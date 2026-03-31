Bafici 2026: cuándo comienza la venta de entradas, cuánto cuestan y cuáles son las nuevas sedes

Bafici 2026 se realiza del 15 al 26 de abril con nuevas sedes en Cinépolis Recoleta, Usina del Arte, Centro Cultural 25 de Mayo y Cacodelphia (Foto: Julián Bongiovanni)

La vigésima séptima edición del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) se celebrará del 15 al 26 de abril de 2026, con una programación que superará los 300 títulos proyectados en un total de 14 salas distribuidas en ocho sedes de la ciudad. En esta edición, el costo para acceder a las funciones oscilará entre 3.000 y 5.000 pesos, con la disponibilidad de un abono para diez funciones por 30.000 pesos y promociones exclusivas como el 2x1 para clientes del Banco Ciudad. La mayor diversidad en sedes, la actualización en la política de precios y el regreso de destacados realizadores internacionales y locales apuntalan el carácter central de la cita anual del cine independiente porteño.

Para quienes buscan comprender el alcance de la reconfiguración en accesibilidad, el festival incorporará en 2026 cuatro nuevos espacios: Cinépolis Recoleta (salas 2 y 3), Usina del Arte, Centro Cultural 25 de Mayo y Cacodelphia (tres salas). Esta decisión compensa la exclusión de recintos emblemáticos en la edición previa, como el Gaumont 1 y las dos salas de El Cultural San Martín, ambos con alta capacidad. El lunes 6 de abril se inicia la venta de entradas: de forma online por la página oficial del festival y presencial en el Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530, de 10 a 21:30 horas).

Javier Porta Fouz, director de Bafici

La programación destacada de este año cuenta con el regreso de figuras reconocidas a nivel mundial y la incorporación de ciclos conmemorativos. Entre los directores ya confirmados se encuentran Angela Schanelec, Marcelo Piñeyro, Pietro Marcello, Jaime Chávarri, Raúl Perrone, Mike Judge y James Benning. Además, el festival celebrará el centenario del cineasta catalán Pere Portabella con una retrospectiva especial denominada Portabella-100.

Las mejores películas de Bafici

Entre los títulos adelantados por la organización, se encuentran propuestas como La verdadera historia de Ricardo III de Marcelo Piñeyro (Argentina, 2026), en la sección Funciones Especiales, donde la cámara irrumpe en la clásica tragedia shakespeariana para crear “un territorio donde representación y verdad se reinventan”, además de El desencanto (España, 1976) de Jaime Chávarri, que reconstruye el universo familiar de Leopoldo Panero bajo la lupa de la memoria y la diferencia.

La idiocracia (Estados Unidos, 2006) de Mike Judge se sumará a la sección Rescates planteando a través de la sátira una reflexión sobre “una sociedad donde la ignorancia se volvió norma”. Desde el terreno experimental, CIN3 FILI4 (Argentina, 2026) de Raúl Perrone y Eight Bridges (Estados Unidos, 2026) de James Benning ofrecen, respectivamente, una exploración formal sobre la imagen y la observación del paisaje estadounidense mediante “ocho planos fijos de diez minutos” que registran tráfico, clima y sonidos.

La película Sicko (Kazajistán, 2025) de Aitore Zholdaskali, dentro de la Sección Nocturna, aborda la desesperación social bajo el recurso narrativo de una estafa viral, mientras que My Wife Cries de Angela Schanelec (Alemania, Francia, 2026) y Duse de Pietro Marcello (Italia/Francia, 2025) forman parte de Trayectorias, presentando relatos íntimos y biográficos en contextos marcados por el trauma y la reinvención.