Cultura

Roban obras de Renoir, Matisse y Cèzanne de una importante colección italiana

Los cuadros fueron robados de la colección de la Fundación Magnani Rocca, una de las más importantes

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Una pintura colorida muestra a dos mujeres en un interior; una reposa vestida y la otra, semidesnuda, sostiene un violín junto a un jarrón con flores
“Odalisca en una terraza” de Matisse

Tres cuadros de los artistas impresionistas Matisse, Cèzanne y Renoir fueron robados de la colección de la Fundación Magnani Rocca, una de las más importantes de Italia, en la localidad de Mamiano di Traversetolo , en la provincia de Parma (norte).

La banda que realizó el robo, que se produjo durante la noche del 22 al 23 de marzo pero sólo este domingo fue publicada la noticia, se llevó las obras “Los peces” de Renoir, “Odalisca en una terraza” de Matisse y “Naturaleza muerta y con cerezas” de Cézanne.

Los Carabineros de Parma están investigando el caso, junto con la Unidad de Protección del Patrimonio Cultural, y por el momento se han obtenido grabaciones de las cámaras de videovigilancia que han podido detectar a varias personas encapuchadas.

Una pintura al óleo de tres pescados de diferentes tamaños y colores sobre un paño blanco, con algo de vegetación verde y amarilla a su alrededor, enmarcada
“Los peces” de Renoir

Según los primeras reconstrucciones, los ladrones lograron entrar en la villa, que fuera residencia del renombrado coleccionista, burlando los sistemas de vigilancia y robando las pinturas de la habitación donde se encontraban.

Aún se están investigando los detalles del robo, pero la precisión de la acción sugiere un plan meticulosamente elaborado, explican los medios italianos.

El cuadro de Renoir es un óleo sobre lienzo, valorado en varios millones y es una de las pocas obras del artista que forman parte de una colección permanente en Italia.

Una pintura en acuarela de una naturaleza muerta con un plato lleno de frutas redondas rojas y una taza blanca con platillo en una mesa de madera clara
“Naturaleza muerta y con cerezas” de Cézanne

La Fundación Magnani-Rocca es una de las instituciones artísticas más importantes de Europa y cuenta con obras de Monet, Renoir, Cézanne, Goya, Tiziano, Durero, De Chirico, Rubens, Van Dyck, Filippo Lippi, Carpaccio, Burri, De Pisis, Tiepolo, Canova, entre otros.

La fundación gestiona la colección de Luigi Magnani (1906-1984) que fue un crítico musical y escritor italiano que entabló amistad con el célebre pintor boloñés Giorgio Morandi, de quien adquirió o recibió como regalo numerosas obras.

Aún hoy, la villa de Mamiano alberga la colección de arte que creó y amplió continuamente hasta su muerte, y para la cual impulsó la creación de la Fundación Magnani-Rocca.

Fuente: EFE

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