Inauguró la Librería Feltrinelli en Montevideo: cómo pensar la cultura en tiempos de cambio (Facebook Feltrinelli Librerie)

La librería Feltrinelli abrió sus puertas en Montevideo, marcando la llegada de la mayor cadena italiana de librerías a Sudamérica y el debut de la marca fuera de Europa.

El espacio, ubicado en el histórico edificio Pablo Ferrando sobre la peatonal Sarandí, ofrece más de 60.000 títulos distribuidos en dos plantas y 650 metros cuadrados, junto a una cafetería y una agenda de eventos culturales permanentes.

La inauguración oficial se realizó el sábado 28 de febrero con la presencia de autores locales, figuras de la comunidad literaria, representantes de la colectividad italiana y autoridades tanto uruguayas como italianas.

La propuesta integral del megaemprendimiento integra restauración patrimonial, oferta plural y actividad comunitaria (Facebook Feltrinelli Librerie)

Entre los asistentes se encontraron Carlo Feltrinelli, presidente del grupo editorial, y la poeta uruguaya Ida Vitale, de 102 años, quien fue especialmente homenajeada durante la velada.

Se sumaron también funcionarios del gobierno uruguayo y delegaciones diplomáticas, en un acto que celebró la apertura con música en vivo y discursos que resaltaron el carácter cultural del proyecto.

El objetivo es revitalizar los espacios de encuentro frente a los desafíos de la digitalización y el consumo cultural contemporáneo (Facebook Feltrinelli Librerie)

La apuesta por Montevideo responde, según declaró Eva Congil, consejera delegada del grupo en España, a la combinación de una fuerte tradición lectora, la existencia de socios locales experimentados y la oportunidad de restaurar un edificio emblemático.

Caras y Caretas recogió sus palabras: “Una librería hoy tiene sentido si es algo más que un lugar donde comprar. Son espacios de comunidad”. La propuesta, alineada con el modelo italiano, ofrece una cafetería, actividades culturales y una selección de títulos en español, inglés e italiano, así como vinilos y artículos culturales.

El espacio funcionó durante quince años como la librería Más Puro Verso y ahora alberga la primera sede latinoamericana de Feltrinelli, tras una alianza con los libreros Alejandro Lagazeta, Juan Castillo y Pablo Braun (Facebook Feltrinelli Librerie)

El edificio Pablo Ferrando fue sometido a un proceso de restauración que preservó elementos originales como la escalera de mármol, los vitrales y el reloj de la fachada. Se trata de una construcción patrimonial de grado cuatro y cuenta con el ascensor en funcionamiento más antiguo de Uruguay.

El espacio funcionó durante quince años como la librería Puro Verso y ahora alberga la primera sede latinoamericana de Feltrinelli, tras una alianza con los libreros Alejandro Lagazeta, Juan Castillo y Pablo Braun.

La inauguración oficial se realizó el sábado 28 de febrero con la presencia de autores locales, figuras de la comunidad literaria, representantes de la colectividad italiana y autoridades tanto uruguayas como italianas (Facebook Feltrinelli Librerie)

En cuanto a la oferta, la Feltrinelli de Montevideo cuenta con secciones de narrativa, ensayo, poesía, literatura infantil y una propuesta internacional que incluye un área específica para libros en lengua italiana.

Se implementó un sistema de mesas temáticas que se renuevan cada dos semanas, con foco inicial en ecología, género, feminismos y literatura uruguaya. La agenda cultural prevé presentaciones de libros, mesas redondas y música en vivo, consolidando el lugar como un nodo cultural y de encuentro para la ciudad.

El espacio funcionó durante quince años como la librería Más Puro Verso y ahora alberga la primera sede latinoamericana de Feltrinelli, tras una alianza con los libreros Alejandro Lagazeta, Juan Castillo y Pablo Braun (Facebook Feltrinelli Librerie)

La historia de Feltrinelli se extiende por más de setenta años. Fundada en 1954 por Giangiacomo Feltrinelli, la editorial fue pionera en la publicación de autores latinoamericanos en Europa y editó títulos de referencia como Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y el Diario del Che en Bolivia de Ernesto Che Guevara.

Actualmente, el grupo gestiona más de 120 librerías en Italia y mantiene una política de fuerte compromiso cultural, a la que ahora incorpora su presencia en América Latina.

La historia de Feltrinelli se extiende por más de setenta años. Fundada en 1954 por Giangiacomo Feltrinelli, la editorial fue pionera en la publicación de autores latinoamericanos en Europa (Facebook Feltrinelli Librerie)

El desembarco en Montevideo se plantea como un “primer experimento” en la región, según palabras de Carlo Feltrinelli a El Observador. La apuesta se sustenta en el dinamismo del ecosistema editorial uruguayo, la cercanía cultural entre Italia y Uruguay y la convicción de que, incluso en la era digital, los libros pueden seguir generando comunidad.

La librería, explicaron sus impulsores a Infobae Cultura, busca ser un espacio abierto a la diversidad, el debate y la participación, con el objetivo de renovar el vínculo entre lectores y libros en un contexto de transformación tecnológica y de consumo cultural.