de una computadora y logra aportar una sutil dosis de ciencia ficción y un eco de Kafka. El segundo galardón fue para La última vez, de Victorio Carpintieri. El tercer puesto correspondió a El sol sale por el este, de Pablo Ortiz.