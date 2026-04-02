Cultura

Pese a los escándalos, el Louvre se consolidó como el museo más visitado del mundo en 2025

Los cien museos más importantes sumaron 200 millones de visitantes, cifra aún inferior a la de 2019, pese al crecimiento sostenido en Asia y América Latina, según The Art Newspaper

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Museo del Louvre portada
El Louvre consolida su liderazgo como el museo más visitado del mundo en 2025 - (Foto AP/Thomas Padilla)

El más reciente ranking mundial elaborado por The Art Newspaper confirma que el Louvre en París sigue ocupando el primer puesto como museo más visitado del mundo en 2025, en un año marcado por el aumento de asistentes en Asia y América Latina y una recuperación global aún incompleta tras la pandemia.

El informe anual reporta que la asistencia total a los cien museos más destacados llegó a 200 millones de visitantes, cantidad inferior a los registros previos a la crisis sanitaria de 2019. Los datos muestran que el Louvre encabezó la lista con nueve millones de visitas, seguido por instituciones como los Museos Vaticanos, el Museo Nacional de Corea, el Museo Británico y el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

También figuran el Museo Nacional de Antropología de México y el Museo Shanghai Este, lo que evidencia la relevancia de los nuevos centros culturales en Asia y Latinoamérica, mientras varias capitales europeas y estadounidenses presentan disminución de visitantes por factores locales.

El Museo del Prado supera los 3,5 millones de visitas por primera vez y su director advierte del riesgo de saturación en los principales centros europeos - Europa Press
El Museo del Prado supera los 3,5 millones de visitas por primera vez y su director advierte del riesgo de saturación en los principales centros europeos - Europa Press

Los museos más visitados y las cifras clave de 2025

El Louvre recibió cerca de nueve millones de visitantes, manteniendo el liderazgo mundial en 2025. Los Museos Vaticanos mantuvieron una afluencia relevante, con 6,9 millones de asistentes, acorde a los datos de The Art Newspaper.

El Museo Nacional de Corea, ubicado en Seúl, mostró uno de los aumentos más notables al alcanzar 6,5 millones de personas, un crecimiento superior al 70 %. Completan la lista de los diez primeros el Museo Británico y el Met de Nueva York, con cifras que los mantienen entre los destinos museísticos más importantes.

Destacan el Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México, que marcó récord con 5,1 millones de visitas, y el Museo Shanghai Este, que en su segunda temporada logró 4,6 millones de asistentes.

El Museo Nacional de Corea registra 6,5 millones de asistentes y destaca como uno de los principales destinos culturales de Asia en 2025 - REUTERS/Kim Hong-Ji/
El Museo Nacional de Corea registra 6,5 millones de asistentes y destaca como uno de los principales destinos culturales de Asia en 2025 - REUTERS/Kim Hong-Ji/

La National Gallery y la Tate Modern de Londres, así como el Museo Estatal Ruso de San Petersburgo y el Museo del Prado de Madrid —que superó por primera vez los 3,5 millones de visitantes— reafirmaron su posición entre los museos con mayor relevancia internacional. El director del Prado, Miguel Falomir, celebró este logro e indicó, según el reporte, que existe riesgo de saturación en los principales museos.

Auge de museos en Asia y Latinoamérica impulsa nuevos récords

El análisis de The Art Newspaper señala que Asia protagoniza los mayores incrementos de visitantes a escala global. El Museo Shanghai Este alcanzó 4,6 millones de entradas, con 2,8 millones solo en su muestra dedicada al antiguo Egipto.

En Corea del Sur, el fenómeno cultural elevó la asistencia al Museo Nacional de Corea y generó un repunte del 28 % en el Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Seúl, que llegó a 2,1 millones de visitantes. La fuente apunta que el fervor mundial por la cultura coreana impulsó este crecimiento.

El Museo Shanghai Este alcanza 4,6 millones de visitas y marca tendencia con su exposición sobre el antiguo Egipto en la lista global de museos más visitados - REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/File Photo
El Museo Shanghai Este alcanza 4,6 millones de visitas y marca tendencia con su exposición sobre el antiguo Egipto en la lista global de museos más visitados - REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/File Photo

China se mantiene como un caso aparte, ya que la gran mayoría de sus museos estatales no entregó detalles de asistencia. El informe indica que varios podrían integrar el grupo de los museos con más público a nivel global. En Egipto, la apertura del Gran Museo Egipcio, en las afueras de El Cairo, registró hasta 18.000 visitas diarias desde noviembre, en paralelo a los referentes europeos.

América Latina también muestra avances notables: el Museo Nacional de Antropología de México aumentó su público un 36 % con 5,1 millones de visitantes. El MASP de São Paulo más que duplicó su asistencia tras la reapertura de su ampliación y la exhibición de obras de Claude Monet. En Australia, la Galería de Arte de Nueva Gales del Sur llegó a 2,4 millones, el doble que en 2019.

Desafíos de asistencia en Europa, Estados Unidos e Israel

No todas las regiones lograron cifras similares a las previas a la pandemia. En Reino Unido, la National Gallery de Londres concluyó el año con 4,1 millones de visitantes, cifra un 30 % inferior a la de 2019 a pesar de la reapertura de espacios destacados y exposiciones de grandes maestros de la pintura.

Asia y América Latina experimentan récords históricos de visitantes en sus principales museos, superando incrementos del 70% en algunos casos - (AP foto/Thibault Camus)
Asia y América Latina experimentan récords históricos de visitantes en sus principales museos, superando incrementos del 70% en algunos casos - (AP foto/Thibault Camus)

En Israel, el Museo de Israel sufrió una caída del 40 % debido a la guerra en Gaza y en Tel Aviv la programación internacional fue suspendida por el conflicto.

Factores externos también marcaron a Estados Unidos: en Los Ángeles, los incendios forestales limitaron la actividad cultural y en Washington D. C. el cierre gubernamental entre octubre y noviembre impactó a los museos federales, que registraron descensos de entre 13 % y 44 %.

La Villa Getty perdió el 58 % de sus visitantes tras estar cerrada varios meses, aunque el Centro Getty fue el sexto museo más relevante del país. Algunos centros estadounidenses, como el Museo de Arte de Cleveland y el Museo de Arte de Toledo, lograron repuntes de más del 20 %. El Met de Nueva York, principal museo de Estados Unidos, sumó casi seis millones de entradas, un 4 % más que un año antes.

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